Γεννήθηκες φθινόπωρο; Τότε, ίσως ζήσεις περισσότερα χρόνια

Δύο διακεκριμένα πανεπιστήμια στο εξωτερικό έρχονται να ρίξουν φως στη θεωρία που συνδέει τη μακροζωία με τη γέννηση ενός ατόμου κατά τους φθινοπωρινούς μήνες

Ο Αύγουστος έδωσε τη θέση του στον Σεπτέμβριο και με αυτό τον τρόπο το καλοκαίρι υποδέχεται σιγά- σιγά το φθινόπωρο. Όσοι έχουν γεννηθεί αυτή την εποχή, πέρα από κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν, θεωρείται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν περισσότερα χρόνια. Κατά πόσο όμως αληθεύει κάτι τέτοιο;

Σύμφωνα με έρευνα από το Max Planck Institute στη Γερμανία που βρίσκεται δημοσιευμένη στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) και έρευνα του 2012 από το πανεπιστήμιο του Σικάγο στο Journal of Aging Research, υπάρχουν επίσημα στοιχεία που μπορούν να αποδείξουν κάτι τέτοιο.

Όπως διαπιστώθηκε από την πρώτη έρευνα, όσοι από τους συμμετέχοντες είχαν γεννηθεί στην Αυστρία ή τη Δανία μες στο φθινόπωρο, ζούσαν περισσότερα χρόνια συγκριτικά με εκείνους που είχαν γεννηθεί άλλη εποχή. Η έρευνα που έγινε στο πανεπιστήμιο του Σικάγο, εξέτασε τη διάρκεια ζωής 1.500 ατόμων που ήταν γεννημένα τους φθινοπωρινούς μήνες στα τέλη του 19ου αιώνα. Διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 40% αυτών, έζησε μέχρι τα 100 σε σύγκριση με τα αδέρφια και τις συζύγους τους που είχαν γεννηθεί άλλη εποχή.

Τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών, στέκονται βέβαια λιγότερο στην εποχή και περισσότερο στην ποιότητα της διατροφής που κάνει μια μητέρα όταν είναι έγκυος. Όταν φέρνει στον κόσμο το παιδί της μες στο φθινόπωρο, αυτό σημαίνει ότι έχει καταναλώσει πολλά φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κάτι που είναι πολύτιμο αργότερο για το βρέφος και την ανάπτυξή του.

Ο μήνας που έχει γεννηθεί λοιπόν κάποιος, δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει το προσδόκιμο της ζωής του. Το πανεπιστήμιο του Σικάγο ανακάλυψε επίσης ότι τα πρώτα παιδιά ανεξαρτήτως φύλου, έχουν περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100. Αυτό, γιατί οι γονείς είναι νεότεροι και μπορούν να δώσουν περισσότερη προσοχή στο παιδί τους, βελτιώνοντας την κοινωνική, συναισθηματική και ψυχική του ανάπτυξη, σύμφωνα με το Scientific American.

Δεν παίζει λοιπόν τόσο μεγάλο ρόλο η εποχή που γεννήθηκες για το προσδόκιμο της ζωής σου αλλά η ποιότητά της όπως κι ένα σύνολο παραγόντων που την επηρεάζουν και τη συνδέουν με τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.