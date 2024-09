Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι: Η 33χρονη μαραθωνοδρόμος γύρισε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο πρώην της πήγε την κάψει ζωντανή

Η αθλήτρια είχε υποστεί εγκαύματα σε περισσότερο από το 75% του σώματός της

Τερμάτισε 44η στον μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι και τώρα, λίγο μετά την επιστροφή της βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της, στη δυτική κομητεία Trans Nzoia της Κένυας. Η 33χρονη Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) της Κένυας, με εγκαύματα σε όλο της το σώμα. Ο πρώην σύντροφός της, προσπάθησε να την κάψει ζωντανή.

Ο πρώην σύντροφος της και φερόμενος ως δράστης, Ντίκσον Ντιέμα, τραυματίστηκε επίσης από τις φλόγες, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία είπε ότι εισέβαλε στο σπίτι της μαραθωνοδρόμου, ενώ εκείνη βρισκόταν στην εκκλησία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, ο Ντιέμα αγόρασε ένα κουτί βενζίνη και την περιέλουσε μετά από καυγά. Η 33χρονη έχει υποστεί εγκαύματα σε περισσότερο από το 75% του σώματός της.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb