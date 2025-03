Η Mastercard στηρίζει και ενισχύει την επόμενη γενιά γυναικών επιχειρηματιών με το πρόγραμμα “Master Your Own Business”

Το “Master Your Own Business” της Mastercard είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κάθε μέλλουσα επιχειρηματίας χρειάζεται

Με την πάροδο των χρόνων όλο και περισσότερες είναι οι γυναίκες που κατακτούν τον κόσμο του επιχειρείν, όχι μόνο λαμβάνοντας υψηλόβαθμες θέσεις σε πολυεθνικές, αλλά ιδρύοντας τη δική τους επιχείρηση. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο ισχυρούς κινητήριους μοχλούς για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να βρει πρόσφορο έδαφος σε έναν -κατά κύριο λόγο- ανδροκρατούμενο χώρο.

Με το πρόγραμμα ‘Master Your Own Business’, η Mastercard επενδύει στις γυναίκες που θέλουν να δημιουργήσουν ή να εξελίξουν τη δική τους επιχείρηση, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να πετύχουν. Απαντώντας «ναι» σε κάθε «όχι», σε κάθε «ίσως» και σε κάθε «μη» της, εξουδετερώνει τους ενδοιασμούς και παρέχει όλες τις απαραίτητες βάσεις για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και ασφαλούς περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή της.

Η Mastercard ξανά στο πλευρό των γυναικών που θέλουν να αποκτήσουν τη δική τους επιχείρηση

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Mastercard συνεργάζεται με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και προσφέρει 40 πλήρεις υποτροφίες σε γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι οποίες θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Το “Master Your Own Business” παρέχει πολύτιμες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη ματιά για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η γυναικεία ενδυνάμωση σε αυτόν τον τομέα δεν αποτελεί μόνο ένα ζήτημα ίσων ευκαιριών, αλλά και μια στρατηγική επιλογή που επηρεάζει θετικά την κοινωνική συνοχή και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα διάρκειας 60 ωρών έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης που θα φέρει γυναικεία υπογραφή. Οι συμμετέχουσες, μετά την εξειδικευμένη εκπαίδευση και τις πρακτικές δεξιότητες που παρέχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Mastercard, θα μπορέσουν να θέσουν καινούργιες βάσεις για την επιχείρησή τους.

Μέσα από την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, τις αντιπαραθέσεις και την παραγωγική ανάλυση και συζήτηση, οι γυναίκες θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις νέες γνώσεις και τις ευκαιρίες, ώστε να βρουν τη δική τους θέση στον επιχειρηματικό τομέα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την τελευταία διετία, περίπου 65 γυναίκες παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και είδαν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα. Κάλυψαν τα κενά τους, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους και προετοιμάστηκαν επαρκώς γι’ αυτό το επιχειρηματικό άλμα.

Φέτος, στο “Master Your Own Business” προστίθενται νέες θεματικές που εστιάζουν στις διοικητικές και λειτουργικές δεξιότητες, αλλά και σε κρίσιμες ήπιες δεξιότητες (soft skills) για την επιχειρηματική επιτυχία. Τα μαθήματα, που πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, μεταξύ του διαστήματος 17:00 - 21:00, περιλαμβάνουν: Financial Literacy, Business Mindset, Business Value Chain, Negotiation, Social Media, Corporate Communication και Social Networking. Αδιαμφισβήτητα, στόχος του προγράμματος είναι δημιουργήσει τις επόμενες γυναίκες επαγγελματίες, που θα κατακτήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο, παρουσιάζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις, που αμφισβητούν τα δεδομένα, και εξελίσσουν την κοινωνία.

Η έρευνα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται κάθε χρόνο τον Μάρτιο, η Mastercard έκανε μια έρευνα σχετικά με την παρουσία της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι γυναίκες επαναπροσδιορίζουν τις οικονομίες διεθνώς, συμβάλλοντας κατά 37% στο παγκόσμιο ΑΕΠ, ενώ η αύξηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω αυτό το ποσοστό κατά 20%.

Εντός των ελληνικών συνόρων τώρα, η έρευνα διαπίστωσε πως το 46% των γυναικών έχει σκεφτεί να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Αυτό το ποσοστό ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, το 36% δεν έχει ακόμη υλοποιήσει αυτή την ιδέα, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 59% για τις γυναίκες που ανήκουν στη Gen Z γενιά. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο 2025, ένας μεγάλος αριθμός των γυναικών εξακολουθεί να έρχεται αντιμέτωπος με εμπόδια, που έχουν τη δύναμη να την αποπροσανατολίσουν από τον στόχο της.

Για την ακρίβεια, το 31% ανέφερε ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις ήταν τροχοπέδη για την επιχειρηματική τους δράση. Να σημειωθεί, πως αυτό το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο του ποσοστού των ανδρών που έκαναν την ίδια δήλωση (12%). Το 26% θεωρεί ότι η έλλειψη αυτοπεποίθησης αποτελεί σκόπελο στη δημιουργία της δικής του επιχείρησης (έναντι 15% των ανδρών), ενώ το 70% δηλώνει ότι το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Παράλληλα, το 36% δυσκολεύτηκε να βρει την κατάλληλη τεχνολογία για την επιχείρησή του, ενώ 31% δεν ήξερε πώς να δημιουργήσει το αρχικό επιχειρηματικό πλάνο για την ίδρυση της επιχείρησής του.

Τα ποσοστά αυτά επισημαίνουν την ανάγκη για έμπρακτη στήριξη, παροχή εφοδίων, καθοδήγησης και ουσιαστικών λύσεων, που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το “Master Your Own Business” της Mastercard έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο: Επενδύει στην επόμενη γενιά γυναικών επιχειρηματιών “γκρεμίζοντας” κάθε εμπόδιο και παρέχοντας εργαλεία, ώστε να ενισχύσουν την παρουσία τους στον κόσμο του επιχειρείν.

Η επένδυση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομίας μέσω της διαφοροποίησης και της πολυμορφίας στον κλάδο. Οι ικανότητες και η ολιστική προσέγγιση των γυναικών είναι βέβαιο πως θα φέρουν νέες ιδέες και καινοτόμες λύσεις, ανατρέποντας, συγχρόνως, τις παραδοσιακές αντιλήψεις που κυριαρχούσαν μέχρι πρότινος στον επιχειρηματικό χώρο. Η υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, λοιπόν, είναι απαραίτητη για έναν κόσμο που θέλει να εξελιχθεί και να προοδεύσει. Το επόμενο κεφάλαιο που θα ανοιχτεί, θα έχει γυναικεία σφραγίδα και θα είναι γεμάτο ιδέες, φως και λάμψη. Το “Master Your Own Business” δίνει (ξανά) το σύνθημα.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 28 Μαρτίου 2025. Δείτε περισσότερες πληροφορίες και υποβάλετε την αίτησή σας εδώ