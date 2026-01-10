Η Gen Z μιλά ανοιχτά για τη μάχη με τον αλκοολισμό - Όχι, δεν αποτελεί τη γενιά της νηφαλιότητας

Μπορεί να επικρατεί η άποψη, πως η Gen Z είναι η γενιά που απορρίπτει το αλκοόλ και τις καταχρήσεις, όμως νέα στοιχεία έρχονται να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Η αλήθεια είναι πως για τη γενιά των Gen Z έχουμε ακούσει πολλά. Η άρνησή της να αποδεχτεί τις παθογένειες του συστήματος ή να συμφωνήσει σε εργασιακές συνθήκες που παραβλέπουν τη νομοθεσία, το θάρρος της να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα από τους millennials ή να εκφράσει τις απόψεις της σε ένα περιβάλλον με μεγαλύτερους, αποτελούν συχνά θέματα συζήτησης. Την ίδια στιγμή, η θεωρία που υποστηρίζει, πως είναι η πρώτη γενιά που αναγνωρίζει τους κινδύνους του αλκοόλ και βάζει φρένο στην κατανάλωσή του, μαρτυρά πως έχει λάβει τα σωστότερα εφόδια.

Ο επιστήμονας Daniel Siconolfi υποστηρίζει μέσα από τις μελέτες του, πως η Gen Z πράγματι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ από τις υπόλοιπες γενιές, ωστόσο αυτή η διαπίστωση αφορά μόνο ένα μικρό ποσοστό του 20% με 30%. Όπως λέει, το εν λόγω ποσοστό δεν πίνει καθόλου αλκοόλ, όμως εξακολουθεί να υπάρχει εκείνη η κατηγορία που αδυνατεί να ελέγξει τις ποσότητες που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι μειώνονται οι πιθανότητες θεραπείας. Όπως επισημαίνει ο ειδικός, οι ταμπέλες που εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί έξω, επηρεάζουν τις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τη στάση τους, με αποτέλεσμα να φοβούνται ή να ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια.

Κάπου εδώ, έρχονται τα social media να αποδείξουν, πως η ύπαρξή τους δεν είναι μόνο συνώνυμη της αποχαύνωσης και της αποξένωσης, αλλά μπορεί πράγματι να βοηθήσει ουσιαστικά. Πώς; Όπως διαβάζουμε στο αφιέρωμα του Yahoo, το κίνημα που έχει δημιουργηθεί στο Tik Tok υπέρ της νηφαλιότητας, περιλαμβάνει ιστορίες νεαρών ανθρώπων - που ανήκουν στην Gen Z - οι οποίες περιγράφουν τις εμπειρίες τους, μιλώντας για τις μάχες που έδωσαν με τον αλκοολισμό. Από εξόδους που κατέληξαν στα επείγοντα μέχρι μαζώξεις που είχαν ως αποτέλεσμα λιποθυμίες, οι χρήστες του Tik Tok αναφέρονται ανοιχτά στα βιώματά τους, επισημαίνοντας πως ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξεις γραμμή πλεύσης.

Η Gen Z μιλά ανοιχτά για τις μάχες της με τον αλκοολισμό

Ο 26χρονος Πάρκερ έκανε τη συνειδητοποίηση πως, αν δεν σταματήσει να πίνει αλκοόλ, θα καταστρέψει εντελώς τη ζωή του. «Ή θα μείνω νηφάλιος ή θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι. Ήταν σαν να ζητούσα να πεθάνω», ήταν τα λόγια του. Η απεξάρτηση στη δεκαετία των 20 δεν είναι σπάνιο περιστατικό, αλλά μια σημαντική πρωτοβουλία που σώζει ζωές. «Ξύπνησα στο νοσοκομείο, έχοντας πάθει δηλητηρίαση από το αλκοόλ. Ήμουν αναίσθητος, ανέπνεα αργά και τα χείλη μου είχαν μελανιάσει». Όπως λέει, γνώριζε πολύ καλά τους κινδύνους της αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ, όμως δεν πίστευε ποτέ, ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τη δική του ζωή. Μέχρι που έγινε. Ο ίδιος εξομολογήθηκε, πως το αλκοόλ τον βοηθούσε να διαχειριστεί την καταπίεση που ένιωθε ως ομοφυλόφιλος άνδρας. «Το αλκοόλ μείωνε το άγχος που ένιωθα. Όταν έπινα, μου ήταν πιο εύκολο να είμαι ο εαυτός μου», αναφέρει.

Η απόφασή του να μοιραστεί δημόσια την ιστορία του - μετά την απεξάρτησή του - έδωσε δύναμη, θάρρος και χώρο σε άλλους συνομηλίκους του, να κάνουν το ίδιο. Και τη συνέχεια, ούτε εκείνος την περίμενε. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό μέσο πληροφόρησης, σύνδεσης και κοινωνικής υποστήριξης - είτε κάποιος βρίσκεται σε φάση που επανεκτιμά τη σχέση του με το αλκοόλ, είτε αναζητά θεραπεία», συμπληρώνει ο ειδικός Daniel Siconolfi.

Η Αλκουζάμα από τη Βιρτζίνια αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα νεαρού ανθρώπου που έπεσε θύμα του αλκοολισμού, χωρίς να προλάβει να το καταλάβει. Στα 15 της, έπαθε δηλητηρίαση από την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Το γεγονός ότι συνέβη στο πλαίσιο ενός σχολικού αγώνα, οδήγησε σε πενθήμερη αποβολή και προκάλεσε ρήξη στη σχέση της με την οικογένειά της. Παρά αυτή την εμπειρία, η άποψή της για το αλκοόλ δεν άλλαξε. Ούτε η συχνότητα κατανάλωσής του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων της έγινε χειρότερη, περνώντας ξανά το κατώφλι του νοσοκομείου, με εμετούς και δυσκολία στην αναπνοή. Ούτε, όμως, τότε σταμάτησε. Έφτασε στο σημείο να κρύβει το αλκοόλ από τους φίλους της και έπινε κρυφά, μέχρι που μια ημέρα συνειδητοποίησε πως πρέπει να πάει σε κέντρο απεξάρτησης.

Η 27χρονη Έμιλι γνώριζε από πολύ μικρή, ότι το αλκοόλ μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή και τη σχέση της με τους ανθρώπους. Μεγάλωσε, βλέποντας όλα τα λάθος πρότυπα γύρω της και όταν έφτασε η στιγμή να δοκιμάσει αλκοόλ ήταν πολύ διστακτική. Ωστόσο, την περίοδο της πανδημίας που αναγκάστηκε να επιστρέψει στο σπίτι της, έπεσε θύμα της τοξικής κατάστασης που επικρατούσε. Ο αλκοολισμός υπήρχε γύρω της και, αυτή τη φορά δεν κατάφερε να ξεφύγει. Η Έμιλι ξεπέρασε τα όρια, όμως ζήτησε άμεσα βοήθεια και θεραπεύτηκε. Μετά από έναν χρόνο νηφαλιότητας, πλέον υποστηρίζει πως πίνει περιστασιακά, έχοντας μια «κανονική» σχέση με το αλκοόλ.

Η Gen Z δεν είναι ούτε «η γενιά της νηφαλιότητας», αλλά ούτε αδιαφορεί για τους κινδύνους του αλκοόλ. Είναι μια γενιά αντιφάσεων, που από τη μία δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, και από την άλλη παλεύει με βαθιά ριζωμένες κοινωνικές πιέσεις, τραύματα και στερεότυπα. Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως μιλά ανοιχτά - χωρίς φόβο και χωρίς ωραιοποίηση των καταστάσεων - για τις προσωπικές μάχες της. Μέσα από τις εξομολογήσεις και τις δημόσιες αφηγήσεις, η Gen Z επαναπροσδιορίζει τη σχέση με τον αλκοολισμό, όχι ως προσωπική αποτυχία, αλλά ως ζήτημα που χρειάζεται κατανόηση, υποστήριξη και πρόσβαση στη βοήθεια.

