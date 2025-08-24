Sleepmaxxing: Το trend που υπόσχεται καλύτερο ύπνο - Τι λένε οι ειδικοί

Το Sleepmaxxing υπόσχεται βελτίωση στον ύπνο, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν για υπερβολές και αμφίβολες πρακτικές.

Αν παρακολουθείς τις τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανό να έχεις συναντήσει τον όρο Sleepmaxxing. Πρόκειται για μια νέα πρακτική ευεξίας που υπόσχεται καλύτερο και πιο ποιοτικό ύπνο, μέσα από την «βελτιστοποίηση» της νυχτερινής ξεκούρασης. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι όλες οι τεχνικές που προτείνονται ασφαλείς ή επιστημονικά τεκμηριωμένες, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η ιδέα πίσω από το Sleepmaxxing είναι η ενίσχυση της υγιεινής του ύπνου στο μέγιστο βαθμό. Αυτό περιλαμβάνει πρακτικές όπως ο περιορισμός του μπλε φωτός πριν τον ύπνο, η αποφυγή καφεΐνης το απόγευμα και ο ύπνος σε πιο δροσερό δωμάτιο. Ωστόσο, άλλες συμβουλές, όπως το «taping» στο στόμα ή ο λεγόμενος διαλογισμός της επίφυσης, δεν έχουν επιστημονική βάση και ενδέχεται να είναι ακόμα και επικίνδυνες.

Η δρ. Σαφία Σ. Καν, ειδικός στις διαταραχές του ύπνου στο Ιατρικό Κέντρο Southwestern του Πανεπιστημίου του Τέξας, εξηγεί ότι πολλές από τις τάσεις που συνδέονται με το Sleepmaxxing στερούνται στοιχείων που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους. «Ο ύπνος είναι μια παθητική διαδικασία. Η υπερβολική προσήλωση σε αυτόν μπορεί να οδηγήσει σε άγχος και τελικά σε λιγότερο ποιοτικό ύπνο», σημειώνει.

Η δρ. Μαρτίνα Βεντράμε, νευρολόγος και ειδικός στην ιατρική του ύπνου στο Lehigh Valley Health Network, προσθέτει ότι κάποιες πρακτικές έχουν περιορισμένα οφέλη. Για παράδειγμα, το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση του οργανισμού, αλλά δεν αποτελεί «μαγική λύση» για την αϋπνία. Παράλληλα, η χρήση κουβέρτας με βάρη ή η έκθεση σε λευκό θόρυβο φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα για αρκετούς ανθρώπους, αν και η επίδραση διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Αντίθετα, η συγκόλληση του στόματος με ταινία τη νύχτα χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς επικίνδυνη, ειδικά για όσους πάσχουν από υπνική άπνοια. «Μπορεί να μειώσει τα επίπεδα οξυγόνου και να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην αναπνοή», προειδοποιεί η δρ. Μπεθ Όλερ, οικογενειακή γιατρός στο Rooks County Health Center.

Σύμφωνα με τις συστάσεις των ειδικών, όσοι θέλουν να βελτιώσουν τον ύπνο τους θα πρέπει να επιλέξουν τεκμηριωμένες πρακτικές: να κοιμούνται επτά έως εννέα ώρες κάθε βράδυ, να τηρούν σταθερό πρόγραμμα ύπνου, να αποφεύγουν τα ηλεκτρονικά πριν από την κατάκλιση και να δημιουργούν ένα ήρεμο, δροσερό περιβάλλον. Αν τα προβλήματα ύπνου επιμένουν, η συμβουλή ενός γιατρού με εξειδίκευση στις διαταραχές ύπνου είναι απαραίτητη.

Το Sleepmaxxing μπορεί να λειτουργήσει θετικά για όσους αναζητούν κίνητρο να δώσουν προτεραιότητα στον ύπνο τους. Ωστόσο, όπως δείχνει η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Health, η υπερβολή μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, αυστηρές ρουτίνες και τελικά σε χειρότερο ύπνο. Η ισορροπία, λοιπόν, είναι το κλειδί για πραγματική ξεκούραση.

