«Ας τα κόψουμε όλα»: Πώς το ανδρόγυνο κούρεμα άλλαξε για πάντα τη ζωή της Diana

Ξεκίνησε σαν μία απόφαση της στιγμής, κατέληξε σημείο-σταθμός στην προσωπική της εξέλιξη. Στο ντοκιμαντέρ Diana In Her Own Words που κυκλοφόρησε το 2017, μάλιστα, ακούμε την ίδια την πριγκίπισσα να τη συμπεριλαμβάνει στις καταστάσεις που τη μετέτρεψαν από θύμα, σε νικήτρια.

Το ανδρόγυνο κούρεμα άλλαξε για πάντα την Diana. Ο κομμωτής της, Sam McKnight, συνεργαζόταν μαζί της από το 1990, όταν γνωρίστηκαν στο set φωτογράφησης για τη Vogue, μέχρι το 1997 που εκείνη έφυγε από τη ζωή. Αισθανόταν ότι κάτι της έλειπε, οπότε της πρότεινε να κόψει όλα της τα μαλλιά. «Απλώς να τα κόψουμε και να αρχίσουμε από το μηδέν», της είπε. Δεν περίμενε ότι θα δεχόταν – κι όμως, το έκανε.

Από εκείνη τη μέρα, η Diana δεν ήταν πια η ίδια. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, μάλιστα, παραδέχθηκε ότι η ζωή της έκανε στροφή 180 μοιρών «το περσινό καλοκαίρι, υποθέτω, όταν ο Sam έκοψε διαφορετικά τα μαλλιά μου».

Όταν εκείνος έμαθε πόσο βαθιά την επηρέασε η αλλαγή, συγκινήθηκε. «Με άγγιξε γιατί δείχνει τη δύναμη των μαλλιών όχι για μία celebrity ή μία royal, αλλά για όλες. Τα μαλλιά έχουν τόση δύναμη», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με τη Vogue.

Στο Diana In Her Own Words, ο Sam εξηγεί ότι ήταν μία μεταβατική περίοδος στη ζωή της Lady Di. Τον Δεκέμβριο του ’92 ανακοινώθηκε, άλλωστε, ο χωρισμός της με τον Charles, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1992. Κι ένα κούρεμα της έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν, για να πάρει στα χέρια της τη νέα της ζωή.

Διαβάστε ακόμη: Κάντε ένα διάλειμμα και δείτε την Diana να σπάει ένα μπουκάλι στο κεφάλι του Καρόλου