21 πράγματα που συνέβησαν το 2021 κι έκαναν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος

Φτάσαμε αισίως στην τελευταία μέρα αυτού του χρόνου και παρόλο που η πανδημία δεν άφησε πολλά περιθώρια για να χαρούμε, υπάρχουν 21 πράγματα που συνέβησαν το '21 και μας δίνουν κάθε λόγο για να δούμε τα πράγματα με λίγη αισιοδοξία.

Αν σας ζητήσουν να κάνετε μια σύντομη ανασκόπηση του 2021, μάλλον δεν θα έχετε και πολλά καλά να θυμάστε. Η πανδημία μονοπώλησε για δεύτερη χρονιά την προσοχή, τεστάροντας την υπομονή μας, αλλά το wired φρόντισε να μας θυμίσει 21 καλά πράγματα που συνέβησαν μες στο '21 κι έκαναν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Ναι, ακόμη κι αν δεν τα θυμάστε/ πιστεύετε!

1. Έγιναν πάνω από 8.47 δισεκατομμύρια εμβολιασμοί παγκοσμίως

Το πρώτο καλό νέο δεν θα μπορούσε να μη συνδεθεί με την πανδημία. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός πως μέχρι σήμερα μετράμε περίπου 9 δισεκατομμύρια εμβολιασμούς ανά τον κόσμο. Ο αριθμός αυτός αλλάζει ανά δευτερόλεπτο και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μαζικά κύματα εμβολιασμού στην ιστορία.

Εξίσου αισιόδοξο είναι το γεγονός πως το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάνει την πρώτη δόση και ελπίζουμε σε πολύ πιο θετικές καταγραφές που θα απομακρύνουν οριστικά τη σκιά του Covid- 19.

2. Στην Κίνα εξαλείφθηκε η ελονοσία μετά από 70 χρόνια

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τον Ιούνιο η Κίνα απαλλάχθηκε από την ελονοσία μετά από 70 χρόνια. Πρόκειται για μία από τις πιο ιστορικές νίκες και σίγουρα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για μια χώρα που ανέφερε 30 εκατομμύρια κρούσματα της νόσου ετησίως κατά τη δεκαετία του 1940.

Τον Απρίλιο, ο ΠΟΥ κυκλοφόρησε μάλιστα μια καμπάνια με σκοπό 25 ακόμη χώρες να έχουν απαλλαγεί από την μολυσματική ασθένεια μέχρι το 2025.

3. Ήταν η χρονιά του #MeToo και για την Ελλάδα

Την αρχή του ελληνικού #MeToo έκανε η Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας, Σοφία Μπεκατώρου, η οποία στη διαδικτυακή ημερίδα τον Ιανουάριο του 2021, κατήγγειλε παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) για σεξουαλική κακοποίηση το 1998 στην Πάλμα Ντε Μαγιόρκα.

Παρόλο που η αθλήτρια είχε αναφερθεί ξανά στο περιστατικό σε συνέντευξή της μερικές βδομάδες πριν, η ομιλία της στις αρχές της χρονιάς συγκλόνισε το πανελλήνιο και έκανε πολλές ακόμη γυναίκες να «σπάσουν» την σιωπή τους, καταγγέλλοντας περιστατικά σεξουαλικής, ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης.

4. Δημιουργήθηκε λογισμικό για την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

Ομάδα αναλυτών του Internet Watch Foundation του Cambridgeshire μες στο 2021 αφιέρωσαν πολλές ώρες, προσπαθώντας να ερευνήσουν εξονυχιστικά φωτογραφίες παιδιών που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και να τις κατηγοριοποιήσουν με σκοπό να βοηθήσουν τις χώρες να εντοπίσουν τους θύτες.

The fight against child sexual abuse is a global one.

Meeting Australian eSafety Commissioner Julie Inman Grant @tweetinjules today helps us to plan the practical steps we need to keep children safe.#SecurityEU #CSA pic.twitter.com/PJUM3dPw2V — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) December 8, 2021

Η δημιουργία λογισμικού άνοιξε τον δρόμο για την αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου με σκοπό να μπλοκάρεται αμέσως τυχόν ακατάλληλο περιεχόμενο με τις υποθέσεις να παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.

5. Καταργήθηκε ο ΦΠΑ σε ταμπόν και προϊόντα υγιεινής για τις γυναίκες

Θα έπρεπε να ήταν δεδομένο αλλά μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που ακολούθησε το Brexit, η Βρετανία δεν είναι υποχρεωμένη να τηρεί τη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία προβλέπει την επιβολή φόρου τουλάχιστον 5% στα προϊόντα υγιεινής. Τα προϊόντα υγιεινής από τη στιγμή που είναι απαραίτητα, είναι λογικό να μην υπόκεινται σε ΦΠΑ ενώ η Felicia Willow, γενική διευθύντρια της Fawcett Society, μιας οργάνωσης προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αλλαγή αυτή.

6. Εγκρίθηκε η πρώτη ενέσιμη θεραπεία μακράς δράσης για τον HIV

Στα επόμενα καλά νέα που συνέβησαν στη Βρετανία και επηρεάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο, εγκρίθηκε νέα ενέσιμη θεραπεία μακράς δράσης για ασθενείς με HIV ως εναλλακτική για όσους επιθυμούν να σταματήσουν την καθημερινή λήψη χαπιών. Η θεραπεία είναι κατάλληλη μόνο για όσους έχουν ήδη επιτύχει μη ανιχνεύσιμα επίπεδα του ιού στο αίμα κατά τη λήψη των χαπιών ενώ η θεραπεία λειτουργεί απέναντι στον ιό, με παρόμοιο τρόπο όπως δρουν τα συμβατικά αντιρετροϊκά φάρμακα.

7. Ο καρκίνος του τραχήλου: ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει παρελθόν

Η αισιόδοξη είδηση γνωστοποιήθηκε μες στο 2021 καθώς το εμβόλιο για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων ή HPV μειώνει τα κρούσματα καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κατά σχεδόν 90%, σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Lancet, εκτιμά ότι το πρόγραμμα HPV έχει αποτρέψει περίπου 450 καρκίνους και 17.200 προκαρκινικές αναπτύξεις.

8. Η Μαδαγασκάρη φιλοξένησε το πρώτο 3D printed σχολείο στον κόσμο

Η Μαδαγασκάρη φιλοξένησε το πρωτότυπο σχολείο που είναι μια συνεργασία μεταξύ της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Thinking Huts, της αρχιτεκτονικής εταιρείας Studio Mortazavi και της Hyperion Robotics. Το σχολείο εκτείνεται σε 520 τετραγωνικά μέτρα, με ένα κτίριο που χρησιμοποιεί ηλιακούς συλλέκτες για ενέργεια, φυσικό εξαερισμό και σύστημα συλλογής βρόχινου νερού χάρη στον «πράσινο» του σχεδιασμό.

Το κτίριο χωρά 30 μαθητές και κατασκευάστηκε, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα λοβό, ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν και άλλα κτίρια τα οποία θα μπορέσουν να προσαρτηθούν εύκολα στο πρωτότυπο εάν το σχολείο χρειαστεί να επεκταθεί.

9. Τα Oscar «αγκάλιασαν» τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα

Το 2021 ήταν μια χρονιά- ορόσημο για τα Oscar και την «πολύ διαφορετική» 93η τελετή απονομής τους.

And the Oscar goes to... Diversity and inclusion 🏆



📕 Read more: https://t.co/3ZjhQdIkBt pic.twitter.com/hE7HKW1yKF — World Economic Forum (@wef) April 26, 2021

Βρέθηκαν ένα βήμα πιο κοντά στη συμπερίληψη αφού η Chloé Zhao έγινε η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε βραβείο σκηνοθεσίας και η Yuh-jung Youn η πρώτη Κορεάτισσα ηθοποιός που κέρδισε Oscar. Μάλιστα, από το 2024 τα ιστορικά βραβεία θα έχουν συνεπές ραντεβού με τη διαφορετικότητα, προδιαγράφοντας ένα πολύ πιο ισότιμο μέλλον.

10. Ήταν μια χρονιά- ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παρά την πανδημία και το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών παγκοσμίως, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) ανακοίνωσε τον Δεκέμβρη, πως το 2021 ήταν μια χρονιά- ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τον Guardian, περίπου 290 GW νέας δυναμικότητας παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως με τη μορφή ανεμογεννητριών και ηλιακών συλλεκτών, έχει εγκατασταθεί σε όλον τον κόσμο φέτος, ξεπερνώντας το προηγούμενο περσινό ρεκόρ και αυτά τα νέα είναι περισσότερο από καλά εν μέσω τις κλιματικής κρίσης.

11. Η NASA παρήγαγε για πρώτη φορά οξυγόνο στον Άρη

Μες στο 2021 το ρόβερ Perseverance υπήρξε η διαστημική συσκευή που παρήγαγε για πρώτη φορά οξυγόνο σε άλλο πλανήτη. Το γεγονός αυτό, εκτός από ιστορικό, έχει και μεγάλη σημασία για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές αποίκισης.

See how the Mars Perseverance rover will navigate the '7 minutes of terror' landing https://t.co/0zULFY1eOG pic.twitter.com/NL6GB6LI2M — Mashable (@mashable) February 17, 2021

Είναι, επίσης, ακόμη μία πρωτιά για την αποστολή του Perseverance, μετά την επιτυχή πρώτη πτήση ενός μικρού ρομποτικού ελικοπτέρου στον Άρη.

12. Η πρώτη τρανς αθλήτρια στους Ολυμπιακούς

Ιστορία έγραψε μες στο 2021 η διεμφυλική αρσιβαρίστρια Laurel Hubbard από τη Νέα Ζηλανδία, αφού έγινε επίσημα η πρώτη τρανς αθλήτρια που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

New Zealand weightlifter Laurel Hubbard’s night may have ended early, but she made Olympic history.



She became the first transgender woman to compete in the sport at the Olympic Games. https://t.co/yG3c2Ou3uP — ESPN (@espn) August 2, 2021

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι η 43χρονη, που γεννήθηκε αγόρι και άλλαξε φύλο στα 35 της, θα μπορούσε επιτέλους να εκπροσωπήσει τη χώρα της στην κατηγορία υπερβαρέων βαρών στους Αγώνες, στις 23 Ιουλίου και κάπως έτσι σημειώθηκε μια σημαντική νίκη.

13. Ο Donald Trump αποκλείστηκε από το Twitter

Ο Trump αποκλείστηκε από το Twitter, όπου είχε περισσότερους από 88 εκατομμύρια ακόλουθους και από πολλές άλλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά τη θανατηφόρα επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του. Πρόκειται για ένα από τα πιο καλά νέα που διαβάσαμε μες στο 2021!

14. Ανθρώπινος εγκέφαλος συνδέθηκε ασύρματα με υπολογιστή

Για πρώτη φορά στην ιστορία, έγινε ένα σημαντικό βήμα για την αξιόπιστη αποκατάσταση της επικοινωνίας και της κινητικότητας ατόμων με παράλυση. Επιστήμονες, συνέδεσαν ασύρματα έναν υπολογιστή με έναν ανθρώπινο εγκέφαλο και είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα που συνέβησαν ποτέ στον κόσμο.

15. Drones βοήθησαν στη μείωση της ρύπανσης από πλαστικά

Εν όψει τις κλιματικής κρίσης, η Ellipsis Earth του Ηνωμένου Βασιλείου βοήθησε στο να συμβάλλουμε στη μείωση της πλαστικής ρύπανσης. Για την ακρίβεια, χρησιμοποιώντας drones, η Ellipsis χαρτογραφεί τα σημεία που υπάρχουν συσσωρευμένα πλαστικά. Μέσω του λογισμικού υπολογιστών και αναγνώρισης εικόνων, μπορεί στη συνέχεια να αναγνωρίσει τον τύπο του πλαστικού, το μέγεθός του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τη μάρκα ή την προέλευση των απορριμμάτων. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να πραγματοποιήσει μια έρευνα μέσα σε λίγα λεπτά και να συλλέξει δεδομένα από τα οποία θα μπορούσε να βρεθεί λύση για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

16. Η Μεγάλη Παραίτηση έσωσε πολλούς εργαζομένους

Ένα από τα θετικά της πανδημίας είναι ότι έφερε πολλούς εργαζομένους πιο κοντά στη δουλειά των ονείρων τους, κάνοντάς τους να πάρουν την απόφαση της Μεγάλης Παραίτησης. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του '21 είδαμε μεγάλα κύματα εργαζομένων παγκοσμίως να φεύγουν από τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα, διεκδικώντας από την αρχή τα χαμένα τους δικαιώματα.

17. Η μεγάλη επιστροφή της Adele

Ακόμη και στη βιομηχανία της μουσικής, υπήρξε κάτι που έκανε τον κόσμο γύρω μας καλύτερο! Ο λόγος για την Adele, η οποία όχι μόνο έκανε δυναμικό comeback με μια εντελώς νέα ταυτότητα, αλλά το νέο της τραγούδι ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια views μέσα σε λίγες ώρες. Η αγαπημένη τραγουδίστρια επέστρεψε μετά από έξι χρόνια απουσίας στη μουσική σκηνή.

Η ίδια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram το βίντεο κλιπ του νέου της τραγουδιού Easy on me που με τους στίχους του εξηγεί τους λόγους για το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της και τα συναισθήματά της ενώ στις πρώτες οχτώ ώρες της προβολής του, το τραγούδι έσπασε κάθε ρεκόρ.

18. Σπάνιο είδος ορχιδέας βρέθηκε σε ταράτσα του Λονδίνου

Μπορεί να είναι υπό εξαφάνιση, αλλά η εν λόγω ορχιδέα εντοπίστηκε στην ταράτσα μιας τράπεζας στο Λονδίνο παρόλο που οι επιστήμονες είχαν αποθαρρυνθεί εντελώς για το μέλλον του συγκεκριμένου είδους. Σύμφωνα με τον οικολόγο, Mike Waller: «Με υπομονή και αφοσίωση, ακόμη και στα πιο απίθανα μέρη μπορεί να ανακαλυφθεί κάποιο σπάνιο είδος άγριας ζωής».

19. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη: Τα ηλεκτροκίνητα ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα diesel

Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα έχουν έρθει για να κυριαρχήσουν στις αγορές της Ευρώπης και όπως φαίνεται το πρώτο βήμα έγινε, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της JATO, για πρώτη φορά ηλεκτρικά και Plug-In υβριδικά ξεπέρασαν στις πωλήσεις τα αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου. Πρόκειται για ένα καλό βήμα, που ωστόσο δεν αρκεί, για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

20. Ανακαλύφθηκε η μεγαλύτερη αρχαία πόλη

Πρόκειται αναμφίβολα για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της φετινής χρονιάς. Η μεγαλύτερη αρχαία πόλη (3.000 ετών) που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στην Αίγυπτο, αναδύεται μέσα από την άμμο. Σύμφωνα με τη Betsy Brian, καθηγήτρια Αιγυπτιολογίας στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins: «Η ανακάλυψη αυτής της χαμένης πόλης είναι η δεύτερη πιο σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη μετά τον τάφο του Τουταγχαμών».

21. «Ξενοδοχεία μελισσών» στην Ολλανδία βοήθησαν τον πληθυσμό τους να παραμείνει σταθερός

Τα «ξενοδοχεία μελισσών» είναι μία τεχνική που οι Ολλανδοί ανέπτυξαν αυτή τη χρονιά και πιστεύουν ότι έτσι συμβάλλουν ώστε να παραμείνουν σταθεροί οι πληθυσμοί των μελισσών που ζουν στις πόλεις τα τελευταία χρόνια, έπειτα από μια περίοδο ανησυχητικής μείωσης. Και πράγματι, φαίνεται πως πέτυχαν τον στόχο τους μες στο 2021.

