Πώς να βρεις το κινητό σου αν το έχεις χάσει (ακόμη κι αν δεν έχει καθόλου μπαταρία)

Δοκίμασε τις παρακάτω τεσταρισμένες μεθόδους για να βρεις το χαμένο κινητό σου και είναι σίγουρο ότι δεν θα χάσεις την ελπίδα!

Πόσες φορές σου έχει τύχει να αναποδογυρίζεις την τσάντα σου μες στον πανικό για να βρεις το κινητό σου; Τις περισσότερες φορές, νιώθεις ανακούφιση που είναι καταχωνιασμένα κάτω- κάτω αλλά υπάρχουν κι εκείνες οι φορές που το κινητό σου δεν είναι πουθενά.

Σε αυτή την περίπτωση, αντί να αφήσεις τον τρόμο να κυριαρχήσει, καλό είναι να δοκιμάσεις πρώτα μερικές μεθόδους που έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν.

Η Apple το κάνει εύκολο

Αν έχεις ένα πιο καινούργιο iPhone, σου έχουμε εξαιρετικά νέα. Ένα πρόσφατο update στην εφαρμογή Find My, σου επιτρέπει να βρεις τα ίχνη του χαμένου σου κινητού ακόμη κι αν έχει εξαντληθεί εντελώς η μπαταρία του. Ισχύει για το iPhone 11, 12 και 13 με iOS 15 και αυτό που πρέπει να κάνεις για αρχή, είναι να τσεκάρεις τις ρυθμίσεις. Δες πώς:

1. Πηγαίνεις στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σου] > Find My. Αν πρέπει να κάνεις sign in, βάζεις το Apple ID σου.

2. Πληκτρολογείς Find My iPhone και μετά σέρνεις προς τα δεξιά για να το ενεργοποιήσεις, (αν και μπορεί να ενεργοποιηθεί και αυτόματα).

3. Εναλλακτικά, μπορείς να ενεργοποιήσεις το Find My network. Αν δεν είσαι συνδεδεμένος/η στο internet, η εφαρμογή Find My μπορεί να βρει την τοποθεσία, χρησιμοποιώντας το Find My network. Σε iphone με iOS 15, το Find My network σού επιτρέπει να βρεις την τοποθεσία της συσκευής μέχρι και 24 ώρες αφότου απενεργοποιηθεί. Αν η μπαταρία είναι εξαιρετικά χαμηλή, η τοποθεσία θα σταλεί αυτόματα στην Apple.

Τι ισχύει για τα Android

Το Find My Device ενεργοποιείται αυτόματα όταν προσθέτεις έναν λογαριασμό της Google σε οποιαδήποτε συσκευή Android. Για να δουλέψει, αρκεί να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδέσου σε έναν λογαριασμό της Google

2. Συνδέσου στο internet (Wi- Fi ή δεδομένα)

3. Ενεργοποίησε τη ρύθμιση Location

4. Ενεργοποίησε το Find My Device

Αν το τηλέφωνό σου έχει ήδη χαθεί, είναι πολύ αργά να κάνεις τα παραπάνω βήματα γι΄αυτό μπορείς να κάνεις τη διαδικασία όσο είναι νωρίς.