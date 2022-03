«Θέλω μια μπύρα»: Τα πρώτα λόγια παράλυτου άνδρα όταν κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του με εμφύτευμα εγκεφάλου

Ο ασθενής δεν ζήτησε πολλά στην πρώτη του επικοινωνία με τους φροντιστές και την οικογένειά του!

Ένας 34χρονος άνδρας με πλήρη παράλυση, που δεν μπορεί να μιλήσει ή να κινήσει τα μάτια του, μπόρεσε να επικοινωνήσει μετά από μήνες με την οικογένειά του, χρησιμοποιώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI).

Το πρώτο που ζήτησε ήταν να «του φέρουν μια μπύρα»! Η δεύτερη παραγγελία του ήταν να του βάλουν να ακούσει το αγαπημένο του συγκρότημα "Tool" στη διαπασών ενώ ζήτησε από τη μητέρα του να του κάνει μασάζ στο κεφάλι και έδωσε ειδική παραγγελία να φάει σούπα γκούλας. Ωστόσο, οι επιθυμίες του δεν σταμάτησαν εκεί. Όπως έγραψε: «Θέλω να φάω πατάτες με κάρυ και μετά σούπα Bolognese και πατατόσουπα».

Ο «απαιτητικός» ασθενής που τώρα είναι 36, ζήτησε επίσης να αλληλεπιδράσει με τον 4χρονο γιο του και τη γυναίκα του, γράφοντας: «Αγαπώ τον cool γιο μου».

