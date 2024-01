«Feud: Capote vs The Swans»: Η πραγματική ιστορία πίσω από την κόντρα του Τρούμαν Καπότε και των «κύκνων» του

Διάβασε παρακάτω το πραγματικό drama και ετοιμάσου για τη σειρά που θα κυκλοφορήσει στο τέλος του μήνα

Τι κι αν μένεις στην Αθήνα; Οι ζωές των πλούσιων του Μανχάταν σου φαίνονται ενδιαφέρουσες, είτε το παραδέχεσαι είτε όχι. Θέλεις το drama, και αυτό φαίνεται από τις επιλογές σου σε σειρές και ταινίες –Gossip Girl, The Great Gatsby, The Gilded Age είναι μερικά μόνο από αυτά που βλέπεις ξανά και ξανά. Ε, ήρθε η ώρα να δεις και κάτι καινούργιο. Το Feud: Capote vs The Swans, η δεύτερη σεζόν της σειράς του Ράιαν Μέρφι, επικεντρώνεται στη ζωή του Τρούμαν Καπότε και των κοσμικών φιλενάδων του, τις οποίες αποκαλούσε «κύκνους».

Τα πρώτα δύο επεισόδια κάνουν πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου, στο FX και στο Hulu. Το τρέιλερ υπόσχεται «σεξ, λεφτά και ατέλειωτα αποκυήματα φαντασίας», ενώ δείχνει πώς οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας βρέθηκαν σε κόντρα με τον αλλοτινό φίλο τους, τον Καπότε.

Πίσω στον Απρίλιο του 2022, το Deadline ήταν εκείνο που αποκάλυψε ότι τη δεύτερη σεζόν θα σκηνοθετούσε ο Γκας Βαν Σαντ, με τον δύο φορές υποψήφιο για Πούλιτζερ, Τζον Ρόμπιν, να αναλαμβάνει την αφήγηση και το σενάριο και των 8 επεισοδίων. Η σειρά είναι βασισμένη στο bestseller Capote’s women: A True Story of Love, Betrayal and a Swan Song for an Era, ενώ στον ρόλο των «κύκνων» θα δούμε κορυφαίες ηθοποιούς, ανάμεσά τους οι Ναόμι Γουότς, Ντέμι Μουρ και Κλόε Σεβινί.

Ποιος ήταν στ’ αλήθεια, όμως, ο Τρούμαν Καπότε και τι συνέβη με τις socialites της Νέας Υόρκης; Διάβασε παρακάτω την πραγματική ιστορία πίσω από τη σειρά, για να ξέρεις τι σε περιμένει στο Hulu.

Ποιος ήταν ο Τρούμαν Καπότε;

Γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη, το 1944. Ο Τρούμαν Καπότε ήταν συγγραφέας, σεναριογράφος κινηματογραφικών και θεατρικών έργων και ηθοποιός. Τα μυθιστορήματά του έγιναν κλασικά έργα – ανάμεσά τους, το Breakfast at Tiffany’s.

Ο Καπότε ήταν γνωστός για την ιδιαίτερη χροιά της φωνής του, και τα τεράστια ψέματα που έλεγε. Υποστήριζε, για παράδειγμα, ότι ήξερε καλά ανθρώπους που δεν είχε συναντήσει ποτέ, όπως την Γκρέτα Γκάρμπο. Έκανε συχνή χρήση ναρκωτικών, του άρεσε το αλκοόλ και έκανε παρέα με την ελίτ του Χόλιγουντ, με τους πιο επιφανείς συγγραφείς, με διάσημους επιχειρηματίες –ακόμη και μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μιλούσε, επίσης, ανοιχτά για την γκέι ταυτότητά του, πράγμα που έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στη δημόσια περσόνα του.

Ποιοι ήταν οι «κύκνοι» του;

Το 1966, λίγο αφότου εκδόθηκε το έργο του, In Cold Blood, ο Καπότε καθιερώθηκε ως μέλος της ελίτ. Δημιούργησε έναν στενό κύκλο φίλων, στον οποίο ανήκαν αποκλειστικά γυναίκες που εκείνος αποκαλούσε «κύκνους» και τον συνόδευαν στα πάρτι, σε γιοτ και σε ταξίδια ανά τον κόσμο. Τον στήριζαν και τον εμπιστεύονταν.

Κύκνοι ήταν η αδελφή της Τζάκι Κένεντι, Λι Ράτζιγουιλ, η Γκλόρια Γκίνες, η Μαρέλα Ανιέλι και η Πάμελα Χάριμαν. Όλες τους, πάμπλουτες, πανέμορφες, πάντα ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες των πάρτι. Έκαναν διαρκώς δημόσιες εμφανίσεις με τον Καπότε, και συχνά πρωταγωνιστούσαν στα πρωτοσέλιδα των εντύπων.

Ο Καπότε και οι κύκνοι του βρίσκονταν στο επίκεντρο της υψηλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης. Το ’66, μάλιστα, εκείνος διοργάνωσε ένα πάρτι μασκέ που χαρακτηρίστηκε ως «event της σεζόν»: Black And White Ball στο Plaza Hotel.

Η ιστορία πίσω από το drama

Μέσα από την αρκετά ζωντανή κι ενδιαφέρουσα κοινωνική ζωή του, ο Καπότε κρατούσε σημειώσεις για το Answered Prayers, το βιβλίο που έγραφε για τα πάντα. Το ετοίμαζε από το 1958 και ανέβαλε την έκδοσή του ως το 1975, όταν επέτρεψε στο Esquire να δημοσιεύσει τέσσερα κεφάλαια.

Ο Καπότε βασίστηκε στις δυσλειτουργικές ζωές των κύκνων του, και τις χρησιμοποίησε για content χρησιμοποιώντας τόσο ψευδώνυμα, όσο και τα πραγματικά τους ονόματα. Έβγαζε τα άπλυτά τους στη φόρα, κανονικά –από κουτσομπολιό για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, μέχρι την περιγραφή της Τζάκι Κένεντι ως «άξεστη».

Έγραψε για εξωσυζυγικές σχέσεις, κατηγόρησε την Αν Γούντγουορντ πως σκότωσε τον σύζυγό της –δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Λέγεται, μάλιστα, ότι η τελευταία αποφάσισε να αυτοκτονήσει όταν την προειδοποίησαν για τη δημοσίευση του επίμαχου κεφαλαίου.

Αρκετοί κύκνοι αρνήθηκαν να του ξαναμιλήσουν, με αποτέλεσμα ο συγγραφέας να απομονωθεί. Δεν περίμενε με τίποτα τέτοιες αντιδράσεις και, ως αποτέλεσμα, ξεκίνησε τις καταχρήσεις. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «όλη η λογοτεχνία είναι κουτσομπολιό», φέρνοντας για παράδειγμα την Άννα Καρένινα και τη Μαντάμ Μποβαρί.

Τι έγινε, τελικά;

Στα τέλη του ’70, ο Καπότε είχε ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και συχνά γινόταν λόγος για τα διάφορα breakdowns που πάθαινε. Το 1978, ο Στάνλεϊ Σίγκελ του πήρε συνέντευξη, στην οποία εμφανίστηκε υπό την επήρεια ουσιών και αποκάλυψε ότι είχε να κοιμηθεί δύο μέρες. «Θα αυτοκτονήσω χωρίς να το θέλω», δήλωσε.

Πέθανε το 1984, στα 59 του χρόνια. Αντιμετώπιζε μία νόσο στο συκώτι, την οποία επιβάρυνε η χρήση ουσιών. Κι όταν έμαθε την είδηση του θανάτου του, o Γκορ Βιντάλ έκανε λόγο για «εξαιρετική επαγγελματική κίνηση».