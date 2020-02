Η αγαπημένη των παιδιών, Άλκη Ζέη θα είναι πάντα ζωντανή μέσα από τα μυθιστορήματά της

View this post on Instagram

‪«Εκείνο που κυρίως πίστευα τότε είναι ότι μέσα στη ζωή, όπως βάζεις τα παπούτσια σου κάθε πρωί, έτσι πρέπει να πάρεις και ένα βιβλίο». 📚‬ ‪Άλκη Ζέη (1923-2020) #RIP ‬ . . #αλκηζεη #άλκηζέη #books #childrenbooks #reading . . Photo @dromospoihshs Repost by @ee_athina