Οι πιο τρομακτικές γυναίκες στον κόσμο

Όσο το Halloween πλησιάζει, ήρθε η ώρα να μάθετε μερικές από τις πιο αδυσώπητες γυναίκες της ιστορίας. Μάγισσες, σκοτεινές φιγούρες και μέγαιρες φέρνουν στην επιφάνεια μέσα από την πιο τρομακτική γιορτή του χρόνου, αληθινές ιστορίες γυναικών που αντί για καλοσυνάτες ηρωίδες, έμειναν στην ιστορία για το εκδικητικό τους πνεύμα και τη μοχθηρή τους φύση.

Οι πιο τρομακτικές υπάρξεις δεν φιλοξενούνται στις σελίδες βιβλίων και οι ιστορίες τους θα σας κάνουν να θέλετε να τις αφηγηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα μια κρύα και θυελλώδη νύχτα του Οκτώβρη δίπλα στο τζάκι. Μπορεί να μην γνωρίζετε καν το όνομά τους αλλά οι 4 παρακάτω γυναίκες διέπραξαν κάποτε ασύλληπτα εγκλήματα, προκαλώντας σκηνές κτηνωδίας.

Sada Abe: Σκότωσε και έκοψε το πέος του εραστή της, κουβαλώντας το στο κιμονό της

Στην Ιαπωνία του 1930, η γκέισα Sada Abe καταδικάστηκε για τη δολοφονία του εραστή της. Η Sada σκότωσε κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης με ασφυξία τον εραστή της ενώ έκοψε το πέος του, το οποίο κουβαλούσε μαζί της μέσα στο κιμονό της. Μερικές ημέρες αργότερα, συνελήφθη και φυλακίστηκε για έξι χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε γιατί έκοψε τα γεννητικά όργανα του Kichizō Ishida, απάντησε τα εξής: «Δεν θα μπορούσα να πάρω το κεφάλι ή το σώμα του μαζί μου. Ήθελα να έχω μαζί μου εκείνο το σημείο του σώματός του που θα μου προκαλούσε τις πιο "έντονες" αναμνήσεις».

Μετά την αποφυλάκισή της έγραψε την αυτοβιογραφία της ενώ η ιστορία της απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα στην Ιαπωνία και οι λεπτομέρειες προκάλεσαν φοβερή αίσθηση. Μουσικοί, καλλιτέχνες, συγγραφείς, φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με την πολύκροτη υπόθεση ενώ η ταινία Αυτοκρατορία των αισθήσεων είναι ένα από τα πιο γνωστά έργα που είναι βασισμένα σε αυτήν. Η Sada Abe τα επόμενα χρόνια χάθηκε ενώ θεωρήθηκε νεκρή μετά το 1971.

Amelia Dyer: «Η χειρότερη serial killer της Βρετανίας»

Η Amelia Elizabeth Dyer θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως η πιο «σατανική» γυναίκα στον κόσμο ενώ πολλοί τη θεώρησαν τη «χειρότερη serial killer της Βρετανίας». Πριν καταδικαστεί σε θάνατο δια απαγχονισμού το 1896 και κρεμαστεί σε κοινή θέα στο Λονδίνο, κατηγορήθηκε για τον θάνατο ενός παιδιού ενώ επιβεβαιώθηκε πως ήταν υπαίτια και για τον θάνατο άλλων 6. Η Amelia ήταν μια στυγνή μανιακή δολοφόνος που συνολικά θεωρήθηκε ότι βρισκόταν πίσω από 400 περίπου δολοφονίες βρεφών.

Η τακτική της ήταν να στραγγαλίζει με μία κορδέλα τα μωρά ανύπαντρων γυναικών, πετώντας τα πτώματά τους στον Τάμεση. Η ίδια σε αγγελία της, δήλωνε πως αναλάμβανε τη φροντίδα βρεφών με αντάλλαγμα μια καλή αμοιβή και ρούχα για το παιδί. Όπως τόνιζε στις συναντήσεις με τις ανύπαντρες μητέρες, επρόκειτο για μια αξιοσέβαστη παντρεμένη γυναίκα όπου δίπλα της, τα παιδιά θα μεγάλωναν σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον. Όταν κατάφερνε τον στόχο της, απαλλασσόταν από την παρουσία τους αφού σκότωνε τα παιδιά, έχοντας πρώτα πάρει όλη την αμοιβή από τους γονείς τους.

Leonarda Cianciulli: Η "soap maker" της Ιταλίας

Η Leonarda Cianciulli είναι μία από τις πιο σκοτεινές προσωπικότητες που έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Έμεινε γνωστή ως η "Soap Maker of Correggio" και παρόλο που τα θύματά της δεν ήταν πολλά, όσα έκανε στη συνέχεια στα πτώματα, ξεπερνούσαν κάθε φαντασία.

Η Leonarda δολοφόνησε τρεις ηλικιωμένες γυναίκες στην πόλη Correggio της Ιταλίας μεταξύ του 1939 και του 1940, μετατρέποντας τα σώματά τους σε... σαπούνια και κεριά ενώ μερικά σημεία τους τα χρησιμοποιούσε και ως βασικά συστατικά στα... κέικ της. Πολλοί θεωρούν ότι επηρεάστηκε έντονα από ένα βιβλίο μεταφυσικής που είχε διαβάσει όταν ήταν έφηβη ενώ η ίδια θεωρείται ότι είχε ζήσει μια δύσκολη παιδική ηλικία επειδή είχε έρθει στον κόσμο έπειτα από βιασμό.

Το 1930 με τον σύζυγό της, ανοίγουν ένα μικρό κατάσταση στην περιοχή και ο κόσμος αρχίζει να τη θεωρεί ως μια καλή γυναίκα και γειτόνισσα αλλά και ως μια αφοσιωμένη μητέρα. Το 1939, όταν ο γιος της έπρεπε να καταταγεί εν όψει του Β' Π.Π. στον στρατό, η ίδια ήταν έτοιμη να τον προστατεύσει με κάθε κόστος και αυτό στο μυαλό της συνεπαγόταν μερικές ανθρωποθυσίες. Όταν η ιστορία της ήρθε στο φως της δημοσιότητας το 1946, σόκαρε τόσο τον κόσμο, όχι μόνο για τα εγκλήματά της, αλλά και για το γεγονός ότι μια μεγάλη γυναίκα, όπως εκείνη, θα μπορούσε με τόση βιαιότητα να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές.

Darya Saltykova: Η αιμοσταγής Ρωσίδα αριστοκράτισσα που σκότωνε τους δούλους της

H Darya Saltykova ήταν Ρωσίδα αριστοκράτισσα που βασάνισε και σκότωσε 138 από τους 600 δούλους της. Από τα θύματά της, τα 38 ήταν γυναίκες ενώ συνελήφθη το 1762.

Since everyone is discovering accomplished women in history who should NOT be celebrated — meet Darya Saltykova.

Russian noblewoman, mother, noted philanthropist & sadistic serial killer and torturer.

Her worst tortures were reserved for good-looking female serfs. pic.twitter.com/y7MMpctSm4

— Natalia Antonova 🔔📖🕯 (@NataliaAntonova) July 5, 2021