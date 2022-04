Gilbert Gottfried: Πέθανε στα 67 του ο σπουδαίος κωμικός με την πιο διάσημη φωνή

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, από μια σπάνια γενετική μυϊκή ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε χρόνια

Ο αγαπημένος Αμερικανός κωμικός και ηθοποιός, Gilbert Gottfried πέθανε σε ηλικία 67 ετών, από μακροχρόνια νόσο. Η φωνή του έμεινε χαραγμένη στο Hollywood και συνδέθηκε μεταξύ άλλων με εκείνη του Iago, του δαιμόνιου παπαγάλου από την ταινία της Disney, Aladdin.

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του ηθοποιού, είπε στην Washington Post ότι ο Gottfried πέθανε από μυοτονική δυστροφία τύπου 2. Η ανακοίνωση του θανάτου του έγινε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter το βράδυ της Τρίτης, με την οικογένειά του να δηλώνει:

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας Gilbert Gottfried, έπειτα από μια μακρά ασθένεια. Εκτός από την πιο χαρακτηριστική φωνή στην κωμωδία, ο Gilbert ήταν ένας θαυμάσιος σύζυγος, αδελφός, φίλος και πατέρας για τα δύο μικρά παιδιά του. Αν και σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για όλους μας, παρακαλούμε συνεχίστε να γελάτε όσο το δυνατόν πιο δυνατά, προς τιμή του Gilbert».

Πολλές διάσημες προσωπικότητες του Hollywood, όπως οι Jason Alexander και Dane Cook, απέτισαν φόρο τιμής στον κορυφαίο κωμικό μετά την είδηση του θανάτου του. «Ο Gilbert Gottfried ήταν πάντα αστείος. Ήταν αξιαγάπητος, πάντα φιλικός κι έκανε πολλούς ανθρώπους χαρούμενους».

Ο Gottfried πέρα από την πολύ ξεχωριστή φωνή του, η οποία συνδέθηκε με πολλές animated ταινίες, ήταν γνωστός και για το πηγαίο και ακατέργαστο χιούμορ του, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από το Saturday Night Live. Ο πιο διάσημος ρόλος του είναι ο παπαγάλος Iago στο εξαιρετικά επιτυχημένο Aladdin franchise της Disney. Ήταν παράλληλα η φωνή του Kraang Sub-Prime στην τηλεοπτική σειρά Teenage Mutant Ninja Turtles, καθώς και το ρομποτικό πτηνό Digit στο Cyberchase του PBS Kids.

Γεννημένος στο Brooklyn, στις 28 Φεβρουαρίου του 1955, ο Gilbert ξεκίνησε stand- up comedy από τα 15 του. Η συνεργασία του με τον Eddie Murphy στο "Beverly Hills Cop II" ήτα από τους πρώτους του σημαντικούς κινηματογραφικούς ρόλους ενώ κατά τη δεκαετία του 1990, ξεχώρισε μέσα από ταινίες, όπως το "Problem Child", το "Highway to Hell" και το "Looks Who’s Talking Too", λίγο προτού εδραιωθεί μέσα από τη φωνή που χάρισε στον Aladdin το 1992.

Ο Neil Berkeley δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο "Gilbert" για την καριέρα και την προσωπική ζωή του κωμικού το 2017 και σήμερα, ακόμη και μετά τον θάνατό του, οι «φωνές» και όσα άφησε πίσω, θα συνεχίζουν να καταχειροκροτούνται αιώνια.