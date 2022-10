To Νόμπελ Ειρήνης 2022 στον Λευκορώσο ακτιβιστή Ales Bialiatski και σε δύο οργανώσεις από Ρωσία και Ουκρανία

Σε ένα πρόσωπο και δύο ανθρωπιστικές οργανώσεις απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης

Ο Ales Bialiatski, ακτιβιστής και σύμβουλος ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Λευκορωσία, μοιράζεται φέτος το Νόμπελ Ειρήνης με δύο οργανώσεις, τη ρωσική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial και την ουκρανική Center for Civil Liberties.

Σύμφωνα με τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, με το φετινό βραβείο της, στοχεύει να τιμηθούν τρεις υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης στις γειτονικές χώρες Λευκορωσία, Ρωσία και Ουκρανία. «Έχουν κάνει μια εκπληκτική προσπάθεια να καταγράψουν εγκλήματα πολέμου, την κατάχρηση της εξουσίας και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μαζί αντιπροσωπεύουν τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών για την ειρήνη και τη δημοκρατία», ανέφερε η εκπρόσωπος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU