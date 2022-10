Το Νόμπελ Χημείας 2022 στους Carolyn Bertozzi, Morten Meldal και Barry Sharpless

Το Νόμπελ Χημείας απονεμήθηκε για φέτος στους Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal και Barry Sharpless

Η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε τους φετινούς νικητές του Νόμπελ Χημείας, οι οποίοι τιμώνται «για την ανάπτυξη της χημείας "κλικ" και τη βιο-ορθογώνια χημεία».

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση: «Το Νόμπελ Χημείας 2022 σχετίζεται με τη διευκόλυνση των δύσκολων διαδικασιών. Ο Barry Sharpless και ο Morten Meldal έθεσαν τα θεμέλια για μια λειτουργική μορφή χημείας – τη χημεία "κλικ" – στην οποία μοριακά δομικά στοιχεία κουμπώνουν μεταξύ τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Η Carolyn Bertozzi έχει φέρει τη χημεία κλικ σε μια νέα διάσταση και τη χρησιμοποιεί σε ζωντανούς οργανισμούς».

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless "for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry."