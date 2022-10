Νόμπελ Ιατρικής 2022 στον γενετιστή Svante Pääbo «για το γονιδίωμα των εξαφανισμένων ανθρωποειδών»

Το βραβείο του απονεμήθηκε «για τις ανακαλύψεις του που αφορούν τα γονιδιώματα των εξαφανισμένων ανθρωποειδών και την ανθρώπινη εξέλιξη»

Η Βασιλική Ακαδημία της Σουηδίας μόλις ανακοίνωσε τον νικητή του φετινού Νόμπελ Ιατρικής, ο οποίος είναι ο σπουδαίος γενετιστής, Svante Pääbo. Το βραβείο του απονεμήθηκε «για τις ανακαλύψεις του που αφορούν τα γονιδιώματα των εξαφανισμένων ανθρωποειδών και την ανθρώπινη εξέλιξη».

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η κριτική επιτροπή του βραβείου: «Ανακαλύπτοντας τις γενετικές διαφορές που διακρίνουν όλους τους ανθρώπους στη ζωή από τους εξαφανισθέντες ανθρωπίνους, οι ανακαλύψεις αυτές έδωσαν τη βάση για να εξερευνηθεί το τι γίνεται με εμάς, τους ανθρώπους, όντα επίσης μοναδικά», συμπληρώνοντας: «Οι γενετικές διαφορές ανάμεσα στον Homo Sapiens και τους πιο κοντινούς συγγενείς μας που δεν υπάρχουν σήμερα παρέμεναν άγνωστες μέχρι να ταυτοποιηθούν χάρη στις εργασίες του Πάαμπο».

