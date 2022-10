Jess Wade: Η 33χρονη φυσικός που έχει γράψει 1.750 Wikipedia pages «αφανών» γυναικών επιστημόνων

Όπως λέει η φυσικός: «Οι γυναίκες στην επιστήμη δεν είναι μόνο λίγες αλλά δεν κάνουμε σχεδόν τίποτα για να τις υμνήσουμε»

H Βρετανή φυσικός Dr Jess Wade πριν πέντε χρόνια έφτιαξε την πρώτη σελίδα- προφίλ στη Wikipedia. Και ακολούθησαν άλλες 270 για την ανίχνευση γυναικών επιστημόνων, σε μια προσπάθεια να αναδείξει κάθε γυναίκα που έχει επιτύχει κάτι εντυπωσιακό στην επιστήμη ώστε να πάρει την αναγνώριση που της αξίζει.

Σήμερα στα 33 της, έχει γράψει πάνω από 1.750 σελίδες ενώ η πρώτη βιογραφία ήταν αφιερωμένη σε μια Αμερικανίδα κλιματολόγο, την Kim Cobb, η οποία παρά τα επιστημονικά της βραβεία, δεν είχε αναφερθεί ποτέ στη Wikipedia.

Η Wade, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στον τομέα των πλαστικών ηλεκτροδίων στο Imperial College του Λονδίνου, είχε δηλώσει στην αρχή του εγχειρήματός της ότι «έπρεπε να κάνει κάτι δραστικό, να αλλάξει τα πράγματα από μέσα» με σκοπό να ενθαρρύνει περισσότερα κορίτσια να ασχοληθούν με την επιστήμη. Κι έτσι έκανε, όπως αποδεικνύεται με τα χρόνια.

Η αρχή έγινε όταν συνειδητοποίησε ότι οι γυναίκες μελετήτριες ήταν μειοψηφία στο πρόγραμμα της. Αυτό την ενθάρρυνε ώστε μιλήσει ανοικτά στις νεότερες κοπέλες να συμμετάσχουν στην επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική ή τα μαθηματικά. Η Wade θεώρησε την Wikipedia ακόμα πιο αποτελεσματικό μέσο, που απευθύνεται σε γονείς, δασκάλους και όλον τον κόσμο. Άρχισε έτσι να δημιουργεί σελίδες για γυναίκες επιστήμονες και τις μοιράζεται στο twitter με το hastag #WomenInStem.

«Η Wikipedia είναι ένας πολύ καλός τρόπος να εμπλακεί ο κόσμος, καθώς όσο περισσότερο διαβάζουν για αυτές τις εντυπωσιακές γυναίκες τόσο περισσότερο παρακινούνται και εμπνέονται από τις προσωπικές τους ιστορίες», είχε αναφέρει παλαιότερα. Παρόλο που η Wikipedia όπως αναφέρει, είναι «εξαιρετική πηγή, στερείται περιεχομένου, ειδικά για τις γυναίκες». Έτσι αποφάσισε να το πάρει πάνω της.

Το όνειρό της μετατράπηκε σε έντονη στοχοπροσήλωση και κάπως έτσι αποφάσισε να γράφει ένα προφίλ ανά βράδυ και όπως φαίνεται, τα κατάφερε. Κάθε βράδυ κάθεται στο γραφείο της και ψάχνει γυναίκες επιστήμονες που εμπνέουν αλλά δεν είναι τόσο γνωστές. Κάθε φορά έχει τουλάχιστον 20 παράθυρα ανοιχτά με ονόματα άγνωστα που διαπρέπουν σιωπηλά.

Μέσα από την όλη διαδικασία, εξομολογείται ότι «μαθαίνει τόσα πολλά γύρω από την επιστήμη» που η εμπειρία της μετατρέπεται σε ένα «διασκεδαστικό ταξίδι». Περίπου 15 από τις βιογραφίες που έχει γράψει ωστόσο, έχουν διαγραφεί, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμονα στην πυρηνική χημεία, Clarice Phelps, η οποία έχει αναγνωριστεί ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που προχώρησε στην ανακάλυψη ενός σπουδαίου χημικού στοιχείου.

Από το 2017, η Wade έχει γράψει πάνω από 1.750 σελίδες και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε καθώς στόχος τους είναι να αναδείξουν γυναίκες επιστήμονες που παραμένουν στην αφάνεια παρά τη σπουδαιότητά τους. Παρά τη δουλειά της ωστόσο, όπως επισημαίνει και η ίδια «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Για την έρευνα της και την προώθηση των γυναικών επιστημόνων όλα αυτά τα χρόνια, έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις αλλά αυτό δεν της αρκεί αν δεν αλλάξει κάτι στον ορίζοντα.

«Οι γυναίκες στην επιστήμη δεν είναι μόνο λίγες αλλά δεν κάνουμε σχεδόν τίποτα για να τις υμνήσουμε», τονίζει, προσθέτοντας πως η υποεκπροσώπησή τους σηκώνει πολλή συζήτηση.

