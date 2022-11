Θα έσπαγες τα πόδια σου και θα έδινες $150 χιλ. για να ψηλώσεις; Πολλοί άνδρες το έκαναν μέσα στην πανδημία

Η τάση που σου δίνει πόντους έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στην πανδημία, ειδικά ανάμεσα στους άνδρες

«Είσαι φοβερός τύπος, θα σου άξιζε να είσαι ψηλότερος». Αυτή είναι μία ατάκα καταλυτική για κάθε άνδρα που θέλει να δείχνει θεόρατος στα μάτια μιας γυναίκας που του αρέσει. Και ο Lewis, (θα μπορούσε να είναι είναι κατασκευασμένο πρόσωπο του Guardian για να περιγράψει την τάση της εποχής), είναι ένας από εκείνους που την άκουσε σε κάποιο πρώτο ραντεβού. Κολλημένος σταθερά το 1,65 από την εφηβεία του, αμέσως μετά τα αντικαταθλιπτικά, είπε να δοκιμάσει την «επέμβαση επιμήκυνσης άκρων» πριν λίγο καιρό, ακολουθώντας τον δρόμο πολλών διασήμων (CEO εταιρειών, ηθοποιών), που το τόλμησαν στην πανδημία και βγήκαν ψηλότεροι.

Η επέμβαση κοστίζει μεταξύ 70.000 και 150.000 δολαρίων, αναλόγως του πόσο θέλει να ψηλώσει κάποιος. Η υπόσχεση στους πελάτες είναι πως θα ψηλώσουν από 7 έως 15 εκατοστά.

Αν δεν μπορείς να φανταστείς καν τη διαδικασία, ο γιατρός σπάει τα μηριαία οστά των ασθενών και τοποθετεί μεταλλικά καρφιά σε αυτά που μπορούν να ρυθμιστούν. Τα καρφιά επεκτείνονται κατά λίγο κάθε μέρα για τρεις μήνες με ένα μαγνητικό τηλεχειριστήριο. Μπορεί να χρειαστούν μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να θεραπευτούν πλήρως τα πόδια.

It’s a “short king spring,” TikTok declared. The internet seems ready to celebrate the height difference between Tom Holland (5’8”) and Zendaya (5’10”).



But Scott is not buying the short king discourse.

​​https://t.co/ixGGr9XsX4 April 29, 2022

Ο Lewis από τη Βρετανία δεν είναι πλασματικό πρόσωπο, όπως εύκολα θα υπέθετες κι εσύ, είναι υπαρκτό αλλά χρησιμοποιεί ψευδώνυμο. Ο Guardian μίλησε μαζί του μία ημέρα μετά την εκλογή του νέου πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, Rishi Sunak, ο οποίος είναι 1,70. «Πιστεύω ότι είναι μία από τις τελευταίες προκαταλήψεις που γίνεται αποδεκτή», περιγράφει ο Lewis, που διαβάζει διάφορα σχετικά αστεία στο Twitter για το ύψος ενός αξιοσημείωτου μέρους του παγκόσμιου ανδρικού πληθυσμού, προσθέτοντας: «Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι παθαίνουν εμμονή με κάτι που δεν μπορείς να αλλάξεις. Τουλάχιστον, έτσι πίστευα».

Έγινε λοιπόν ένας από εκείνους τους άνδρες που είπαν να δοκιμάσουν την τύχη τους, κάνοντας μια επέμβαση που έκρυβε μεγάλο ρίσκο και πόνο. Αλλά τι σημασία έχει όταν ακούς ασθενείς, όπως έναν από αυτούς του Kevin Debiparshad στο LimbplastX Institute, να λένε ότι τους πρώτους μήνες μετά το χειρουργείο δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους αλλά άξιζε γιατί «κέρδισαν» πόντους;

A growing number of men are undergoing a radical and expensive surgery to grow anywhere from three to six inches. The catch: It requires having both your femurs broken https://t.co/zTIKIN5Rme — GQ Magazine (@GQMagazine) September 15, 2022

Ο Debiparshad είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: «Έχω περίπου 20 μηχανικούς λογισμικού που κάνουν αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Χθες ήταν μια κοπέλα από την PayPal. Έχω ασθενείς από την Google, την Amazon, το Facebook, τη Microsoft. Είχα πολλούς ασθενείς από τη Microsoft». Ωστόσο, είναι λίγοι όσοι παραδέχονται πως έχουν λάβει τις υπηρεσίες του.

Έτσι κι ο Lewis πλήρωσε και «κέρδισε» 7,6 πόντους. Η τάση υιοθετείται σε όλο και περισσότερες παγκόσμιες κλινικές και λέει πολλά για τα κίνητρα των χειρουργών που την συνιστούν ανεπιφύλακτα αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Ένας ορθοπαιδικός χειρουργός από τη Florida, o Dr Dror Paley το λέει ξεκάθαρα. «Γνωρίζει άνθιση δυστυχώς, λόγω των τεράστιων οικονομικών ποσών». Χτίζεται πάνω στην «ανάγκη» και απορρέει από την ανασφάλεια και τη χαμηλή αυτοπεποίθηση πολλών ανδρών.

Οι επιπλοκές όπως λέει, είναι πολλές και πολλοί ασθενείς καταφεύγουν στον ίδιο μετά τις αποτυχημένες επεμβάσεις για «επιδιόρθωση». Η διαδικασία επιμήκυνσης κρατάει μερικές εβδομάδες και απαιτεί ένα διάστημα σχετικής ακινησίας. Σε καθηλώνει σε αναπηρικό αμαξίδιο ενώ χρειάζεται πολλούς μήνες φυσικοθεραπείας για την αποκατάσταση και την ενίσχυση των μυών.

This surgery is so invasive that it takes 6 months before these men can even walk normally without assistance! It’s called ‘cosmetic limb lengthening’ and the Dr basically cuts their bone, inserts a metal rod into it, and uses the rod to help ‘stretch’ their femur 🙃 https://t.co/A0Q62tBlk2 — TONI TONE (@t0nit0ne) October 1, 2021

Aυτό που ανησυχεί τους περισσότερους ειδικούς δεν είναι ότι πρόκειται πλέον μόνο για έναν ολοένα αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό επικερδών επιχειρήσεων, αλλά ότι πολλοί ορθοπεδικοί βαφτίζουν τους εαυτούς τους ως εμπειρογνώμονες χωρίς την απαραίτητη εμπειρία και χωρίς καμία γνώση γύρω από τις επιπλοκές, γνωρίζοντας όμως καλά το παιχνίδι ενός ανελέητα ανήθικου marketing.

Οι επιπτώσεις είναι πολυάριθμες. Περιλαμβάνουν μολύνσεις, θρομβώσεις, εξαρθρώσεις που καταλήγουν ακόμη και στον θάνατο.

«Μπορεί να οδηγήσεις τον ασθενή σε αναπηρία γι' αυτό το ζήτημα πρέπει να θεωρηθεί εξαιρετικά σοβαρό», περιγράφει ο Paley, ο οποίος έκανε το πρώτο χειρουργείο το 1988, τότε που ελάχιστοι άνδρες το δοκίμαζαν επειδή δεν ήταν ακόμη πολύ γνωστό.

Η μεγάλη αλλαγή έγινε το 2011 με την κυκλοφορία του Precice nail ενώ το 2018 άρχισε να εδραιώνεται με το αποκορύφωμα να γίνεται μες στην πανδημία. Σήμερα, κάνει γύρω στις 100 επεμβάσεις τον χρόνο και το 84% των ασθενών του είναι άνδρες. Όλο και περισσότεροι πλέον, που δεν φημίζονται για το ύψος τους, δοκιμάζουν και ανακαλύπτουν έναν νέο κόσμο που μοιάζει με ναρκοπέδιο.

3 weeks ago, John had both of his legs broken–and he paid $85,000 for the privilege.



The 26 YO had just undergone limb-lengthening surgery, which can add 3 inches to your height. Doctors say business is booming.



“It wasn’t even painful,” he told me. 1/https://t.co/6ZqZ2W5O2R — Kevin Jiang (@crudelykevin) October 5, 2022

Δυστυχώς δεν υπάρχουν παγκόσμιες καταγραφές για τις επεμβάσεις αλλά υπολογίζονται σε χιλιάδες κάθε χρόνο με αυξητική τάση. Η πληροφόρηση γύρω από την τάση που δοκιμάζει κυρίως το ανδρικό φύλο αλλά και το γυναικείο, είναι ελλιπής και χρειάζεται περισσότερες έρευνες και στοιχεία. Τα social media και γενικά ο κόσμος σε κατηγορούν αν δεν είναι τα πάντα σε αρμονία επάνω σου. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο πατέρας ενός εφήβου που ετοιμάζεται να κάνει το «αβέβαιο» χειρουργείο. «Το πρώτο που ρωτούν τα κορίτσια της ηλικίας του στο chat, είναι το ύψος του».

Αν ο Lewis μετανιώνει για κάτι, είναι για ένα πράγμα. Μετανιώνει γιατί η κοινωνία τον έκανε να αισθάνεται άσχημα για το ύψος του. Σήμερα θα προτιμούσε να μην έχει ξοδέψει μια ολόκληρη περιουσία για μια τόσο ριψοκίνδυνη επέμβαση. «Έχει μεγάλη επιρροή στους ανθρώπους. Λυπάμαι, κοιτάζοντας πίσω, και στο πόσο ασήμαντος με έκαναν να νιώθω. Εύχομαι απλά ο κόσμος να ήταν λίγο πιο ευγενικός».