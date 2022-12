"Killed Women": Οικογένειες γυναικών που δολοφονήθηκαν, ζητούν δικαίωση και αυστηρότερες ποινές με μια δυνατή καμπάνια

Η νέα καμπάνια ψάχνει δικαίωση για τις ψυχές των θυμάτων

Τα στατιστικά γύρω από τις δολοφονίες γυναικών παραμένουν στα πιο υψηλά ποσοστά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο, μία γυναίκα δολοφονείται από σύντροφο ή άντρα του περιβάλλοντός της κάθε τρεις ημέρες.

Όπως αναφέρει ο Guardian σε πρόσφατο δημοσίευμά του, η 17χρονη κόρη της Carole, Ellie, δολοφονήθηκε το 2019 από τον πρώην σύντροφό της μία μέρα μετά τον χωρισμό τους. Η 24χρονη Poppy, κόρη της Julie, δέχθηκε 49 μαχαιριές από το πρώην αγόρι της το 2018. Η δίδυμη αδερφή της Emma, Kelly, ήταν 40 ετών και οι κόρες της 4 και 2 ετών, αντίστοιχα. Τις πυροβόλησε ο σύντροφος της Emma και πατέρας των κοριτσιών το 2020. Η Bekhal κρύβεται από τον πατέρα και τον θείο της, οι οποίοι σκότωσαν την 20χρονη αδερφή της, Banaz, το 2006.

Why is a woman killed every 3 days in the UK when violent crime as a whole is falling? A horrifying statistic that appears to have doubled in the first few weeks of lockdown #DomesticAbuse. https://t.co/enzg47X8Hv — rachel younger (@rachyoungeritv) November 29, 2020

Οι συγγενείς των θυμάτων ψάχνουν δικαίωση και δεν περιορίζονται πια μόνο στον θυμό και τη θλίψη που νιώθουν. Μαζικά προχώρησαν σε μια κίνηση που στόχος είναι να φέρει την αλλαγή σε ένα μέρος όπου κάθε τρεις ημέρες δολοφονείται μία γυναίκα. Το τολμηρό εγχείρημά τους λέγεται "Killed Women" και είναι μια καμπάνια που στοχεύει στο να αναγκάσει την πολιτεία σε μια σειρά από δραστικές αλλαγές απέναντι στους θύτες.

Today we launch Killed Women, a campaigning network for the bereaved families of women killed by men. We don't want sympathy. We want change. Please share and support us: https://t.co/cvGOWD2K6d pic.twitter.com/omUwQpoEWY — KILLED WOMEN NETWORK (@KILLEDWOMENNW) November 30, 2022

Οι αλλαγές δεν περιλαμβάνουν μόνο αυστηρότερες ποινές, αλλά και καλύτερη ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για την ενδοοικογενειακή βία.

«Δεν θέλουμε άλλη συμπόνοια. Δεν θέλουμε άλλες υποσχέσεις. Θέλουμε αλλαγές. Θέλουμε πράξεις», περιγράφει η Carole Gould, της οποίας η κόρη δολοφονήθηκε στα 17 της από τον πρώην φίλο της

>5 women and girls were killed every hour by a family member in 2021, according to new @UN figures, reported by @guardian: https://t.co/ZXSLKnZlgU



In light of these statistics, investigating femicide is more important than ever. Read GIJN's full guide: https://t.co/MKIz7Pk0xa November 23, 2022

Η αναθεώρηση του διατάγματος που θέλει έναν δολοφόνο με όπλο έξω από το σπίτι να αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης υψηλότερη κατά 10 χρόνια από έναν δολοφόνο που διέπραξε το έγκλημα μέσα στο σπίτι, βρίσκεται υπό εξέταση αυτό το διάστημα. Αν ο θύτης σκοτώσει με όπλο που βρέθηκε στο σπίτι του, τότε η ποινή ανέρχεται στα 15 έτη φυλάκισης. Αν όχι, τότε ανεβαίνει στα 25 χρόνια.

H Poppy Devey, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της και ενώ το σώμα της ήταν γεμάτο μαχαιριές και πληγές, ο δολοφόνος της Joe Atkinson, καταδικάστηκε σε μόλις 16 χρόνια φυλάκιση. Η μητέρα της δηλώνει στη Guardian:

«Δεν μπορώ να αλλάξω την ποινή του, οπότε δεν επικεντρώνομαι σε αυτό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που σκότωσαν αυτή την εβδομάδα ή θα σκοτώσουν την επόμενη. Θα υπάρξουν κι άλλες μητέρες που θα δεχτούν ένα ψυχρό τηλεφώνημα από την αστυνομία που θα τους μεταφέρει τα πιο φρικτά νέα που θα ακούσουν και θα καταστρέψουν τη ζωή τους. Οπότε το κάνουμε για εκείνες. Για να λάβουν εκείνες καλύτερη δικαιοσύνη».

Women continue to be killed every day simply because they are women.



Let's stand together against impunity and continue to speak up for justice until women and girls can live without fear of violence. pic.twitter.com/8VpsnYw9dR — UN Women (@UN_Women) August 3, 2020

Η καμπάνια άρχισε να τρέχει για πρώτη φορά το 2020 από την Carole Gould, μαζί με την Julie Devey, της οποίας η κόρη πέθανε έπειτα από 49 μαχαιριές που δέχθηκε από τον πρώην σύντροφό της. «Όταν κάποιος αντιληφθεί το τι σημαίνει ακριβώς αυτή η διάταξη ανατριχιάζει. Ας δούμε λοιπόν, αυτούς τους δράστες να τιμωρούνται σωστά. Ας σταματήσουμε να απελευθερώνουμε επικίνδυνους ανθρώπους στην κοινωνία μας. Ας σταματήσουμε να τους επιτρέπουμε να αλλάζουν ονόματα και ας αναγνωρίσουμε την ανθρωποκτονία στην οικογένεια και την γυναικοκτονία ως τα σοβαρά εγκλήματα που είναι».

Αυτό επιθυμούν οι γυναίκες που βρίσκονται πίσω από την καμπάνια με την ελπίδα μια μέρα να έρθει η δικαίωση στις ψυχές των αδικοχαμένων γυναικών.