Ιράν: Κατεδάφισαν το σπίτι της οικογένειας της Elnaz Rekabi που αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ

Το CNN τονίζει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από άλλες πηγές αν το σπίτι της οικογένειας καταστράφηκε έπειτα από εντολή των αρχών

Τον Οκτώβρη, κι ενώ όλοι φοβόμασταν για τα χειρότερα όταν η οικογένεια και οι φίλοι της δεν μπορούσαν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της, η Ιρανή Elnaz Rekabi, που αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ, τελικά κατάφερε να επιστρέψει στην Τεχεράνη με χειροκροτήματα μετά το Ασιατικό Πρωτάθλημα στη Νότια Κορέα όσο οι διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της Mahsa Amini στο Ιράν εντείνονταν.

Σχεδόν δύο μήνες μετά, το CNN αναφέρει ότι έλαβε από το IranWire ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα κατεστραμμένο σπίτι και μετάλλια στο έδαφος. Το βίντεο δείχνει τον αδελφό της 33χρονης, Davood Rekabi, ο οποίος είναι επίσης αθλητής της αναρρίχησης με διακρίσεις, με δάκρυα στα μάτια.

Η εκδίκηση από τις ιρανικές αρχές όπως φαίνεται, δεν άργησε να έρθει ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το πότε έγινε η κατεδάφιση. Το CNN τονίζει ωστόσο, ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από άλλες πηγές αν το σπίτι της οικογένειας καταστράφηκε έπειτα από εντολή των αρχών.

Ο άνδρας που καταγράφει το βίντεο ακούγεται πάντως να λέει: «Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ζωής σε αυτή τη χώρα. Δούλεψε σκληρά για να κάνει υπερήφανη αυτή τη χώρα. Του έριξαν σπρέι πιπεριού, κατεδάφισαν ένα σπίτι και έφυγαν. Τι να πω;».

Η αθλήτρια μετά την ηρωική επιστροφή της στην Τεχεράνη, υπενθυμίζουμε ότι είχε δηλώσει:

"It was completely unintentional"



Iranian climber Elnaz Rekabi apologises for competing without hijab during tournament in South Korea https://t.co/Ka4K0Ffnik pic.twitter.com/Wd0A1WnHCG