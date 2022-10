Η Ιρανή αθλήτρια Elnaz Rekabi επέστρεψε στην Τεχεράνη με χειροκροτήματα

Με χειροκροτήματα επέστρεψε η Ιρανή αθλήτρια που αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν. Tην αποθέωσαν και εκείνη ζήτησε δημόσια συγγνώμη «για τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν»

Έντονη ήταν η ανησυχία που επικρατούσε χθες για την αθλήτρια από το Ιράν, η οποία εκπροσωπούσε την χώρα της στη Νότιο Κορέα και συγκεκριμένα στο άθλημα της αναρρίχησης. Επέλεξε να αγωνιστεί χωρίς χιτζάμπ, και αποθεώθηκε από το κοινό. Την επόμενη ημέρα όμως, η οικογένεια και οι φίλοι της, δεν μπορούσαν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της, με τους φόβους για φυλάκιση της να είναι έντονοι, μιας και παραβίασε τον νόμο, όπου στο Ιράν οι αθλήτριες υποχρεούνται να αγωνίζονται με την ενδυμασία που αναλογεί ακόμη και εκτός χώρας.

Ευτυχώς όμως, έχουμε και τα ευχάριστα και η νεαρή αθλήτρια, επέστρεψε στην Τεχεράνη και είναι καλά στην υγεία της. Μάλιστα, δεκάδες άνθρωποι την υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί κατά την επιστροφή της στο αεροδρόμιο. Η συμμετοχή της στους αγώνες χωρίς χιτζάμπ και φορώντας μόνο μια μπαντάνα και φόρμα στα χρώματα του Ιράν, είχε ερμηνευθεί ως χειρονομία αλληλεγγύης με τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν πριν από έναν μήνα, εξαιτίας του θανάτου της νεαρής κουρδικής καταγωγής Ιρανής Μαχσά Αμινί μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Η Elnaz Rekabi, 33 ετών, έφθασε σήμερα το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δεκάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο και υποδέχθηκαν τη νεαρή γυναίκα με χειροκροτήματα και επευφημίες, σύμφωνα με βίντεο.

The crowd cheers as Elnaz Rekabi, a female climber who competed without a hijab in Seoul and was later censured and forced into an apology by Iranian authorities, arrives at Tehran's Imam Khomeini Airport in the early hours of the morning.#مهسا_امینیpic.twitter.com/KoiEOzhrGh