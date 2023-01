T.S Eliot: Η σφραγισμένη για 50 χρόνια αλληλογραφία του με την Emily Hale είναι πλέον ανοιχτή σε όλους, σε μία υπέροχη ψηφιακή έκδοση

Αγαπητοί fans, σας περιμένει πολύ διάβασμα. Έχετε στα χέρια σας 1131 γράμματα!

Η αλληλογραφία του Νομπελίστα ποιητή, T.S. Eliot με την Emily Hale ήταν σφραγισμένη εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Οι εξομολογήσεις του Βρετανού ποιητή, κριτικού και δοκιμιογράφου στην Αμερικανίδα δασκάλα παρέμεναν επτασφράγιστο μυστικό. Μέχρι τώρα.

Η έναρξη λειτουργίας της σελίδας "The letters of T.S. Eliot to Emily Hale", που σχεδίασε η Thinking για το T. S. Eliot Estate, είναι αυτό που όλοι περιμέναμε κάποτε να διαβάσουμε. Σε αυτήν την ψηφιακή έκδοση, ελεύθερη προς όλους, μεταξύ της υπόλοιπης αλληλογραφίας, υπάρχουν 1131 γράμματα που γράφτηκαν από το 1930 μέχρι το 1957 και η δημοσίευσή τους είχε απαγορευτεί έως το 2020. Περιλαμβάνεται επίσης διαδραστικό ευρετήριο και βιογραφικά προσώπων που αναφέρονται μέσα στα γράμματα καθώς και φωτογραφίες.

Τα γράμματα ανάμεσα σε Eliot και Hale, αποκαλύφθηκαν στις αρχές του 2020, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Princeton. Για την ακρίβεια, στις 2 Ιανουαρίου του 2020, οι επιστολές ξεθάφτηκαν από το υπόγειο της βιβλιοθήκης Firestone του Princeton και αφού διαβάστηκαν και εξετάστηκαν εξονυχιστικά, τέθηκαν στη διάθεση των φίλων της λογοτεχνικής ιστορίας.

Η αλληλογραφία τους συγκαταλέγεται μεταξύ μερικών από τα πιο γνωστά σφραγισμένα λογοτεχνικά αρχεία στον κόσμο. Οι επιστολές είναι ανέγγιχτες από το 1956, όταν η Hale τις παρέδωσε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Princeton, ζητώντας να παραμείνουν σφραγισμένα μέχρι και 50 χρόνια μετά το θάνατο όποιου από τους δύο πέθαινε τελευταίος.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1912, ο Eliot πέθανε στις 4 Ιανουαρίου 1965 από εμφύσημα και η Hale τον Οκτώβριο του 1969. Έτσι τον Οκτώβριο του 2019 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατο του τελευταίου που πέθανε από τους δυο τους. Το 1971, η βιβλιοθήκη αποφάσισε ότι η συλλογή δεν θα ήταν διαθέσιμη στο κοινό μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, δίνοντας στους βιβλιοθηκονόμους χρόνο να προετοιμάσουν τις επιστολές που έπρεπε να μελετηθούν.

Τα γράμματα του Eliot με τη Hale, που για περισσότερα από 17 χρόνια ήταν η έμπιστή του, η μυστικοσύμβουλος του, η γυναίκα στην οποία εξομολογούνταν τα πάντα, αναμένεται να έχουν πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα αρκετό μυστήριο. Σε αυτές τις επιστολές, ο Eliot είναι αποκαλυπτικός, τόσο για τα όσα ζει και αποστρέφεται μέσα στην οικογένειά του, όσο και για τη σεξουαλική του ζωή (ή την ανυπαρξία της) και τη γοητεία που ασκούσε και στους άντρες.

Photo: Ashley Gamarello, Princeton University Library

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Princeton εξηγεί ότι τα γράμματα μπορούν να δώσουν μια εικόνα για τη σχέση μεταξύ Eliot και Hale, που είχαν σίγουρα ρομαντικό χαρακτήρα. Μπορούν παράλληλα να φανερώσουν πολλά για την προσωπική ζωή του Eliot, αλλά και την καριέρα του. Οι επιστολές καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέχρι το 2035 και πλέον, είναι επιτέλους διαθέσιμες online.

Οι περισσότερες επιστολές του στη νεαρή δασκάλα ήταν παθιασμένες και σε κάποια σημεία αυτών υπονοούσε ότι η Hale φύλαξε τα γράμματά του για να τον εκδικηθεί επειδή αρνήθηκε να την παντρευτεί. Την ίδια στιγμή, ο σπουδαίος ποιητής εξέφραζε στη Hale τον φόβο μήπως οι επιστολές του προς αυτήν γίνουν κάποτε μέρος του λογοτεχνικού του έργου. Από τη μία, της λέει να τις καταστρέψει κι από την άλλη της δίνει εντολές για το τι να κάνει μ' αυτές, όταν εκείνος πεθάνει.

«...Αλλά αυτό που θέλω να κάνω είναι να επισημάνω αυτό το κουτί με τις επιστολές μου, να να δοθεί στη Βιβλιοθήκη του Bodleian και να μην ανοίξει για 60 χρόνια», της γράφει, επισημαίνοντας της ότι για εκείνον είναι ό,τι ήταν η Βεατρίκη για τον Δάντη.

Υποστήριζε μάλιστα ότι η σχέση τους ήταν κυρίως πνευματική, κάτι το οποίο είναι εντελώς αβάσιμο. Οι μελετητές στρέφουν όλη την προσοχή ωστόσο, στην ποίηση, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των επιστολών, και όχι στον έρωτα.

"Many women’s voices speaking together can help a person’s poetry sing in enriching, new ways. I felt this in my gut at 17 and I still feel it now. Long may Eliot’s women sing to us." -- from @juderogers new essay on the women of The Waste Landhttps://t.co/8wtJ8zDrGI — International T. S. Eliot Society (@IntlTSEliotSoc) October 30, 2022

«Η Emily Hale θα σκότωνε τον ποιητή μέσα μου», επιμένει ο Eliot, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί η ένταση στη σχέση τους δεν ήταν προϊόν ανθρώπινης φθοράς, αλλά η πραγματική υπόσχεση ενός ποιητή στην αιώνια μούσα του. Παρόλο που ήταν παντρεμένος με άλλη γυναίκα, όλοι αναρωτιόμαστε τι θα είχε συμβεί αν τελικά επέλεγε τη γυναίκα που είχε ερωτευτεί πραγματικά.

"Just two days before the 55th anniversary of T.S. Eliot's death, the author of The Waste Land — not to mention the inspiration for the musical Cats — delivered a haunting missive from beyond the grave, laying bare his tortured relationships with women."https://t.co/zqZTyUt2PB

Παρά το πάθος για τη νεαρή μούσα του, ο Eliot δεν είχε σκοπό να χωρίσει την Vivienne, που πέθανε σε ψυχιατρείο το 1947, ούτε να παντρευτεί εκείνη, για την οποία έγραφε και ταξίδευε στην Αμερική για να τη δει. Και φυσικά συνέχιζε να της στέλνει άπειρα γράμματα σε σημείο που κάποτε του έβαλε όριο τη μία επιστολή ανά μήνα. Εκείνος βέβαια έλεγε ότι ήταν θεραπευτικό να της γράφει.

