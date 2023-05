Βαλέρια Δημητριάδου: Το κίνημα #metoo με πυροδότησε να γράψω για το sex trafficking

Με αφορμή την παράσταση «Και ἐφύτευσεν ὁ Θεος παράδεισον», στο Σύγχρονο Θέατρο, η Βαλέρια Δημητριάδου μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία του να καταπιάνεται κανείς συγγραφικά και σκηνοθετικά με τον «εφιάλτη» του sex trafficking.

To ελληνικό #metoo και οι αποκαλύψεις που αυτό έφερε στο προσκήνιο λειτούργησε ως κινητήριος δύναμη για τη Βαλέρια Δημητριάδου της ομάδας C. for Circus που την ώθησε να καταπιαστεί με ένα ζήτημα το οποίο την απασχολούσε ήδη αρκετά. Εκείνο του sex trafficking. Όπως μάς πληροφορεί η ίδια πρόκειται για το «δεύτερο πιο επικερδές οργανωμένο έγκλημα» με εκατομμύρια θύματα παγκοσμίως, τα περισσότερα εκ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Τον Φεβρουάριο του ’21, λοιπόν, ξεκίνησε να γράφει αυτό που έμελλε να γίνει το πρώτο της θεατρικό έργο. Οι λόγοι που οδηγήθηκε εκεί πολλοί. Αρχικά η επιθυμία της να μάθει όσα περισσότερα γίνεται για το συγκεκριμένο ζήτημα. Tον τρόπο που οργανώνεται και εξαπλώνεται καθώς και ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις που μπορούν να το πολεμήσουν. Ενώ σε βαθύτερο επίπεδο να έρθει αντιμέτωπη με το φαινόμενο κατά πρόσωπο και πιο σημαντικά με τη συνειδητοποίηση πως δυστυχώς «είναι όντως κάτι που συμβαίνει».

