Άνι Νάιτινγκεϊλ: Ποια ήταν η πρώτη ραδιοφωνική παρουσιάστρια του BBC που σήμερα έφυγε από τη ζωή

Μία γυναίκα που ενέπνευσε πολλές και ποτέ δεν σταμάτησε να ζει το όνειρό της

Η Άνι Νάιτινγκεϊλ, η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε εκπομπή στο BBC Radio 1, έφυγε από τη ζωή στα 83 της χρόνια. Πάντα πρωτοπόρος στον τομέα της, υπήρξε η πρώτη γυναίκα DJ στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν μία γυναίκα που όχι απλώς έβλεπε μπροστά από την εποχή της, αλλά άνοιξε τον δρόμο για πολλά κορίτσια που ονειρεύονταν να ακολουθήσουν την ίδια καριέρα.

«Η Άνι ήταν πρωτοπόρος και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς. Η ορμή της να μοιραστεί τον ενθουσιασμό της με το κοινό, παρέμεινε αμείωτη έπειτα από έξι δεκαετίες παρουσίασης στο παγκόσμιο BBC Radio, αλλά και την τηλεόραση», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς της.

«Ποτέ μην υποτιμήσετε το πρότυπο που αποτέλεσε. Έσπασε στερεότυπα, αρνούμενη να υποταχθεί σε σεξουαλικές προκαταλήψεις και τον φόβο απέναντι στους άντρες, κι ενθάρρυνε γενιές γυναικών που, ακριβώς σαν την Άνι, το μόνο που ήθελαν να κάνουν, ήταν να μοιραστούν τις τέλειες νέες μουσικές που άκουσαν», συνέχισε.

«Το να βλέπεις την Άνι να το κάνει αυτό στην τηλεόραση, στα ‘70s, κυρίως ως παρουσιάστρια στη μουσική εκπομπή του BBC, The Old Grey Whistle Test, ή να την ακούς τη να παίζει το τελευταίο techno κομμάτι στο Radio One, είναι κατάθεση προς κάποια που δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στη μαγεία του rock ‘n’ roll».

Η Άνι Νάιτινγκεϊλ ξεκίνησε να εργάζεται στο Radio 1 το 1970 και παρέμεινε παρουσιάστρια στο κανάλι, μέχρι τον θάνατό της. Υπήρξε η μακροβιότερη παρουσιάστρια του σταθμού, καθώς ποτέ δεν σταμάτησε, μέχριτ α 83 της. Το τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής της, Annie Nightgale Presents, βγήκε στον αέρα τον περασμένο μήνα κι ήταν εκείνο που σηματοδότησε το ρεκόρ της ως παρουσιάστρια.

Ανήκε στον στενό κύκλο των Beatles και λέγεται πως ήταν από τους πρώτους που έμαθαν για τη σχέση του Τζον Λένον με τη Γιόκο Όνο.

Η Νάιτινγκεϊλ ήταν η μοναδική DJ στο Radio 1 μέχρι το 1982, όταν προσελήφθη και η Τζάνις Λονγκ. «Από την πρώτη μέρα, επιλέγω τους δίσκους που θα παίζω και τους παραμένω πιστή», θα έγραφε στα απομνημονεύματά της, Hey Hi Hello: Five Decades of Pop Culture From Britain’s First Female DJ, το 2020.

«Δεν αποζητούσα την έκθεση. Προτιμούσα τα απογεύματα που δεν χρειαζόταν να παίζω κομμάτια που δεν μου άρεσαν. Θα ήταν σαν να έλεγα ψέματα στον εαυτό μου».