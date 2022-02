Oscars 2022: Η Jane Campion έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα με δύο υποψηφιότητες καλύτερης σκηνοθεσίας

Η Jane Campion πέτυχε κάτι σημαντικό για τη θέση των γυναικών στον θεσμό των Oscars και το "The Power of the dog" είναι η επιτυχία που της χάρισε την υποψηφιότητα για Oscar Καλύτερης Σκηνοθεσίας για δεύτερη φορά.

Η λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Oscars ανακοινώθηκαν μόλις χθες και τα φαβορί - Spencer, Power of the Dog και Dune, μεταξύ άλλων, έχουν την τιμητική τους. Από τις γυναικείες υποψηφιότητες, η Νεοζηλανδή σκηνοθέτιδα, Jane Campion κατάφερε να ξεχωρίσει, γράφοντας ιστορία στον θεσμό των βραβείων αφού έγινε η πρώτη γυναίκα που έχει προταθεί για Oscar Καλύτερης Σκηνοθεσίας για δεύτερη φορά.

Η Campion φέτος κέρδισε μία ακόμη υποψηφιότητα για το "The Power of the dog" του Netflix με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων, τους Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee. Η σκηνοθέτιδα είναι υποψήφια μαζί με τους Kenneth Branagh ("Belfast"), Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza") και Steven Spielberg ("West Side Story").

Μάλιστα, φέτος είναι η πρώτη φορά που η Ακαδημία των Oscars έχει για δεύτερη συνεχόμενη φορά γυναίκα δημιουργό για καλύτερη σκηνοθεσία μεταξύ των υποψηφίων. Η πρώτη φορά που η Campion ήταν υποψήφια για καλύτερη σκηνοθεσία ήταν το 1993 με τα «Μαθήματα Πιάνου» που βραβεύτηκαν με τρία Oscars. Η ταινία της χάρισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας αλλά και τον Χρυσό Φοίνικα εκείνη τη χρονιά.

Η Νεοζηλανδή δημιουργός ανοίγει τον δρόμο και εισάγει νέα δεδομένα για τις γυναίκες στον κινηματογραφικό θεσμό ενώ οι γυναίκες που έχουν προταθεί συνολικά για καλύτερη σκηνοθεσία στην ιστορία του θεσμού, είναι οι: Sofia Coppola ("Lost in Translation"), Greta Gerwig (2017′s "Lady Bird") και η Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker"), η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που είχε κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.