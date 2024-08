«Αυτό που έχεις δεν καθορίζει τι μπορείς να γίνεις» - Το εμψυχωτικό μήνυμα του χρυσού Ολυμπιονίκη, Νόα Λάιλς

Ο Νόα Λάιλς αποτελεί έμπνευση για πολλούς λόγους

Δεν ξέρουμε για σένα, αλλά εμείς ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από την κούρσα των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες το βράδυ της Κυριακής (4/8). Σε αυτόν τον επικό αγώνα, ο Νόα Λάιλς χάρισε το χρυσό στις ΗΠΑ, κέρδισε για πέντε χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Κισάνε Τόμσον και – πλέον, είναι πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο.

Ο Νόα Λάιλς αποτελεί έμπνευση για πολλούς λόγους, όμως, εκτός από ότι κέρδισε το χρυσό. Παρατηρώντας την απόδοση του 27χρονου σπρίντερ, μπορεί να εκπλαγεί κανείς όταν μαθαίνει πως κάποτε πάλευε να αναπνεύσει σε καθημερινή βάση, καταπολεμώντας μια σοβαρή περίπτωση άσθματος που τον οδήγησε στο νοσοκομείο πολλές φορές. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο Αμερικάνος αθλητής είχε μιλήσει πριν μερικά χρόνια και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την ψυχική υγεία.

Το 2020 δήλωσε πως πάσχει από κατάθλιψη. «Έφτασα στο σημείο να είμαι κλεισμένος μέσα μου και απλά έβαζα ένα προσωπείο και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω […].Δεν μπορούσα να εκφράσω τις ανάγκες μου. Έχω ανάγκη να είμαι ενεργός, να έχω προσωπικές επαφές, πρέπει να μπορώ να αγγίζω τους ανθρώπους, αυτή είναι μια γλώσσα αγάπης και κάτι που χρειάζονται οι άνθρωποι και είμαι σίγουρα ένας από αυτούς τους ανθρώπους και δεν μπορούσα να το πετύχω», είχε πει σε μια συνέντευξή του.

Περίμενε χρόνια να κατακτήσει την κορυφή, αλλά τελικά το κατάφερε. Ο 27χρονος Αμερικανός σπρίντερ μετά τη νίκη του έκανε μια εμψυχωτική ανάρτηση, για να μας θυμίσει το εξής απλό: Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. «Έχω άσθμα, αλλεργίες, δυσλεξία, ADD, άγχος και κατάθλιψη. Αλλά θα σου πω ότι αυτό που έχεις δεν καθορίζει τι μπορείς να γίνεις. Γιατί όχι εσύ!», έγραψε στο Twitter.

I have Asthma, allergies, dyslexia, ADD, anxiety, and Depression.

But I will tell you that what you have does not define what you can become.

Why Not You!