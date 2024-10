Ντέμης Χασάμπης: Ο νευροεπιστήμονας που τιμήθηκε με Νόμπελ Χημείας - Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο

Ο Ντέμης Χασάμπης, μόλις στην ηλικία των οκτώ, δημιουργούσε παιχνίδια για υπολογιστές

Ανάμεσα στους τρεις επιστήμονες στους οποίους μοιράστηκε για το 2024 το Νόμπελ Χημείας είναι ο Ντέμης Χασάμπης, ο οποίος τιμήθηκε με το 1/3 του βραβείου, για την «πρόβλεψη της δομής της πρωτεΐνης». Ο Βρετανός επιστήμονας, με κυπριακή καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, στα 47 του χρόνια θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον πλανήτη, σύμφωνα με το περιοδικό TIME.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker “for computational protein design” and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper “for protein structure prediction.” pic.twitter.com/gYrdFFcD4T