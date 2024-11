80χρονος Έλληνας επιστρέφει στο σχολείο και γίνεται θέμα στον Guardian. Ένα ζωντανό παράδειγμα πως ποτέ δεν είναι αργά

Το όνομα του έγινε για πρώτη φορά γνωστό όταν τον είδαμε να παρελαύνει για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, τον περασμένο μήνα

Όταν ήταν 12 ετών σταμάτησε το σχολείο για να βοηθήσει τον πατέρα του στα χωράφια. Σήμερα, σχεδόν επτά δεκαετίες αργότερα, έχει επιστρέψει στα θρανία, για να εκπληρώσει το μεγαλύτερο όνειρό του: Να μη σταματήσει ποτέ να μαθαίνει.

Το όνομα του έγινε για πρώτη φορά γνωστό όταν τον είδαμε να παρελαύνει για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου τον περασμένο μήνα. Παρέλασε ως σημαιοφόρος του 2ου Εσπερινού Γυμνασίου Αθήνας, επειδή ήταν ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Τώρα, το όνομα του Βασίλη Παναγιωταρόπουλου βρίσκεται σε αφιέρωμα της εφημερίδας Guardian, για κάθε σωστό λόγο. «Είναι εξαιρετικά επιμελής και προσφέρει τόσα πολλά σε άλλους μαθητές. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους που δεν είχαν την ίδια ευκαιρία, που έπρεπε να εργαστούν, να επιστρέφουν στο σχολείο», διαβάζουμε να λέει στον Guardian η Ευαγγελία Πατεράκη, η διευθύντρια του σχολείου.

