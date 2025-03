10 γυναίκες με σύνδρομο Down που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό, από το να καταρρίπτεις κάθε στερεότυπο

Σοφία Χιράου, Μαρ Γκαλθεράν, Λίλι Μουρ, και πολλές ακόμα γυναίκες, είναι μια καθόλου μικρή έμπνευση για αυτήν την ημέρα

Μεγαλώνοντας έχω συνειδητοποιήσει το εξής απλό, αλλά πάντα προβληματικό: Εμείς οι ίδιοι βάζουμε όρια στον εαυτό μας για τι μπορούμε ή δεν μπορούμε να πετύχουμε, για το τι αξίζουμε. Τα όρια δεν είναι κάτι περισσότερο από κατασκευές που καταρρίπτονται, εάν το αποφασίσουμε. Και γύρω μας, υπάρχουν πολλές γυναίκες που κάνουν ακριβώς αυτό. Γυναίκες που αποδεικνύουν ότι από τη στιγμή που απελευθερώνεσαι από τα περιοριστικά στερεότυπα, η ζωή σου μπορεί να πάρει απρόβλεπτη και υπέροχη πορεία.

Σήμερα, όμως, δεν θα μιλήσουμε γενικά για τις γυναίκες. Θα μιλήσουμε για τις γυναίκες με σύνδρομο Down οι οποίες αντί να ακολουθήσουν μια «πορεία» που κάποιος άλλος θα ορίσει για εκείνες, καταρρίπτουν κάθε περιορισμό, καταρρίπτουν κάθε στερεότυπο, μας δείχνουν τι σημαίνει να ασκείς όντως επιρροή σε αυτόν τον κόσμο και διεκδικούν τη θέση τους στη μόδα, στον αθλητισμό, στην πολιτική, στην τέχνη. Κι αν αυτή η θέση δεν είναι πάντα «ανοιχτή», εκείνες ξέρουν τον τρόπο για να τη δημιουργήσουν. Η δύναμη τους δεν βρίσκεται σε αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνες, αλλά σε αυτό που εκείνες αποφάσισαν να γίνουν και κάνουν.

10 γυναίκες με σύνδρομο Down που καταρρίπτουν κάθε στερεότυπο

Σοφία Χιράου ( Sofía Jirau)

Το 2022 έγινε το πρώτο μοντέλο της Victoria’s Secret με σύνδρομο Down. «Κάποτε το ονειρεύτηκα, δούλεψα γι' αυτό και σήμερα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μπορώ επιτέλους να σας πω το μεγάλο μου μυστικό. Είμαι το πρώτο μοντέλο της Victoria's Secret με σύνδρομο Down! Δεν υπάρχουν όρια», είχε γράψει τότε στα social media, ανακοινώνοντας το επαγγελματικό της βήμα. Η Σοφία Χιράου έχει εμφανιστεί επίσης στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης στο show της Marisa Santiago, ενώ μέσα από το Instagram της παρακινεί ανθρώπους με σύνδρομο Down να διεκδικήσουν όσα τους αξίζουν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητα.

Μαρ Γκαλθεράν

Στα 45 της χρόνια έγινε η πρώτη βουλευτής της Ισπανίας με σύνδρομο Down. Η Μαρ Γκαλθεράν αφιέρωσε πολλά χρόνια από τη ζωή της στο να μάχεται για τα δικαιώματα των ανθρώπων με νοητική υστέρηση και για το ότι θα μπορούν να συμμετέχουν στα κοινά. Τώρα, δίνει η ίδια το πιο ηχηρό παράδειγμα. Έγινε η πρώτη στην Ευρώπη που εντάχθηκε σε περιφερειακό ή εθνικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με την ισπανική ομοσπονδία του συνδρόμου Down. «Δεν έχουμε ακούσει για κανέναν άλλον. Η ίδια, πολιτικοποιήθηκε από όταν ήταν 18 ετών, όταν εντάχθηκε στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP).

Λίλι Μουρ

H Λίλι Μουρ παρακολούθησε το το πρώτο της μάθημα θεάτρου σε ηλικία 6 ετών και ερωτεύτηκε αμέσως την υποκριτική. «Ήξερα ότι αυτό ήθελα να κάνω», είχε πει σε συνέντευξή της στο People. «Από τότε συνεχίζω να το κάνω». Η ηθοποιός, μοντέλο και υπέρμαχος των ατόμων με αναπηρία έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 20 παραγωγές, μεταξύ των οποίων το Never Have I Ever του Netflix και το Single Drunk Female του Freeform. Σήμερα, θέλει να φτάσει μέχρι τα Oscar: «Θέλω να γίνω η πρώτη ηθοποιός με σύνδρομο Down που θα κερδίσει Oscar», έχει δηλώσει. Και εμείς, το ευχόμαστε.

Έλι Γκολντστάιν

Είναι ακόμα μία γυναίκα που σπάει κάθε στερεότυπο. Η Έλι Γκολντστάιν σήμερα είναι 22 στα 23 και σε ηλικία 18 ετών εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue, γράφοντας ιστορία ως το πρώτο μοντέλο με σύνδρομο Down που βρέθηκε στο εξώφυλλο του διάσημου βρετανικού τίτλου μόδας. Από τότε, την έχουμε δει σε μεγάλες καμπάνιες, μεταξύ άλλων για την Adida, έχει γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή της με τίτλο «Against All Odds» και πριν καιρό κυκλοφόρησε το πρώτο της παιδικό βιβλίο «Ellie: An inspiriring story about inclusivity and growing up with Down Syndrome».

Λωξάντρα Λούκας

Η Λωξάνδρα ή LLoxy είναι η καλλιτέχνις και performer με σύνδρομο Down. Πριν μόλις 2 χρόνια έγινε η πρώτη ηθοποιός με σύνδρομο Down που συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, ενώ λίγο αργότερα μας σύστησε και το ζωγραφικό της χάρισμα, παρουσιάζονται την πρώτη της ατομική έκθεση στην Αθήνα. Η LLoxy κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και προέρχεται από καλλιτεχνική οικογένεια. Σε συνέντευξή της στους «Πρωταγωνιστές», πίσω το 2021 είχε πει «θέλω όλοι να με χειροκροτάνε». Κι εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι λιγότερο.

Κέιλι Γουίλιαμσον

Η 33χρονη Κέιλι είναι η μοναδική γυναίκα με σύνδρομο Down που έχει ολοκληρώσει τον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, το 2023. Άρχισε να τρέχει μαζί με τη μητέρα της το 2015, ενώ μόλις έναν χρόνο αργότερα συμμετείχε στον πρώτο της αγώνα. Ο Μαραθώνιος της Νέας Υόρκης 2024 ήταν ο τρίτος μαραθώνιος για εκείνη, και η ιστορία της στον αθλητισμό δεν είναι μικρή. Έχει τερματίσει τον μαραθώνιο του Όστιν στη γενέτειρά της, όταν και έγινε η πρώτη δρομέας με σύνδρομο Down. Έχει επίσης συμμετάσχει σε τουλάχιστον 23 ημιμαραθώνιους.

Μάντλιν Στιούαρτ

Το 2015, στα 18 της χρόνια, η Μάντλιν Στιούαρτ περπάτησε στην Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Από τότε, έχει εμφανιστεί σε πολλά έντυπα όπως το Forbes, η Vogue, το Cosmopolitan, το Marie Claire και το Elle, έχει διαφημίσει πολλά προϊόντα, έχει λανσάρει τη δική της σειρά ρούχων και έχει ανοίξει στούντιο χορού. Η πορεία της δεν είναι απλώς αξιοσημείωτη, αλλά μια ζωντανή απόδειξη ότι τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη των ονείρων μας. Το 2015 είδε μια επίδειξη μόδας τη μαμά της και πριν το καταλάβει, περπάτησε και η ίδια σε catwalk για την ισότητα.

Τζέιμι Μπρούερ

Η Τζέιμι Μπρούερ έχει καταφέρει πολλά στο Χόλιγουντ, αλλά ένα πράγμα για το οποίο είναι ιδιαίτερα περήφανη είναι για το γεγονός ότι έχει κάνει τη διαφορά ανάμεσα στους ηθοποιούς με σύνδρομο Down. «Πολλοί άνθρωποι συχνά λένε για μένα, ότι είμαι πρωτοπόρα», είχε πει αποκλειστικά στο Page Six η ηθοποιός, προσθέτοντας ότι είναι «χαρά» για εκείνη να ανοίγει ο δρόμος για τους άλλους καλλιτέχνες. «Δείχνω τη ζωή ενός ατόμου με σύνδρομο Down - και δείχνω κάθε πτυχή του [πώς αυτό ταιριάζει] στη βιομηχανία του θεάματος». Αφού έκλεισε την πρώτη της τηλεοπτική οντισιόν για το American Horror Story πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, η Μπρούερ συνεργάστηκε με μια σειρά από A-listers και μας εμπνέει με κάθε τρόπο.

Σοφία Σάντσεζ

Ήταν μόλις 7 ετών όταν έκανε την πρώτη της επίδραση στο pop culture. Σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο Facebook με τίτλο «το σύνδρομο Down δεν είναι τρομακτικό», η μητέρα της, Τζένιφερ, τη βιντεοσκόπησε να απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις. «Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε;» ρωτάει εκείνη. «Ναι, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω!» απαντά η Σοφία με έμφαση. «Είσαι έξυπνη;», «ναι, είμαι έξυπνη!», «έχεις σύνδρομο Down;», «ναι, έχω σύνδρομο Down». «Και είναι τρομακτικό το σύνδρομο Down;». «Όχι, το σύνδρομο Down δεν είναι τρομακτικό!», λέει εκείνη. Λίγα χρόνια μετά, έχει εμφανιστεί σε διαφημίσεις για το Old Navy και το Target, έχει εμπνεύσει αμέτρητα παιδιά με τα βιβλία You Are Enough και You Are Loved και έχει ξεκινήσει καριέρα ηθοποιού με εμφανίσεις στην τηλεοπτική σειρά Switched at Birth και στην ταινία μικρού μήκους, For Paloma. Κι αυτά είναι μόνο η αρχή.

Μέρι Μπόρμαν

Έγινε η πρώτη αθλήτρια με σύνδρομο Down που ολοκλήρωσε τον τρίαθλο half Ironman και τώρα εμπνέει κάθε άνθρωπο εκεί έξω. Είναι μόλις 26 ετών, προπονήθηκε σκληρά και τελικά κατάφερε να «γράψει» ιστορία. Μιλώντας στο Fox News, η Μέρι Μπόρμαν εκμυστηρεύτηκε τι ακριβώς έκανε για να φτάσει σε αυτό το κατόρθωμα. «Δούλεψα πολύ σκληρά. Έκανα προπόνηση 25 ώρες την εβδομάδα», τόνισε. Η ίδια, είναι περήφανη που ενέπνευσε και τους συναθλητές της.