HighQ Renders: Οι ελληνίδες αρχιτέκτονες που απογειώνουν το architectural rendering σε διεθνές επίπεδο

Η Κατερίνα Μπουζιανά και η Μαργαρίτα Νικήτα μιλούν στο JennyGr για το μέλλον του rendering, τη σημασία της γυναικείας παρουσίας στην τεχνολογία και γιατί το storytelling είναι το νέο εργαλείο των designers

Όταν η αρχιτεκτονική συναντά την τεχνολογία, γεννιούνται εικόνες από το μέλλον – και πίσω από αυτές, συχνά βρίσκονται γυναίκες που ξέρουν πώς να ονειρεύονται και να δημιουργούν. Η Κατερίνα Μπουζιανά και η Μαργαρίτα Νικήτα είναι οι δύο γυναίκες αρχιτέκτονες και co-founders της HighQ Renders, μιας ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας που εξειδικεύεται στο architectural rendering και έχει ήδη συνεργαστεί με διεθνείς κολοσσούς, όπως το Fontainebleau Las Vegas. Φτιάχνουν «εικόνες που μιλούν», αποτυπώνοντας την αίσθηση ενός χώρου πριν καν αυτός κατασκευαστεί. Με βαθιά γνώση της ψηφιακής αρχιτεκτονικής, ξεχωρίζουν για την αισθητική, την τεχνική ακρίβεια και την αφηγηματική τους δύναμη.

HighQ Renders: Η δημιουργική συμμαχία δύο γυναικών που οραματίζονται το μέλλον της αρχιτεκτονικής

Η Κατερίνα Μπουζιανά και η Μαργαρίτα Νικήτα

Οι Κατερίνα και Μαργαρίτα μίλησαν στο Jenny.gr για τη ζωή πίσω από τις οθόνες, τα projects υψηλών απαιτήσεων, τη θέση της γυναίκας στο tech & design, την ισορροπία ανάμεσα σε δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα, αλλά και για το τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά ενώ παραδίδεις εικόνες που θα δουν πρώτοι… ο Bill Gates και η Kim Kardashian. Η ιστορία τους δεν είναι απλώς μια επιτυχία στον χώρο των creative industries – είναι μια υπενθύμιση ότι το όραμα, όταν μοιράζεται, μπορεί να χτίσει κάτι πολύ πιο δυνατό από ένα brand: μια κοινότητα πίστης, φιλίας και υψηλής ποιότητας.

Ποια ήταν η αρχική ιδέα πίσω από τη δημιουργία της HighQ Renders και πώς συναντήθηκαν οι δρόμοι σας;

Η HighQ Renders γεννήθηκε σχεδόν αυτονόητα. Όχι ως μια ιδέα που προέκυψε ξαφνικά, αλλά ως φυσική συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν – από το ξύλινο θρανίο της Πέμπτης Δημοτικού μέχρι τα έδρανα της Αρχιτεκτονικής. Κάποια στιγμή οι δρόμοι μας χώρισαν – η μία στην Αμερική, η άλλη στην Ελβετία – αλλά ποτέ δεν απομακρυνθήκαμε. Δουλέψαμε παράλληλα σε αρχιτεκτονικά γραφεία, παθιαστήκαμε με τον κόσμο της ψηφιακής αρχιτεκτονικής, και σταδιακά αρχίσαμε να εντοπίζουμε τα κενά στην αγορά και κυρίως να νιώθουμε ότι μπορούμε να τα καλύψουμε, με κάτι δικό μας. Η HighQ δεν ξεκίνησε από κάποιο business plan. Ξεκίνησε από ένα κοινό όραμα, κοινή αισθητική, και την κοινή ανάγκη να κάνουμε τη δουλειά όπως την ονειρευόμασταν.

Πώς θα περιγράφατε τι κάνει η HighQ Renders σε κάποιον που ακούει για πρώτη φορά τον όρο "architectural rendering";

Θα λέγαμε ότι κάνει κάτι μαγικό! Σου δείχνει το μέλλον… με εικόνες. Παίρνουμε τα σχέδια ενός αρχιτέκτονα και τα μετατρέπουμε σε κάτι που μπορείς να καταλάβεις αμέσως, σε μια εικόνα που σε κάνει να πεις: «Α, έτσι θα είναι το σπίτι μου».

Αν έχεις δει φωτογραφίες από μέρη που δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα, τότε μάλλον έχεις ήδη δει δουλειά μας!

Fontainebleau Las Vegas SW Entrance © HighQ Renders

Τι σημαίνει για εσάς να βρίσκεστε στο «τιμόνι» μιας κορυφαίας tech-creative εταιρείας, σε έναν (κατά κύριο λόγο) ανδροκρατούμενο χώρο;

Σημαίνει ότι σε κάθε meeting, σε κάθε συνεργασία, σε κάθε νέο project, κουβαλάμε μαζί μας λίγη παραπάνω αποφασιστικότητα. Όχι επειδή θέλουμε να αποδείξουμε κάτι, απλά γιατί ακόμα και σήμερα δυστυχώς, η παρουσία μιας γυναίκας στο «τιμόνι» εκπλήσσει. Και σίγουρα είμαστε περήφανες για το που έχουμε καταφέρει να οδηγήσουμε την εταιρεία. Πέρυσι, η εταιρεία μας διακρίθηκε στην 21η θέση ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στο Σαν Φρανσίσκο, σε μια αγορά σκληρού ανταγωνισμού, με αξιολόγηση βάσει αντικειμενικών δεικτών, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης, ο κύκλος εργασιών και η αύξηση ανθρώπινου δυναμικού.

Σε έναν χώρο όπως το tech, που εξακολουθεί να κυριαρχείται από άνδρες, το να δημιουργούμε, να αναπτυσσόμαστε και να ξεχωρίζουμε ως γυναίκες είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματική επιτυχία, είναι στάση ζωής για εμάς.

Ποιο κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας σας συναρπάζει περισσότερο; Το σχεδιαστικό, το τεχνικό ή το αφηγηματικό;

Πάντα ξεκινάμε με τον ενθουσιασμό του σχεδιαστικού – το γνωστό “Θα φτιάξουμε κάτι υπέροχο!”. Αλλά αυτό που μας συναρπάζει πραγματικά είναι όταν, στο τέλος, η εικόνα καταφέρνει να κάνει κάποιον να σταματήσει για λίγο, να χαμογελάσει, να ονειρευτεί ή και να ζηλέψει λίγο. Αν στο τέλος πει “Θέλω να ζήσω εκεί”, τότε ξέρουμε ότι το project πέτυχε.

Από πού αντλείτε έμπνευση όταν εργάζεστε σε τόσο μεγάλα έργα – όπως το Fontainebleau Las Vegas;

Σε έργα τέτοιας κλίμακας, όπως το Fontainebleau Las Vegas, η ίδια η φύση του project είναι πηγή έμπνευσης. Όλα είναι στο μέγιστο: η αρχιτεκτονική, το όραμα, η κλίμακα, η φιλοδοξία. Έχεις την τύχη και την ευθύνη να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που είναι οι καλύτεροι στο είδος τους – από interior designers μέχρι branding experts – βρίσκεσαι ανάμεσα σε επαγγελματίες που λειτουργούν σε επίπεδο “ελίτ”. Και μόνο αυτό σε κινητοποιεί να δώσεις το καλύτερό σου.

Fontainebleau Development Turnberry Isle Comfort Stations © HighQ Renders

Πώς βρίσκετε την ισορροπία ανάμεσα στην καλλιτεχνική έκφραση και τις ανάγκες του πελάτη;

Η αλήθεια είναι πως η ισορροπία ανάμεσα στην καλλιτεχνική έκφραση και τις ανάγκες του πελάτη είναι σπάνια εξίσου μοιρασμένη. Ο πελάτης έχει ένα συγκεκριμένο όραμα — κι εμείς καλούμαστε να το υπηρετήσουμε, με ακρίβεια και συνέπεια.

Ωστόσο, ακόμα και μέσα σε σαφώς ορισμένα πλαίσια, υπάρχει χώρος για δημιουργικότητα. Το δικό μας “έργο τέχνης” είναι να αναδείξουμε τη λεπτομέρεια, την ατμόσφαιρα, τη δυναμική ενός χώρου, με τρόπο που όχι μόνο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη, αλλά και αφήνει το δικό μας αποτύπωμα.

Το Fontainebleau Las Vegas είναι ένα "τιτάνιο" project. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε;

Το Fontainebleau Las Vegas ήταν, χωρίς αμφιβολία, το πιο απαιτητικό project που έχουμε αναλάβει μέχρι σήμερα. Θυμόμαστε ακόμα το πρώτο μας ραντεβού με τον υπεύθυνο του έργου, τον Peter Arnell, έναν θρύλο στον χώρο του branding. Μας έστειλε ένα email μέσα στη νύχτα, δίνοντάς μας το προσωπικό του τηλέφωνο και ζητώντας να τον καλέσουμε στις 05:00 το πρωί, ώρα Λας Βέγκας.

Προσπαθώντας να σπάσουμε τον πάγο, του είπαμε: “Peter, I see you’re an early bird...”

Κι εκείνος απάντησε σοβαρά: “No. I just never sleep when I’m on a project.”

Και κάπως έτσι καταλάβαμε σε τι ρυθμούς μπαίναμε.

Το έργο κράτησε σχεδόν 9 μήνες — στην πιο χαοτική περίοδο της ζωής μας. Η Μαργαρίτα έγκυος, με ένα αγοράκι 1,5 έτους στο σπίτι. Η Κατερίνα με δύο μικρές κόρες, 3 και 5 χρονών. Η έννοια του work-life balance; Δεν υπήρχε ούτε σαν ανέκδοτο.

Ζήσαμε 9 μήνες με ατελείωτες ώρες δουλειάς, deadlines, calls με mute για να μην ακούγονται παιδικές φωνές στο background και renders που προχωρούσαν τα ξημερώματα, γιατί τότε μόνο υπήρχε ησυχία. Κι όμως, παραδώσαμε το πιο μεγάλο, εντυπωσιακό και πολυτελές έργο μας μέχρι σήμερα. Και ίσως αυτό είναι τελικά το πιο σημαντικό: Δεν χρειάζεται να περιμένεις τις τέλειες συνθήκες για να κάνεις τη δουλειά σου τέλεια.

Fontainebleau Miami Waterpark © HighQ Renders

Πώς είναι να δημιουργείτε renders για χώρους που φιλοξενούν ονόματα όπως η Cher, ο Bill Gates και η Kim Kardashian; Υπάρχει επιπλέον “πίεση τελειότητας”;

Είναι πάντα μια πρόκληση! Οι πελάτες πίσω από τέτοια έργα είναι συνηθισμένοι σε έναν τρόπο ζωής που δύσκολα χωράει σε 24 ώρες. Οι απαιτήσεις είναι συνεχείς, οι ρυθμοί τρελοί, και η έννοια του «off» δεν υπάρχει. Κι όμως, όσο εξαντλητικό κι αν είναι, η αίσθηση όταν το βλέπεις ολοκληρωμένο, είναι ανεκτίμητη.

Τι θεωρείτε ότι έκανε τη δουλειά σας σε αυτό το project τόσο αναγνωρίσιμη παγκοσμίως;

Η αλήθεια είναι πως ένα έργο όπως το Fontainebleau Las Vegas, λόγω ιστορίας και κλίμακας, θα είχε παγκόσμια αναγνώριση όποιος κι αν το αναλάμβανε. Εμείς είχαμε την τύχη να μας εμπιστευτούν για όλο το προωθητικό υλικό του project: Τις εικόνες που θα “μιλούσαν” για το ξενοδοχείο σε όλο τον κόσμο, πριν καν ανοίξει. Ήταν μια ευθύνη που τη νιώσαμε στο 100%, όχι μόνο γιατί δουλεύαμε για ένα εμβληματικό brand, αλλά γιατί ξέραμε ότι μέσα από τα renders μας θα διαμορφωθεί η πρώτη εντύπωση για κάτι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε αν ήταν οι εικόνες μας που έκαναν το έργο να ξεχωρίσει ή αν το έργο απλώς φώτισε και τη δουλειά μας. Ίσως και τα δύο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό, και κάτι τέτοιο πάντα φαίνεται.

Fontainebleau Development Turnberry Isle Comfort Stations © HighQ Renders

Ποια πιστεύετε ότι είναι η θέση της γυναίκας σήμερα στον χώρο της αρχιτεκτονικής και του ψηφιακού design; Έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά;

Έχουν αλλάξει πολλά, αλλά όχι από μόνα τους, και ο δρόμος παραμένει μακρύς. Η γυναίκα είχε πάντα θέση στην αρχιτεκτονική και στο ψηφιακό design. Αυτό που εξακολουθεί να προκαλεί αμφισβήτηση είναι όταν διεκδικεί ηγετικές θέσεις ή αναλαμβάνει ρόλους που απαιτούν αποφασιστικότητα και λόγο.

Για να είμαστε ειλικρινείς: αν είναι και μαμά, τότε οι ερωτήσεις πολλαπλασιάζονται. «Πώς τα προλαβαίνει όλα;» «Είναι σωστό να δουλεύει τόσες ώρες;» Φράσεις που ένας άντρας, όσο απαιτητικός κι αν είναι ο ρόλος του, σπάνια, ή και ποτέ, δεν θα ακούσει.

Τα στερεότυπα δυστυχώς ακόμα υπάρχουν, αλλά πλέον υπάρχουν και πολλά παραδείγματα γυναικών που τα προσπέρασαν, που ηγούνται, που καινοτομούν και ανοίγουν το δρόμο και για τις επόμενες.

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε ένα νεαρό κορίτσι που θέλει να ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική ή το 3D design;

Αν σου αρέσει να δημιουργείς από το μηδέν, να φαντάζεσαι χώρους πριν χτιστούν και να δίνεις μορφή σε κάτι που υπάρχει μόνο σαν ιδέα, τότε ναι, αυτός ο δρόμος είναι για σένα. Είτε λέγεται αρχιτεκτονική είτε 3D design, η φιλοσοφία είναι η ίδια: Να χτίζεις κάτι όμορφο και ουσιαστικό από το τίποτα. Μην περιμένεις ότι θα σχεδιάζεις όλη μέρα τα σπίτια των ονείρων σου ή θα φτιάχνεις εντυπωσιακά renders από την πρώτη εβδομάδα. Η αρχή θα είναι γεμάτη αμφιβολίες και στιγμές «μα δε βγαίνει όπως το φανταζόμουν». Σε αυτές τις στιγμές απλά να σκέφτεσαι ότι όλοι τις έχουμε περάσει. Απλά συνέχισε.

Serhant Connecticut Master Closet

Developer: @little_london_studios

Exclusive Broker: @ashleivictoria

Exclusive brokerage: @serhant

Photographer: @turn_keymedia

Αν έπρεπε να διαλέξετε ένα προσωπικό “render” – έναν χώρο που θα θέλατε να ζήσετε μέσα του – τι θα απεικόνιζε;

Αν δείτε τις εικόνες που παράγουμε ως εταιρεία, θα φανταστείτε κάτι ήσυχο, minimal, με καθαρές γραμμές και απόλυτη ισορροπία. Αν δείτε το σπίτι μας… θα καταλάβετε ότι το προσωπικό μας “render” είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Οι άσπροι καναπέδες έγιναν πολύχρωμοι, όχι από επιλογή, αλλά από μαρκαδόρους και τα Kinfolk βιβλία που κάποτε κοσμούσαν το τραπέζι του σαλονιού έχουν αντικατασταθεί με παραμύθια και αυτοκόλλητα. Κι όμως, για αυτή τη φάση της ζωή μας, αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε και έχουμε επιλέξει. Γιατί ένας όμορφος χώρος δεν έχει μόνο να κάνει με το τέλειο design, αλλά και με τις στιγμές που χωράει. Και μεταξύ μας… η βασικότερη αρχή για να μοιάζει ρεαλιστικό ένα render είναι να έχει λίγη ακαταστασία. Ε, εμείς την έχουμε σε αφθονία.

Τι να περιμένουμε από την HighQ Renders στο μέλλον; Υπάρχει κάποιο project που ανυπομονείτε να μοιραστείτε;

Αν υπάρχει κάτι που μας έκανε περήφανες την περασμένη χρονιά, ήταν η συνεργασία μας με το μεσιτικό γραφείο Serhant στη Νέα Υόρκη και η προοπτική να δούμε τη δουλειά μας να προβάλλεται μέσα από σειρά του Netflix. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να εδραιώσουμε αυτή τη συνεργασία και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε έργα που έχουν και αισθητική αξία και διεθνή απήχηση. Παράλληλα, μια συνεργασία που έχει για εμάς ξεχωριστή σημασία αφορά την Καλιφόρνια.

Ήρθαμε σε επαφή με γραφεία που συμμετέχουν στην ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές και προσφέρουμε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μας ως μια μικρή συμβολή, όχι μόνο για να ξαναχτιστούν σπίτια, αλλά για να ξαναστηθούν κοινότητες.

Για εμάς η Καλιφόρνια είναι ένα δεύτερο σπίτι και ανυπομονούμε να μοιραστούμε σύντομα κάποια από αυτά τα έργα, αλλά κυρίως τις ιστορίες πίσω τους.

Fontainebleau Miami Waterpark © HighQ Renders

Ποιες είναι οι δημιουργικές ευκαιρίες που μπορεί να σου δώσει η Ελλάδα – και ποιες, αντίστοιχα, μόνο η διεθνής αγορά;

Η Ελλάδα κουβαλάει ιστορία, αρχιτεκτονική ποικιλομορφία και αισθητική κληρονομιά που δύσκολα συναντάς αλλού. Από τα διατηρητέα και τις παλιές γειτονιές μέχρι το κυκλαδίτικο τοπίο και τη νεοκλασική λεπτομέρεια, η Ελλάδα σου δίνει πλούσια αναφορά και έμπνευση. Από την άλλη, η διεθνής αγορά σου ανοίγει ορίζοντες. Σου δίνει την ευκαιρία να δουλέψεις σε έργα άλλης κλίμακας, με πολυεθνικές ομάδες, πιο απαιτητικά briefs και άλλου τύπου ανταγωνισμό. Εκεί χτίζεται η τεχνική ακρίβεια, η επαγγελματική ωριμότητα και –κακά τα ψέματα– η διεθνής αναγνώριση. Ο ιδανικός συνδυασμός για εμάς είναι να έχεις την καλλιέργεια και την ποιότητα ζωής που προσφέρει η Ελλάδα, αλλά να απευθύνεσαι σε ένα παγκόσμιο κοινό. Δηλαδή να εμπνέεσαι τοπικά και να δρας διεθνώς.

Η Μαργαρίτα Νικήτα βλέπει τον χώρο σαν αφήγηση

Ως συγγραφέας βιβλίων που διδάσκονται σε πανεπιστήμια και δημιουργός επιτυχημένων online courses, έχετε τη δύναμη να επηρεάσετε τη νέα γενιά 3D designers. Ποια ήταν η στιγμή που συνειδητοποιήσατε ότι η δουλειά σας ξεπέρασε τα όρια της "παραγωγής εικόνας" και έγινε μέσο εκπαίδευσης και επιρροής;

Πρώτα ήρθε η εκπαίδευση και μετά ο φωτορεαλισμός, στη μορφή που έχει σήμερα ως επάγγελμα. Το πρώτο μου βιβλίο το ξεκίνησα όσο ήμουν ακόμη φοιτήτρια, γιατί έβλεπα πόσο δύσκολο ήταν να μάθει κανείς 3D σχεδίαση σωστά. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που θα βοηθούσε πραγματικά, όχι θεωρητικά. Όταν έκλεισα την πρώτη μου συμφωνία με εκδοτικό οίκο και λίγο πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο, άνοιξα φροντιστήριο. Είχα μια σιγουριά ότι το βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί σαν εγχειρίδιο στις σχολές και τελικά έτσι έγινε. Οπότε δεν υπήρξε μια συγκεκριμένη «στιγμή συνειδητοποίησης»· ήταν περισσότερο μια φυσική εξέλιξη. Μου άρεσε πάντα να μοιράζομαι ό,τι μαθαίνω, αλλά και να εντοπίζω τα κενά στην αγορά και να προσπαθώ να τα καλύψω. Την έννοια της επιρροής, όμως, την ένιωσα βαθύτερα όταν πέρασα στην παγκόσμια αγορά. Όταν κυκλοφόρησα το πρώτο μου διεθνές βιβλίο και άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από ανθρώπους σε διάφορα μέρη του κόσμου που μου έλεγαν πως τους βοήθησε, τότε κατάλαβα ότι η δουλειά μου μπορεί να ταξιδέψει πολύ πιο μακριά απ’ όσο φανταζόμουν.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για έναν εκπαιδευτή στον χώρο του design σήμερα, όπου η τεχνολογία εξελίσσεται πιο γρήγορα από ποτέ;

Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να μη μείνεις πίσω – ούτε εσύ, ούτε οι μαθητές σου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα να προλαβαίνεις κάθε καινούριο λογισμικό ή trend, αλλά να διατηρείς έναν κριτικό τρόπο σκέψης και να μπορείς να φιλτράρεις τι αξίζει, τι έχει προοπτική και τι είναι απλώς «τεχνολογικός θόρυβος». Ο σωστός εκπαιδευτής, δεν διδάσκει μόνο το αντικείμενο του αυτό καθαυτό. Αλλά είναι εκεί για να χτίσει τρόπο σκέψης, δημιουργική αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να προσαρμόζεται κανείς. Η τεχνολογία αλλάζει, και με ραγδαίο ρυθμό τα τελευταία χρόνια, αλλά ο τρόπος που προσεγγίζεις τη γνώση και η στάση σου απέναντι στην αλλαγή είναι αυτά που τελικά σε κρατάνε ενεργό στο παιχνίδι.

Η Κατερίνα Μπουζιανά χτίζει το μέλλον με ακρίβεια και όραμα

Ειδικεύεστε στο algorithmic and parametric design – πεδία που συχνά παραμένουν αόρατα στον τελικό θεατή ενός render. Πώς εξισορροπείτε τη μαθηματική ακρίβεια με την αισθητική φαντασία;

Η πρώτη μου «σοβαρή» επαφή με τον αλγοριθμικό και παραμετρικό σχεδιασμό ήταν όσο ήμουν μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ETH στη Ζυρίχη. Θυμάμαι την αίσθηση ενθουσιασμού όταν κατάλαβα ότι, με μερικές παραμέτρους και λίγο κώδικα, μπορούσες να παράγεις αμέτρητες εκδοχές ενός χώρου, να πειραματιστείς με μορφές και ιδέες που δύσκολα θα μπορούσαν να σχεδιαστούν συμβατικά. Ήταν σαν να άνοιξε ξαφνικά ένα καινούργιο κουτί με παιχνίδια! Έκτοτε, δεν είδα ποτέ αυτά τα εργαλεία ως κάτι περιοριστικό. Ίσα-ίσα, τα θεωρώ ένα μέσο μεγαλύτερης δημιουργικής ελευθερίας. Μας επιτρέπουν να ελέγξουμε απόλυτα τη γεωμετρία και ταυτόχρονα να αφήσουμε χώρο για φαντασία και εξερεύνηση. Στην πράξη, για εμάς είναι πάντα θέμα ισορροπίας: θέλουμε τα renders μας να είναι ακριβή, τεχνικά σωστά, αλλά και να «μιλάνε» – να έχουν ατμόσφαιρα, συναίσθημα, βάθος. Ο αλγοριθμικός σχεδιασμός μάς βοηθά να χτίζουμε αυτό το αποτέλεσμα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να πειραματιστούμε γρήγορα και έξυπνα, μέχρι να βρούμε την εκδοχή που συνδυάζει το ορθολογικό με το

ποιητικό. Και κάπως έτσι, η ακρίβεια γίνεται… ποίηση!

Ποια νέα τεχνολογία ή αρχιτεκτονική προσέγγιση σας ενθουσιάζει περισσότερο αυτή τη στιγμή; Υπάρχει κάτι που «δοκιμάζετε» εσωτερικά και ανυπομονείτε να ενσωματώσετε σε μελλοντικά projects;

Αυτό που μας έχει ενθουσιάσει πραγματικά τον τελευταίο καιρό είναι η ενσωμάτωση της AI στη δημιουργική μας διαδικασία — όχι ως κάτι που «αντικαθιστά» τον άνθρωπο, αλλά σαν ένα νέο, έξυπνο εργαλείο που μάς ανοίγει δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα φάνταζαν αδύνατες. Εσωτερικά, πειραματιζόμαστε ήδη με AI workflows για την επιτάχυνση της παραγωγής, τη βελτίωση της λεπτομέρειας και της ατμόσφαιρας στις εικόνες, αλλά και για πιο «ελεύθερες» καλλιτεχνικές δοκιμές. Είναι σαν να έχεις έναν βοηθό που δεν κουράζεται ποτέ και σου πετάει ιδέες 24/7! Δεν χάνεται όμως η ανθρώπινη ματιά — αντιθέτως, αποκτά περισσότερο χώρο να είναι δημιουργική, γιατί πολλά από τα «τεχνικά» γίνονται πιο εύκολα και γρήγορα. Ανυπομονούμε να δούμε πώς θα ενσωματωθεί όλο αυτό πιο οργανικά στα επόμενα projects μας… Μοιάζει σαν να έχουμε στα χέρια μας έναν νέο καμβά, και είμαστε έτοιμες να παίξουμε!