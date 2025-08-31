Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 1 - 7/9/8/25 για κάθε ζώδιο.

Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μάς βάζει κατευθείαν στο κλίμα του φθινοπώρου, με έντονες όψεις και μια Έκλειψη που υπόσχεται να βάλει τάξη και να χαρίσει νέες ισορροπίες στα ζώδια.

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, ο Κρόνος επιστρέφει ανάδρομος από τον Κριό στους Ιχθύες, υπενθυμίζοντάς μας πως κάποια ζητήματα που αφήσαμε στη μέση χρειάζονται ξανά την προσοχή μας. Είναι μια στιγμή που ζητά περισσότερη υπευθυνότητα και ρεαλισμό απέναντι σε σχέσεις, συναισθήματα αλλά και προσωπικά όρια.

Την Τρίτη, ο Ερμής περνά στην Παρθένο και μας γεμίζει διάθεση για οργάνωση και καλύτερη διαχείριση της καθημερινότητας. Όμως, την επόμενη μέρα, το τετράγωνό του με τον Ουρανό φέρνει ανατροπές που μας αλλάζουν το πρόγραμμα και μας βγάζουν από τη ρουτίνα.

Η Παρασκευή ανεβάζει ρυθμούς με το τετράγωνο Άρη–Δία. Ενθουσιασμός, ενέργεια και βιασύνη πάνε μαζί, αλλά χρειάζεται προσοχή για να μην το παρακάνουμε σε καβγάδες, σπατάλες ή μεγάλες δηλώσεις που δεν μπορούμε να στηρίξουμε.

Το Σαββατοκύριακο συνεχίζει δυνατά. Το Σάββατο, ο Ουρανός γυρίζει ανάδρομος στους Διδύμους και φέρνει ανατροπές σε σχέδια και επικοινωνία, ενώ παλιά ζητήματα επιστρέφουν με καινούριο τρόπο. Την Κυριακή, με την Πανσέληνο–Έκλειψη στις 15° Παρθένου–Ιχθύων, βλέπουμε πιο καθαρά τι πρέπει να αφήσουμε πίσω και πού αξίζει να επενδύσουμε ξανά. Τώρα μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις με λογική και ωριμότητα, ανοίγοντας το δρόμο για σταθερότερες βάσεις στο μέλλον.

Η εβδομάδα αυτή επηρεάζει πιο έντονα τα μεταβλητά ζώδια (Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθύες), ιδιαίτερα όσους έχουν πλανήτες κοντά στις 15° καθώς και τα παρορμητικά ζώδια (Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς, Αιγόκερους) του 2ου δεκαημέρου.



Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 25/8 - 31/8

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου σε βάζει να κάνεις μια δυνατή ενδοσκόπηση. Από τη Δευτέρα, έρχονται στην επιφάνεια σκέψεις και συναισθήματα που είχες κρύψει «κάτω από το χαλί». Είναι μια καλή στιγμή να κλείσεις εκκρεμότητες που σε βαραίνουν και να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που δεν σε εξυπηρετούν.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ξεκινά με έντονο κοινωνικό χρώμα. Από τη Δευτέρα, επανέρχονται θέματα που αφορούν φιλίες ή συνεργασίες. Ίσως χρειαστεί να ξανασκεφτείς ποιες συμμαχίες αξίζει να κρατήσεις και ποιες φιλίες απλώς σε κρατούν πίσω.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα αυτή ανοίγει με έμφαση στην καριέρα και την εικόνα σου προς τα έξω. Από τη Δευτέρα,καλείσαι να ξαναδείς επαγγελματικούς στόχους, ευθύνες ή και τις φιλοδοξίες σου. Μπορεί να χρειαστεί να βάλεις προτεραιότητες στα tasks που έχεις αναλάβει και να σταματήσεις το εξοντωτικό multitasking.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, η εβδομάδα αυτή ξεκινά με διάθεση για αναθεωρήσεις στα μεγάλα σου σχέδια. Από τη Δευτέρα, επανέρχονται θέματα που αφορούν σπουδές, νομικά ζητήματα ή επαφές με το εξωτερικό. Ίσως χρειαστεί να ξαναδείς έναν στόχο ή μια συνεργασία που είχες αφήσει στην άκρη, αλλά τώρα ζητά πιο ώριμη διαχείριση.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, η εβδομάδα ξεκινά με σκέψεις γύρω από τα οικονομικά και τις σχέσεις σου. Από τη Δευτέρα, επανέρχονται ζητήματα που σχετίζονται με κοινά οικονομικά με τρίτους, δάνεια, λογαριασμούς ή ακόμη και βαθύτερα συναισθήματα που κρατούσες μέσα σου στην συντροφική σου σχέση. Είναι μια καλή στιγμή να τα δεις πιο ώριμα και να αποφασίσεις πώς θέλεις να τα διαχειριστείς.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα αυτή σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Από τη Δευτέρα, μπορεί να δεις να επιστρέφουν θέματα που αφορούν σχέσεις και συνεργασίες. Αυτό το διάστημα σου δίνει την ευκαιρία να δεις πιο καθαρά ποιες πτυχές της σχέσης ή των συνεργασιών σου έχουν μέλλον και ποιες χρειάζονται ανανέωση για να πας μπροστά.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου σε βάζει να δεις πιο καθαρά την καθημερινότητά σου και τον τρόπο που φροντίζεις τον εαυτό σου. Από τη Δευτέρα, επανέρχονται ζητήματα που σχετίζονται με εργασία, υποχρεώσεις ρουτίνας ή υγεία. Παράλληλα, μπορεί να ασχοληθείς πιο έντονα και με το κατοικίδιό σου, αν έχεις. Είναι η στιγμή να οργανωθείς καλύτερα και να αφήσεις πίσω συνήθειες που σε κουράζουν.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, η εβδομάδα κάνει πρεμιέρα με έντονη διάθεση να επανεξετάσεις τα ερωτικά σου και ό,τι σε κάνει να χαμογελάς πραγματικά. Από τη Δευτέρα, επιστρέφουν θέματα που αφορούν σχέσεις, παιδιά ή κάποιο δημιουργικό project. Μπορεί να χρειαστεί να ξανασκεφτείς τι σε γεμίζει πραγματικά και να αξιολογήσεις τις τρέχουσες ερωτικές σου ιστορίες ώστε να αποφασίσεις με ποια αξίζει να συνεχίσεις σε πιο ουσιαστικό επίπεδο.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η εβδομάδα αυτή φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα οικογένειας και καριέρας. Από τη Δευτέρα, επιστρέφουν θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογενειακή ζωή ή ακόμη και εκκρεμότητες με ακίνητα. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να χτίσεις πιο σταθερές βάσεις και να δεις πώς μπορείς να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, η εβδομάδα ξεκινά με έμφαση στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις σου. Από τη Δευτέρα, μπορεί να επιστρέψουν θέματα που αφορούν συμφωνίες και σοβαρές συζητήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν. Είναι η στιγμή να δεις πιο ώριμα τον τρόπο που επικοινωνείς και να διορθώσεις λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Η Τρίτη θα σου επιτρέψει να οργανώσεις και να δρομολογήσεις ένα ταξίδι ή κάποιο σεμινάριο που θα ανοίξει τους πνευματικούς σου ορίζοντες.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα ξεκινά με έμφαση στα οικονομικά σου. Από τη Δευτέρα, θα σε απασχολούν εκκρεμότητες που αφορούν εισοδήματα, λογαριασμούς ή την αίσθηση ασφάλειας. Είναι η στιγμή να δεις πιο ρεαλιστικά τον προϋπολογισμό σου και να βάλεις σε τάξη τα οικονομικά σου σχέδια μέσω ωφέλιμων διακανονισμών. Την Τρίτη, είναι καλή ευκαιρία να βγάλεις έξω το κομπιουτεράκι σου και να δεις τι εκκρεμότητες έχουν μείνει και τι χρειάζεται να κάνεις για να καλύψεις οικονομικές τρύπες.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά και σε βάζει στο επίκεντρο. Από τη Δευτέρα, αισθάνεσαι την ανάγκη να ξαναδείς τις προσωπικές σου επιλογές, την εικόνα σου προς τα έξω και την αυτό-ανάπτυξη σου. Είναι σαν να περνάς από ένα τεστ αντοχής και την ερωτική σου σχέση, αν είσαι δεσμευμένος, ώστε να έρθει μια αλλαγή που θα σε ωφελήσει, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι διαλύεις την υπάρχουσα σχέση αν δεν ικανοποιεί πια τα θέλω σου. Το διάστημα αυτό κρύβει όμως και σημαντικές εξελίξεις αν είσαι single, καθώς μια καρμική σημαντική σχέση έρχεται τώρα στη ζωή σου. Ό,τι αλλαγή γίνει τώρα είτε είσαι δεσμευμένος είτε αδέσμευτος είναι για το μελλοντικό σου καλό! Beat that!

