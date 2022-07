Έτσι θα καταλάβετε αν σας κάνει gaslighting το αφεντικό σας

«Αντιδράς υπερβολικά/ Χρειάζεσαι βοήθεια/ Ταράζεσαι εύκολα/ Πάλι μπερδεύτηκες/ Ηρέμησε/ Δραματοποιείς τα πάντα/ Γιατί αμύνεσαι;». Μήπως οι προηγούμενες φράσεις σας θυμίζουν κάτι;

Κανείς δεν πληρώνεται τόσο ακριβά για να κάθεται να υπομένει τοξικές συμπεριφορές στον χώρο που εργάζεται. Αυτό σημαίνει πως αν ο εργοδότης σας προσπαθεί μεταξύ άλλων να σας κάνει gaslighting, καλό είναι να αρχίσετε να κάνετε αιτήσεις για την επόμενη σας δουλειά.

To gaslighting για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια μορφή κακοποίησης κατά την οποία κάποιος – ο σύντροφός σας, το αφεντικό σας, ο «καλύτερος» φίλος σας - χρησιμοποιεί τεχνικές χειραγώγησης και αντιπερισπασμούς για να διαστρεβλώσει την αλήθεια και να σας κάνει να αμφισβητήσετε τη δική σας πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο να το αναγνωρίσετε, αλλά είναι φοβερά καταστροφικό.

Ο όρος προέρχεται από μία θεατρική παράσταση και την επακόλουθη ταινία του 1944, «Gaslight», στην οποία ένας σύζυγος προσπαθεί να πείσει τη γυναίκα του ότι είναι τρελή. Μια μέθοδος που χρησιμοποιεί είναι η εξασθένιση του φωτός στο σπίτι χαμηλώνοντας τις λάμπες αερίου και επιμένοντας ότι είναι ακόμα το ίδιο φωτεινά με πριν.

✋Gaslighting is the most prevalent form of harassment and bullying reported via the Speak Out Survey ✋How confident are you that your organisation doesn't reinforce these poor behaviours? #Gaslighting #Gaslight #Harassment #ToxicWorkplace #Antibullying pic.twitter.com/OKcp4gLCvu

Ο τελικός στόχος των gaslighters; Να σας κάνουν να αμφιβάλλετε τόσο πολύ για τον εαυτό σας ώστε να εξαρτάστε απόλυτα από αυτούς και μόνο από αυτούς, επιτρέποντάς τους να σας ελέγχουν. Το άτομο που κάνει gaslighting, βρίσκεται σε εξουσιαστική ή ανώτερη θέση γι΄αυτό και το εργασιακί περιβάλλον ευνοεί την εκδήλωσή του.

Μπορείτε να καταλάβετε εύκολα πότε ο ανώτερός σας στη δουλειά σκοπεύει μελλοντικά ή σας κάνει ήδη gaslighting, εξετάζοντας μερικές μικρές λεπτομέρειες. Αν κάποιος προσπαθεί να σας πιέσει ή να σας εκφοβίσει, αυτό είναι ένα ισχυρό σημάδι σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Πρόκειται για μια εντελώς χειριστική συμπεριφορά που στόχο έχει να χειραγωγεί κάθε σου κίνηση.

#GasLighting is a serious and dangerous form of domestic abuse but can also appear in toxic working environments as very sophisticated bullying. As a @MHFAEngland practitioner, anti-bullying advisor and workplace support officer I will always challenge & confront this behaviour pic.twitter.com/QROc4NTfwF