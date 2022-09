Δεν έχεις καμία όρεξη για δουλειά σήμερα; Ένας οδηγός επιβίωσης

Αν είσαι κουρασμένος ή δεν έχεις κοιμηθεί καλά, είναι πολύ δύσκολο να βρεις το κίνητρο να δουλέψεις. Όσο κι αν οι ανώτεροί σου θέλουν να σε βλέπουν «χαρωπό» κατά τη διάρκεια όλου του ωραρίου, είναι κάτι που είναι αδύνατο. Όλο αυτό αποδυναμώνει την ικανότητά σου για συγκέντρωση και λήψη αποφάσεων

Παρασκευούλα σήμερα, κι αν δεν έχεις πολλή όρεξη να δουλέψεις, υπάρχει πολύς κόσμος που συμπάσχει μαζί σου. Αν η μέρα σου ξεκίνησε με αγανάκτηση επειδή ακόμη μια φορά αναγκάζεσαι να θρονιαστείς στην καρέκλα ενός γραφείου για κάτι παραπάνω από 8 ώρες, τότε είναι πολύ πιθανό να γυρίσεις σπίτι με μια τεράστια εξάντληση.

Οι λόγοι, για τους οποίους δεν έχεις καμία απολύτως όρεξη να δουλέψεις, είναι:

Αν είσαι κουρασμένος ή δεν έχεις κοιμηθεί καλά, είναι πολύ δύσκολο να βρεις το κίνητρο να δουλέψεις. Όσο κι αν οι ανώτεροί σου θέλουν να σε βλέπουν «χαρωπό» κατά τη διάρκεια όλου του ωραρίου, είναι κάτι που είναι αδύνατο. Όλο αυτό αποδυναμώνει την ικανότητά σου για συγκέντρωση και λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική, περίπου το 40% των εργαζομένων βρίσκουν τη δουλειά τους εξαιρετικά στρεσογόνα. Αν νιώθεις κι εσύ έτσι, είναι λογικό τα επίπεδα της ζωντάνιας και της ενέργειάς σου να βρίσκονται στα τάρταρα με αποτέλεσμα να χάνεις την παραγωγικότητά σου, πάσχοντας από χρόνιο στρες που επηρεάζει κατ' επέκταση τη σωματική και ψυχική σου υγεία.

Αν δεν σε ευχαριστεί η δουλειά σου, τότε είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεις κίνητρο κάθε πρωί για να σηκώνεσαι από το κρεβάτι. Δεν βρίσκεις κανένα νόημα σε αυτό που κάνεις οπότε πας καθαρά, διεκπεραιωτικά για να βγει μια ακόμη βαρετή μέρα στο γραφείο χωρίς καμία εξέλιξη και πρόοδο.

Αν καθημερινά έρχεσαι αντιμέτωπος με μη ρεαλιστικές προσδοκίες στον χώρο της εργασίας σου, είναι πολύ πιθανό να μην έχεις καμία όρεξη για δουλειά. Αυτό συμβαίνει φυσικά και όταν το συναδελφικό κλίμα είναι αρκετά τοξικό.

