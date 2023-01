3 tips για να δουλεύεις πιο έξυπνα (κι όχι πιο σκληρά)

Υπάρχει τρόπος να τα καταφέρεις χωρίς να πνίγεσαι από άγχος

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε κάθε μέρα να είμαστε το ίδιο παραγωγικοί καθώς δεν είμαστες μηχανές. Αν τα βάζεις συχνά με τον εαυτό σου επειδή δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και έχεις χάσει την αποδοτικότητά σου, δεν χρειάζεται να εξωθείς τον εαυτό σου στα άκρα και να σε κατηγορείς, δουλεύοντας πιο σκληρά και παραπάνω ώρες.

Οι ειδικοί σού προτείνουν τρία tips που μπορείς να ακολουθήσεις για να δουλεύεις πιο έξυπνα, κι όχι πιο έντονα. Όπως άλλωστε όλα στη ζωή, έτσι και η δουλειά «δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο».

Το εργασιακό περιβάλλον πρέπει να εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου. Διαφορετικά, θα δυσκολεύεσαι πάντα στην προσαρμογή. Αν για παράδειγμα, η προσοχή σου αποσπάται εύκολα, πρέπει να εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον ήσυχο και χωρίς πολλούς θορύβους. Αυτό μπορεί να εκτοξεύσει τις ιδέες και την παραγωγικότητά σου αφού θα έχεις βρει τον τρόπο να τα ισορροπήσεις.

To imposter syndrome, γνωστό και ως «σύνδρομο του Απατεώνα», επηρεάζει σχεδόν το 65% των εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα του 2021. Η πεποίθηση ότι δεν είσαι τόσο καλός στη δουλειά σου όσο πιστεύουν οι άλλοι, μπορεί να είναι εντελώς καταστροφική γι' αυτό μην βάζεις παγίδα στον εαυτό σου.

Impostor syndrome is not a sign that other people are overestimating you. It's more likely that you're underestimating your potential.



Confidence is often a consequence of growth, not a cause. Believing in your ability is less important than believing in your ability to improve.