Τα ψυχολογικά τεστ κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό - Οι 3 λόγοι

Μπορεί να τα λατρεύεις αλλά καλύτερα να το ξανασκεφτείς αν τα παίρνεις πάντα στα σοβαρά

Ανάμεσα στα άπειρα ψυχολογικά τεστ που μπορείτε να βρείτε δωρεάν στο internet, είναι και το τεστ Myers-Briggs , που είναι ένα από τα διασημότερα του κόσμου, κι έχει καταλήξει ότι υπάρχουν 16 τύποι προσωπικότητας. Ο INTP τύπος προσωπικότητας θεωρείται μάλιστα ότι σου δυσκολεύει τη ζωή αν τον έχεις. Δεν χρειάζεται όμως να το παίρνεις και τόσο στα σοβαρά.

Αν μπερδεύεσαι στα συναισθηματικά, δυσκολεύεσαι στο συναδελφικό κομμάτι και σε πολλούς άλλους τομείς της ζωής σου, ανοίγεις ένα τεστ για να σου αποκαλύψει τις κρυφές αδυναμίες σου, τα ακαταμάχητα σημεία σου και ό,τι θα έπρεπε να ξέρεις ήδη για τον εαυτό σου.

