Τετραήμερη εργασία: Ενισχύει την ατομική ευτυχία και την παραγωγικότητα - Δεν το λέμε εμείς, η επιστήμη το λέει

Μελέτες επιβεβαιώνουν πως η τετραήμερη εργασία ισοδυναμεί με λιγότερη εξουθένωση, μεγαλύτερη απόδοση και ψυχική ευημερία. Να, λοιπόν, μια ωραία ιδέα.

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να βρίσκει έδαφος ένα πρωτοποριακό μοντέλο εργασίας τεσσάρων ημερών με πλήρεις αποδοχές. Πάνω από 8.000 εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς συμμετείχαν σε πιλοτικά προγράμματα σε χώρες, όπως Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία και Νότια Αφρικήόπου, δουλεύοντας 32 ώρες την εβδομάδα χωρίς καμία μείωση αποδοχών.

Τα αποτελέσματα; Λιγότερο άγχος, μικρότερα ποσοστά εξουθένωσης και βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας. Όμως, σύμφωνα με τη συγγραφέα και ερευνήτρια Juliet Schor, η θετική επίδραση της τετραήμερης εργασίας δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση του ελεύθερου χρόνου. Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Human Behaviour, σχεδόν 2.900 εργαζόμενοι σε 141 οργανισμούς ανέφεραν μείωση κατά 67% της εξουθένωσης, βελτίωση κατά 41% της ψυχικής υγείας και 38% καλύτερη ποιότητα ύπνου μετά από έξι μήνες εφαρμογής του μοντέλου. Παράλληλα, το 52% των συμμετεχόντων ένιωθε περισσότερο παραγωγικό, παρά τη μείωση των ωρών εργασίας.

Unsplash

Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές χώρες που υιοθετούν την τετραήμερη εργασία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας έξι μηνών σε 61 εταιρείες με περίπου 2.900 υπαλλήλους κατέγραψε 71% λιγότερο άγχος, 65% λιγότερες μέρες ασθένειας και μείωση μέχρι και κατά 50% στις αποχωρήσεις προσωπικού. Τα μέσα έσοδα των εταιρειών αυτών αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ το 92% των επιχειρήσεων επέλεξε να διατηρήσει το πρόγραμμα σε μόνιμη βάση ακόμα και μετά τη λήξη του πειράματος.

Το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας δοκιμάστηκε και στη Πορτογαλία και έρευνα από το Birkbeck University και Henley Business School, διαπίστωσε πως υπήρξε 64% μείωση της εξουθένωσης, 54% αύξηση της παραγωγικότητας, 36% αύξηση εσόδων, αλλά και μείωση 42% στις παραιτήσεις.

Οι λόγοι πίσω από τα εντυπωσιακά ποσοστά επιτυχίας; Καταρχάς, οι εργαζόμενοι αφιερώνονται σε δραστηριότητες υψηλής σημαντικότητας, αποφεύγοντας άσκοπες συναντήσεις και ανούσιες συζητήσεις, διατηρώντας ή αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα τους εντός ωραρίου. Έπειτα, η κοινή προσπάθεια της ομάδας ενισχύει το αίσθημα συμμετοχής και το ομαδικό πνεύμα.

Τέλος, μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα χρόνια, δείχνουν πως όταν οι εταιρείες που ακολουθούν το μοντέλο εργασίας «100‑80‑100» (100% αποδοχές, 80% εργασία, 100% παραγωγικότητα), έχουν θετικές επιδράσεις στην ψυχική υγεία και στην ευημερία των εργαζομένων. Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί όμιλοι έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν αυτό το πρότυπο εργασίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στον επαγγελματικό κλάδο.

