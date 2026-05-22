Το στρες δεν είναι «ιδέα σου»: Τι έδειξε η έρευνα του Στρεσόμετρου της Uber

Δεν είναι απλώς μια αίσθηση δική σου ή δική μου. Είναι κάτι που καταγράφεται πλέον ξεκάθαρα και στα δεδομένα.

Το JennyGr συμμετείχε στην έρευνα του «Στρεσόμετρου» της Uber, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, εξετάζοντας πώς βιώνουμε το στρες μέσα στη σύγχρονη καθημερινότητα. H έρευνα εστίασε σε παράγοντες όπως οι μετακινήσεις, η πίεση χρόνου και οι πολλαπλές υποχρεώσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε μέσα στη μέρα και τα αποτελέσματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις γυναίκες.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, το φύλο, η νεαρή ηλικία, η οικονομική πίεση αλλά και οι καθημερινές μετακινήσεις άνω της μίας ώρας αναδείχθηκαν ως σημαντικοί παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης στρες. Οι γυναίκες φαίνεται πως συχνά βρίσκονται πιο εκτεθειμένες στη συσσωρευμένη πίεση της καθημερινότητας, καθώς οι πολύωρες μετακινήσεις και η οικονομική ευαλωτότητα δεν επηρεάζουν όλους με τον ίδιο τρόπο. Η επίδρασή τους φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες, όπως είναι το φύλο.

Άλλωστε πολλές γυναίκες καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν πολύ περισσότερα από ένα απλό πρόγραμμα υποχρεώσεων. Το λεγόμενο «mental load», αυτή η αόρατη λίστα με deadlines, υποχρεώσεις, μικρές εκκρεμότητες και συναισθηματική φροντίδα — δεν σταματά σχεδόν ποτέ. Εργασία, σπίτι, προσωπική ζωή, οικογένεια, κοινωνικές υποχρεώσεις, συνεχής διαθεσιμότητα, μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και κάπου εκεί, το στρες γίνεται σχεδόν background noise της ημέρας.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι:

το 68.6% των συμμετεχόντων βιώνει μέτρια επίπεδα στρες,

ενώ το 57% εμφάνισε αγχώδη συμπτώματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, το άγχος της μετακίνησης φαίνεται να επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα, καθώς το 4% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι βιώνει συχνά στρες σχετικά με πιθανές καθυστερήσεις λόγω κίνησης ή προβλημάτων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Και αλήθεια, πόσες φορές έχεις ξεκινήσει πιεσμένη τη μέρα σου μόνο και μόνο επειδή:

δεν βρίσκεις parking

έχεις κολλήσει στην κίνηση

άργησες στο πρώτο σου meeting

ή προσπαθείς να «χωρέσεις» δέκα μικρές υποχρεώσεις σε μια μοναδική διαδρομή;

Κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι η ανάγκη για μικρές «ανάσες» μέσα στη μέρα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι απαραίτητη.

Ακριβώς γι’ αυτό, μικρές αλλαγές στη ρουτίνα μπορούν να λειτουργήσουν πραγματικά βοηθητικά. Ακόμα και κάτι τόσο απλό όσο το να μην χρειάζεται να οδηγήσεις εσύ. Με ένα Uber ride η μετακίνηση μπορεί να μετατραπεί σε λίγα λεπτά αποφόρτισης: Να απαντήσεις στα μηνύματά σου χωρίς πίεση, να οργανώσεις τη μέρα σου ή απλώς να κοιτάξεις έξω από το παράθυρο δίνοντας στον εαυτό σου λίγο χρόνο πριν συνεχίσεις.

Γιατί τελικά, το θέμα δεν είναι να εξαφανίσουμε εντελώς το στρες από τη ζωή μας. Είναι να βρίσκουμε μικρούς τρόπους να κάνουμε την καθημερινότητά μας λίγο πιο ήρεμη, λίγο πιο διαχειρίσιμη και λίγο πιο ανθρώπινη!