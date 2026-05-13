Για εσένα που ξεκινάς την καριέρα σου ή ετοιμάζεις το επόμενο βήμα, το Live A Legacy είναι μια πρωτοβουλία που σε αφορά

Για 7η χρονιά, το Live A Legacy — η πρωτοβουλία της Mastercard και του WHEN — επιστρέφει, φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Ιστορίες για καριέρες που χτίζονται, διαδρομές που αλλάζουν και ευκαιρίες που ανοίγονται στην πράξη.

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, το Live A Legacy επιστρέφει για να συνεχίσει μια συζήτηση που δεν σταμάτησε ποτέ πραγματικά — αυτή γύρω από τη συμπερίληψη, την ισότητα και το πώς αλλάζει ο κόσμος της εργασίας μαζί με εμάς.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα event: σε μια ενεργή κοινότητα με πραγματικό αντίκτυπο, όπου οι ιστορίες γίνονται πηγή έμπνευσης για δράση.

Και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα:

Περισσότεροι από 2.200 συμμετέχοντες

280 υποτροφίες επαγγελματικής εκπαίδευσης

Πάνω από 50 θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης

Τι θα ζήσουμε στο Live A Legacy 2026

Στη σκηνή του φετινού Live A Legacy θα βρεθούν ομιλήτριες και ομιλητές από τον χώρο των επιχειρήσεων, των media, της τεχνολογίας, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, μεταφέροντας προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες γύρω από τις αλλαγές καριέρας, τις δυσκολίες της επαγγελματικής τους διαδρομής και τις νέες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Λυδία Παπαϊωάννου και ο Αργύρης Αγγέλου.

Η φετινή θεματική

Με κεντρικό μήνυμα «Hear the stories. Embrace the wave.», το φετινό Live A Legacy δημιουργεί έναν χώρο όπου οι προσωπικές ιστορίες γίνονται αφορμή για έναν μεγαλύτερο διάλογο γύρω από όλα όσα διαμορφώνουν μια σύγχρονη επαγγελματική διαδρομή: τις αποφάσεις που καθορίζουν μια καριέρα, τις μεταβάσεις και τα απαραίτητα restart, τις προκλήσεις της καθημερινότητας στον εργασιακό χώρο, αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα — και αυτές που θα μας οδηγήσουν στο αύριο.

Οπότε, αν κάνεις τώρα τα πρώτα επαγγελματικά σου βήματα, αν σκέφτεσαι ένα νέο restart ή αν θέλεις να εξελίξεις τις δεξιότητές σου τότε το Live A Legacy είναι για σένα.

Η ενέργεια απευθύνεται σε γυναίκες σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας, ανοίγοντας ταυτόχρονα τη συζήτηση σε όλους — γιατί η ισότητα και η συμπερίληψη δεν είναι ατομικές υποθέσεις, αλλά ζητήματα που αφορούν συνολικά την κοινωνία.

Η είσοδος είναι δωρεάν.

Live A Legacy Internship Program 2026: Από τη θεωρία στην πράξη

Ένας από τους πιο ουσιαστικούς πυλώνες της πρωτοβουλίας είναι το Live A Legacy Internship Program, που δίνει τη δυνατότητα σε νέες γυναίκες που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσα από έμμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης στο δίκτυο συνεργατών της Mastercard, ανοίγοντας ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης και ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Οι θέσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί στην πλατφόρμα του προγράμματος, με τη συμμετοχή εταιρειών όπως οι Eurobank, Optima Bank, Euronet | epay, Snappi, MSPS, Toposophy, WPP Media και V+O Group SEC Newgate, όπου οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους.

*Ο χώρος θα είναι πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία και θα υπάρχει διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.