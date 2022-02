Rihanna και Emily Ratajkowski φέρνουν ξανά αυτό Υ2Κ outfit στη μόδα. Συμφωνούμε;

Οι 2 σταρ είναι γνωστές για τα trendsetting skills τους, δεν είμαστε όμως τόσο σίγουροι για το αν θέλουμε να επιστρέψει ο συγκεκριμένος συνδυασμός. Σίγουρα η Rihanna και η Emrata, όμως, μας βάζουν σε πειρασμό.

Το fluffy καπέλο από συνθετική γούνα της σχεδιάστριας Emma Brewin και του ομώνυμου brand της έχει από καιρό γίνει αγαπημένο item των fashionistas και φυσικά η λίστα περιλαμβάνει μερικά μεγάλα celebrity ονόματα.

Το στιλ είναι δημοφιλές από το 2018 μέχρι και σήμερα και το έχει φορέσει η A-List της μόδας. Η Emily Ratajkowski λατρεύει το muppet look, καθώς φαίνεται ότι έχει το εμβληματικό Blossom Bucket της Emma Brewin σε σχεδόν όλα τα χρώματα.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης χιονοθύελλας στη Νέα Υόρκη, η Ratajkowski δημοσίευσε μια φωτογραφία σε έναν χιονισμένο δρόμο φορώντας το καπέλο που σιγά σιγά γίνεται το σήμα κατατεθέν της, μαζί με ένα έντονο κόκκινο μπουφάν και ένα παντελόνι παραλλαγής. Το look μας θύμισε τη Rihanna η οποία επίσης φόρεσε πρόσφατα αυτό το καπέλο με camo cargo, το παντελόνι που χαρακτήρισε την εποχή του Y2K.

Ενώ τα muppet hats με την πρώτη ματιά φαίνονται ίσως υπερβολικά, τα μοντέλα, οι ηθοποιοί και οι influencers αποδεικνύουν ότι μπορούν να είναι αρκετά ευέλικτα και σίγουρα διασκεδαστικά. Ο νέος συνδυασμός στο ραντάρ μας είναι με παντελόνι cargo με camouflage print. Mπορεί να λένε ότι three is a trend, εμάς μας αρκεί μια Rihanna και μια Emrata για να μιλήσουμε για trend και για να μπούμε στον πειρασμό να το δοκιμάσουμε και να πετύχουμε το απόλυτο Y2K look.