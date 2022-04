Trailing: Η τάση που θα φέρει το drama στα καθημερινά μας σύνολα

Τι είναι το trailing fashion trend και πώς το φορούν τα fashion girls

Μπορείτε να κατηγορήσετε τους μήνες παραμονής στο σπίτι, αλλά οι τελευταίες μικρο-τάσεις μοιάζουν σαν μια αντίδραση στα δύο προηγούμενα χρόνια του social distancing. Halter tops, ultra-mini skirts, catsuits και οτιδήποτε άλλο φωνάζει κοινωνική ζωή είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτή τη στιγμή. Η τελευταία προσθήκη σε αυτή την γιορτή του σχεδιαστικού πειραματισμού με τις λεπτομέρειες; Το trailing, ή αλλιώς τα ρούχα με... ουρά.

Oι ουρές προσθέτουν drama σε μια εμφάνιση. Κι ενώ πρόκειται για ένα στοιχείο, το οποίο έχουμε συνηθίσει σε επίσημα ενδύματα και νυφικά, μπορεί να χαρίσει κίνηση και ενδιαφέρον σε μια καθημερινή εμφάνιση.

Αυτοί οι τύποι tops και φορεμάτων με το περίσσιο ύφασμα βρίσκονται στην κατηγορία των microtrends, και τα runways για την άνοιξη και καλοκαίρι 2022 αποκαλύπτουν ότι θα μας απασχολήσει αρκετά τους επόμενους μήνες.

Ο οίκος Prada δημιούργησε κομψές μίνι φούστες από μετάξι, με ουρά, τις οποίες τα fashion girls έφεραν πολύ γρήγορα στο street style, χαρίζοντας μας μοναδικό outfit inspo.

Στην συνέχεια ήταν ο οίκος LouisVuitton που παρουσίασε στην πασαρέλα κάπες τόσο μακριές που άγγιζαν το έδαφος. Carolina Herrera, και Dries Van Noten δημιούργησαν εξίσου statement κομμάτια με trains & trails κι έκαναν το συγκεκριμένο στιλ ακόμα πιο δημοφιλές.

Aν λοιπόν σας αρέσουν τα παιχνιδιάρικα trends και looks που έχουν μια μικρή δόση χιούμορ, μπορείτε να το δοκιμάσετε την φετινή άνοιξη. Κι αν είναι too much για εσάς για ένα meeting στο γραφείο, ίσως είναι η διαφορετική πινελιά που αναζητούσατε για εκείνο τον γάμο που είστε καλεσμένη.

