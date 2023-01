Τα 5 TikTok fashion trends που θα γίνουν viral το 2023. Είμαστε έτοιμοι;

Το TikTok έχει διαμορφωθεί σε μια τεράστια πλατφόρμα ανάδειξης νέων fashion trends. Το 2023 όμως ποια θα είναι αυτά που θα γίνουν viral;

Το 2022 ήταν η χρονιά όπου το -core fashion κατέκλυσε το internet. Νέα υπο-trends ξεπηδούσαν κάθε εβδομάδα σχεδόν, με μερικά από αυτά να καταφέρνουν να διατηρηθούν στη επιφάνεια και κάποια άλλα να τα τρώει η μαρμάγκα.

Το 2023 προβλέπεται να είναι μια χρονιά, στην οποία οι τάσεις της μόδας θα κατευθυνθούν σε μια πιο σκοτεινή και χαοτική τροχιά, από ότι φαίνεται.

Το «sleaze» χρησιμοποιείται πλέον σαν εναλλακτική του «core» στο TikTok, ώστε να μας δείξει την ανατροπή της προηγούμενης αισθητικής. Το Indie Sleaze ήταν μια τάση περίπου από το 2006 έως το 2012, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και προάγγελος του hipster, αρκετά ατημέλητο, με λίγη δόση punk και κάπως σκοτεινό. Αν λοιπόν ακόμα δεν έχετε δει την αλλαγή στην FYP ( For You Page) σας, τότε περιμέντε να δείτε τους αγαπημένους σας influencers να παρατούν τα χρωματιστά και άνετα looks τους, για κάτι πιο ακραίο.

Η ομορφιά του TikTok είναι ότι παρόλο που είναι γεμάτο με πρωτότυπο περιεχόμενο, πολλοί influencers απαντούν ο ένας στον άλλον, προσπαθώντας να προωθήσουν ιδέες και να δημιουργήσουν τάσεις. Στο TikTok το στυλ είναι τόσο προσωπική υπόθεση, όσο και απάντηση στα μεγάλα trends, πράγμα που θα συνεχιστεί και το 2023.

Είστε έτοιμοι να δούμε ποια TikTok trends πρόκειται να κερδίσουν μια θέση στις καρδιές μας και στις ντουλάπες μας το 2023; Για πάμε!

1. Indie Sleaze

Ναι, τα πράγματα γίνονται κάπως σκοτεινά το 2023. Η επιστροφή του grunge-inspired look μας φέρνει στο μυαλό την Kate Moss να περπατά μέσα στις λάσπες στο Glastonbury με τις Hunter της και τις δίδυμες Olsen με τα oversized παλτό τους και τη μουτσουρωμένη μάσκαρα.

2. 90's vibe

Looks από τα Φιλαράκια ή το Sheinfeld έρχονται να μας επισκεφτούν το 2023. Η επιρροή δεν θα είναι μόνο στα ρούχα, αλλά και στο make up και στα μαλλιά!

3. Leather mania

Η δερμάτινη υφή θα συνεχίσει να είναι από τα must του 2023 με λίγο χρωματάκι παραπάνω.

4. Dark & Lacy

Ό,τι έχει να κάνει με δαντέλα και σκούρο χρώμα, θα είναι απίστευτα in fashion το 2023.

5. Πίσω στον χρόνο

Μπορεί τα 90's και τα 00's να είναι in fashion όσο τίποτα αυτή τη στιγμή, αλλά αναμένεται τα 50's και 80's να κάνουν πολύ γερό comeback!