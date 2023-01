Οι σειρές του 2022 που θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που ντυνόμαστε το 2023

Η επιρροή των τηλεοπτικών σειρών στην καθημερινότητά μας και στη μόδα είναι πλέον ένα μη διαπραγματεύσιμο γεγονός. Ποιες όμως θα είναι οι σειρές που θα σε κάνουν να βγεις από το comfort zone σου το 2023 και να πειραματιστείς με διαφορετικά looks;

Αν είσαι τηλεορασάκιας και όταν βλέπεις τις αγαπημένες σου σειρές μπαίνεις στο κλίμα και οριακά αισθάνεσαι ότι ζεις την αγωνία των ηρώων, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχεις καταλάβει ότι ο τρόπος που ντύνονται επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το προσωπικό σου στυλ.

Η τηλεόραση και το σινεμά πάντα είχαν αυτή την τρομακτική ικανότητα να καθορίζουν το τι θα φορέσουμε στην καθημερινότητά μας και φυσικά μετά από δύο χρόνια σχεδόν καραντίνας, η μικρή οθόνη έγινε ένας μεγάλος fashion influencer. Οι ήρωες των σειρών γίνονται μέρος της ζωής μας, φοράνε ρούχα από τις τρέχουσες συλλογές των σχεδιαστών, αντανακλούν στα ρούχα τους το σήμερα και φυσικά διαμορφώνουν τις τάσεις του αύριο.Ποιος μπορεί να φανταστεί πώς θα ήταν σήμερα η μόδα χωρίς το ανδρόγυνο look της Diane Keaton στον Νευρικό Εραστή ή χωρίς τα δραματικά φορέματα της Joan Collins στη Δυναστεία ή ακόμα και χωρίς τα up dated outfits της Jodie Comer στο Killing Eve;

Το 2022 βέβαια ένα πράγμα που μπορεί να παραδεχτεί κάποιος για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τηλεόρασης είναι τα τρομερά στιλάτα looks τους. Σειρές που άλλαξαν τη μόδα το 2022 είναι σειρές που 99% τις έχετε δει, αγαπήσει και λογικά θα έχετε επηρεαστεί σε κάποιον βαθμό από τις στυλιστικές επιλογές των ηρώων τους. Παρακάτω όμως σας έχω τις 7 σειρές που θα έρθουν για να αλλάξουν τη μόδα το 2023. Ας ξεκινήσουμε!

1. Emily in Paris

Οκ, ήταν αναμενόμενο μια τηλεοπτική σειρά με ενδυματολόγο την ενδυματολόγο του Sex and the City, Patricia Field, να προκαλέσει ταραχή, αλλά ήμασταν ομολογώ κάπως απροετοίμαστοι στο πολιτιστικό φαινόμενο που αποδείχθηκε το Emily in Paris. Σου άρεσε δε σου άρεσε, δεν μπορείς να αρνηθείς το έντονο και εκλεπτυσμένο στυλ που έφερε η σειρά στις οθόνες μας. Πλέον τρία χρόνια μετά την πρώτη προβολή του, οι πασαρέλες ακόμα πίνουν νερό στο όνομα του με τα έντονα χρώματα, τα μεγάλα prints και το ροζ του Valentino να φωνάζουν «Emily». Φυσικά ο γαλλικός κώδικας στυλάτου ντυσίματος από τις Γαλλίδες ηρωίδες της σειράς έχει και αυτός μεγάλο αντίκτυπο με τα μπουκλέ σακάκια, τις midi φούστες και τα ντραπέ φορέματα.

2. Bridgerton

Αυτή τη στιγμή η τάση «Regencycore» είναι απίστευτα viral στο Tik Tok λόγω του στυλ της τηλεοπτικής σειράς Bridgerton. Φουσκωτά μανίκια, θηλυκότητα, μακριές φαρδιές φούστες και πολλή δαντέλα κατέκλυσαν τις πασαρέλες για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2023. Η επιρροή ήταν μεγάλη και τώρα με το spin off Queen Charlotte: A Bridgerton Story λογικά ο ρομαντισμός και το στυλ αυτής της περιόδου ήρθε για να μείνει.

3. The Crown

Με πρωταγωνίστρια του στυλ προφανώς την Πριγκίπισσα Diana και το αμίμητο στυλ της την δεκαετία του 1990, ο μινιμαλισμός έφτασε ταβάνι στο The Crown! Ίσια παντελόνια, απλά ζιβάγκο, tonal ντύσιμο και τετραγωνισμένα σακάκια είχαν την τιμητική τους στη σειρά. Μόνο στη σειρά όμως; Δε νομίζω!

4. And Just Like That

Ξεκίνησε με μια tutu φούστα από ένα thrift store και τελείωσε με ένα clutch σε σχήμα περιστεριού. Η εξέλιξη του στυλ της Carrie Bradshaw είναι κάτι που παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Και όχι μόνο της Carrie, αλλά και των τεσσάρων ηρωίδων. Στο And Just Like That ο μαξιμαλισμός είναι στα καλύτερά του και οι behind the scenes φωτογραφίες δείχνουν ότι έχουμε πολλά να περιμένουμε από τη νέα σεζόν. Και όταν λέω πολλά, εννοώ πολλά πολλά.

5. The White Lotus

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις έναν και μόνο χαρακτήρα από την σειρά The White Lotus, καθώς ο κάθε ένας είναι τόσο ξεχωριστός, που όταν τους βάζεις δίπλα δίπλα μοιάζουν σαν μια ομάδα από τους πιο παράξενους ανθρώπους που θα μπορούσες να βρεις. Μάλλον βέβαια αυτό είναι το νόημα. Παράξενα δομημένα outfits με λιγο από skatewear, surf culture, 90’s αισθητική και λίγο Y2K ήρθαν για να γιορτάσουν απλά τη χαρά της μόδας και να μας μάθουν να ντυνόμαστε κάθε μέρα σα να είμαστε σε διακοπές.

6. Wednesday

Η επιστροφή των Emo; Θα μπορούσε κανείς να το πει και έτσι. Η goth, μυστηριώδης και κάπως τρελούτσικη αισθητική της Wednesday Adams έγινε viral και λατρεύτηκε από το Tik Tok. Brands όπως ο Alexander McQueen και η Versace προτείνουν μαύρο για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2023, σαν «αντίδοτο» για την υπεργλυκαιμία του sweet dressing.

7. Stranger Things

Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε επιτυχία και διαδραματίζεται στην χρυσή δεκαετία των 80’s. Μερικά από τα πιο επιτυχημένα φορμάτ της τηλεόρασης έγιναν την δεκαετία αυτή και για αυτό αισθανόμαστε κάπως οικία μαζί της. Άσε που δε θα περίμενες ποτέ να δεις κάποιον με φωσφοριζέ scrunchie να παίζει ξύλο με πλάσματα από άλλη διάσταση. Οκ, μέχρι τώρα! Το Stranger Things έκανε το athleisure τάση, έδωσε στις φόρμες ξανά ζωή και έκανε τις στολές του σχολείου να μοιάζουν θελκτικές. Ναι, όλα αυτά και το 2023 εκεί θα είναι!