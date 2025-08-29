Endless Echo Hat: Η ιστορία πίσω από το πιο ιδιαίτερο καπέλο που εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία και έχει φορέσει η JLo
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
29 Αυγούστου 2025
Τα ιδιαίτερα καπέλα της έχουν γίνει ευρέως γνωστά στον κόσμο της τέχνης και της μόδας, έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως, The New Yorker, Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, Dazed, αλλά τα έχουν φορέσει και διάσημοι καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων οι Beyoncé, Billy Porter, Anne Hathaway, Madonna, Lady Gaga.
Αν όμως ένα ξεχωρίζουμε, για την καινοτομία και τη μοναδικότητά του, αυτό δεν είναι άλλο από το Endless Echo Hat.
Το καπέλο «Endless Echo Hat» αποτελείται από οκτώ επικαλυπτόμενα πρόσωπα, μια αναφορά στη μυθολογία. Επαναπροσδιορίζει τον μύθο της Ηχούς και του Νάρκισσου ως αλληγορία της εποχής μετά το διαδίκτυο με το αποτέλεσμα να είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό.
Η ιστορία πίσω από το πιο ιδιαίτερο καπέλο που εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία και έχει φορέσει η JLo
Το έργο της HEIDILEE, που παντρεύει την τέχνη με την pop κουλτούρα, τη μυθολογία και τη δεξιοτεχνία με έναν μοναδικό τρόπο, θέτει ηθικά ερωτήματα σχετικά με τις τεχνολογίες επιτήρησης και την εποχή της selfie ενώ παράλληλα αποτελεί ένα οπτικό λογοπαίγνιο με το φαινόμενο του «Θάλαμου Ηχώ» στο οποίο οι πληροφορίες, οι ιδέες ή οι πεποιθήσεις ενισχύονται μέσω μετάδοσης και επανάληψης από ένα «κλειστό σύστημα», που συχνά πνίγει τις αντίθετες απόψεις.
Θυμίζοντας το έργο «Τα τρία πρόσωπα της Hélène Cixous» που δημιουργήθηκε από τον Eugène Ionesco το 1955, όπως η ίδια η HEIDILEE έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της, της ανατέθηκε από τον συνάδελφό του Νεοϋορκέζο σχεδιαστή καπέλων και απόφοιτο του RISD, Eric Javits, να δημιουργήσει ένα φούξια Endless Echo καπέλο με Swarovski για τον σύντροφό του, Di Mondo, ο οποίος ήθελε να το φορέσει στο ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στη Χιλή.
Η εμφάνισή του στην εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια τεράστια επιτυχία και το καπέλο τον έκανε ευρέως γνωστό. Μετά την επιτυχία η δημιουργός αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ειδικά κατασκευασμένο καπέλο Endless Echo με λευκά Swarovski, το οποίο ήταν πιο κοντά στo δικό της πρόσωπο, με τη JLO να καταλήγει να το φορά στο μουσικό βίντεο «Medicine» to 2019. Εμφανίστηκε επίσης στο εξώφυλλο του άλμπουμ της φορώντας το αποδεικνύοντας πως, ήδη είχε γίνει ανάρπαστο.
