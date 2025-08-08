Η Κάιλι Τζένερ πόζαρε σαν μια σύγχρονη Μέριλιν Μονρόε -Με cone bra που θυμίζει τα pin up girls των '50s

Η Κάιλι Τζένερ πρόσθεσε ακόμη ένα iconic photoshoot στο portfolio της, θυμίζοντας μια σύγχρονη εκδοχή της Μέριλιν Μονρόε από τα '50s

Για τις ανάγκες φωτογράφισης για την έβδομη σεζόν της σειράς The Kardashians που θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα του Hulu, η Κάιλι Τζένερ φόρεσε ένα μαύρο κωνικό σουτιέν και πόζαρε κοιτάζοντας τον φακό.

Η Κάιλι Τζένερ, σαν μια σύγχρονη Μέριλιν Μονρόε



Η ιδρύτρια του brand Khy, Κάιλι Τζένερ, είναι γνωστή για τις εκκεντρικές της εμφανίσεις, μάλιστα, έχει ξαναυιοθετήσει το στιλ του κωνικού σουτιέν σε δημόσιες εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί και σε after party's των events.

Αυτή τη φορά, η επιλογή της ήταν ένα απλή και sexy, ένα μαύρο κωνικό σουτιέν με cut out λεπτομέρειες που θύμιζε κάτι μεταξύ των pin up και sweater girls των '50s.

Τα cone bras μέσα από εμβληματικές εμφανίσεις

Τα cone bra, ή αλλιώς bullet θα μπορούσε κανείς να πει πως έχουν γίνει σύμβολο θηλυκότητας. Το στιλ φευρέθηκε τη δεκαετία του '40 και το χαρακτηριστικό τους σχήμα προέκυπτε από τη σπειροειδή ραφή γύρω από το εσωτερικό του σουτιέν. Ιδιαίτερα δημοφιλές έγινε τη δεκαετία του '50 έως και το '60, με τις σταρ του Χόλιγουντ, τα pin up girls και τα sweater girls να φορούν ολοένα και περισσότερο τα bullet bras.

Η Μέριλιν Μονρόε για παράδειγμα, πρωτοπόρος της μόδας, ήταν μια από τις πρώτες γυναίκες που υιοθέτησε το στιλ και φορούσε τα bullet bras με κάθε δυνατό τρόπο, κάτω από τα φορέματα και τα πουλόβερ της.

Επιπλέον, το iconic pin-up girl της δεκαετίας του '50, Νταϊάνα Ντορς, είχε σαν βασικό στοιχείο κάθε εμφάνισής της το bullet bra ενώ στη σύγχρονη εποχή, το εκκεντρικό σχέδιο του cone bra συνδέθηκε άμεσα με τον Jean Paul Gaultier και τη Μαντόνα.

Ο κορσές με το κωνικό μπούστο που χάρισε μια από τις πιο εμβληματικές pop στιγμές στη Μαντόνα είχε σχεδιαστεί από τον Jean Paul Gaultier και, να σου θυμίσω πως το σχέδιο φόρεσε στο Blonde Ambition Tour της το 1990.

Τολμηρό και εκκεντρικό αμέσως έγινε σύμβολο της ποπ κουλτούρας, της μόδας και του στιλ. Με έμπνευση από τα '40 και '60, συνεχίζει να αποτελεί iconic επιλογή για τις εμφανίσεις των διάσημων γυναικών, και ναι, η Κάιλι είναι μία από αυτές.