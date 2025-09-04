O Τζέισον Μομόα φόρεσε ροζ από την κορυφή ως τα νύχια (κυριολεκτικά) - Γιατί αυτό το look αποτελεί μια τεράστια fashion δήλωση

Το look του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Ο Τζέισον Μομόα έχει χαρίσει πολλές αξέχαστες στιγμές στους θαυμαστές του, από εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί μέχρι και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα αλά Aquaman, αυτή τη φορά όμως επέλεξε να κάνει μια fashion δήλωση.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ντύθηκε στα ροζ, από την κορυφή ως τα νύχια, και έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «In The Hand Of Dante» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Τετάρτη.

Με αυτοπεποίθηση και ιδιαίτερη άνεση, ο 46χρονος ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα ροζ κοστούμι με ασορτί ροζ γούνινα Birkenstock ενώ ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε και το ροζ πεντικιούρ του.

O Τζέισον Μομόα φόρεσε ροζ από την κορυφή ως τα νύχια (κυριολεκτικά) και γιατί αποτελεί μια τεράστια fashion δήλωση

Η εμφάνισή του μπορεί να είναι ασυνήθιστη, έτσι θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς, καθώς ξεφεύγει από τα κλασικά σμόκιν που επιλέγουν οι διάσημοι άντρες και μη για δημόσιες εμφανίσεις τους, ωστόσο, ποιος είπε πως το ροζ είναι ένα χρώμα αποκλειστικά και μόνο για γυναίκες;

Το outfit του, εκτός από φωτεινό και παιχνιδιάρικο στέλνει ένα μήνυμα ιδιαίτερα ηχηρό. Ο Τζέισον Μομόα καμία ανάγκη δεν έχει να αποδείξει πόσο μπρουτάλ ή όχι είναι, η μπρουτάλ αισθητική τύπου Μάρλον Μπράντο και Τζέιμς Ντιν άλλωστε δεν είναι πια ζητούμενο. Η βιομηχανία της μόδας και ο κόσμος του θεάματος ουκ ολίγες φορές έχει αποδείξει πώς οι άνδρες πρέπει να βγουν -και το έχουν κάνει - από τα στεγανά και τα ταμπού τα οποία τους θέλουν στιλιζαρισμένους, κομψούς, με παπιγιόν, γραβάτες και αυστηρές γραμμές στα καλοσιδερωμένα κοστούμια τους.

Getty Images

Άντρες όπως ο Πέδρο Πασκάλ (ω Πέδρο) έχουν αποδείξει πως η τρυφερότητα έχει πια κύριο λόγο ενώ ταυτόχρονα τα φωτεινά -ακόμη και ρομαντικά- χρώματα και ρούχα που ξεφεύγουν από τα κλασικά «αντρικά» πρότυπα έχουν θέση στη γκαρνταρόμπα τους. Μην ξεχνάς πως έχουμε δει άντρες από τον Ντάνιελ Γκρεκ μέχρι τον Μπραντ Πιτ να κάνουν «στροφή» από το μπρουτάλ στο πιο απενοχοποιημένο στιλ με μεγάλη επιτυχία.

Επομένως ναι, τη ροζ επιλογή κοστομιού του Τζέισον Μομόα καθόλου παράταιρη δεν τη βρίσκω, αντιθέτως αποτελεί μια βαρύγδουπη δήλωση που «φωνάζει» πως και οι άντρες μπορούν να φορούν ό,τι θέλουν, ό,τι τους κάνει να νιώθουν άνετα (έχεις φορέσει κι εσύ Birkenstock και ξέρεις τι πάει να πει άνεση) και ωραία με τον εαυτό τους, χωρίς αυτό να αποτελεί κάτι το τόσο τραγικό πια.

Getty Images

Όσο για το ροζ πεντικιούρ του, μη σοκάρεσε, δεν είναι ο πρώτος άντρας που βάφει τα νύχια του και ναι, και οι άντρες ενδίδουν στην απόλαυση της περιποίησης και του καλλωπισμού και -παραδέξου το, το ροζ πεντικιούρ του αποτελεί ένα ωραίο matchy matchy με το outfit του εδώ που τα λέμε, πώς να το κάνουμε τώρα;