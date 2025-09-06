Μοντέλο ετών 99: Ποια είναι η Ólafía Sigurrós Jónsdóttir που έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ για την 66°North

Η Ólafía Sigurrós Jónsdóttir είναι η απόδειξη πως τα όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κάθε ηλικία, ακόμη και στα 99

Δεν τυχαίνει καθημερινά ένα brand να σε εντοπίζει και να σε κάνει το πρόσωπο της καμπάνιας του για τη νέα του συλλογή. Επίσης δεν συμβαίνει συχνά μια 99χρονη να κάνει το ντεμπούτο της ως μοντέλο, για την πρόσχαρη Ólafía όμως όλα είναι δυνατά.

To Ισλανδικό brand 66°North έντυσε την Ólafía Sigurrós Jónsdóttir με ζεστά φούτερ, αντιανεμικά μπουφάν, όμως δεν στάθηκε μόνο σε αυτό. Τοποθέτησε το φωτογραφικό καρέ της στη μεγαλύτερη πινακίδα της Ισλανδίας, με το διάπλατο χαμόγελό της να είναι ορατό από κάθε γωνιά, ποια είναι όμως η Ólafía Sigurrós Jónsdóttir και τι έκανε πριν κάνει «στροφή» προς το μόντελινγκ; Το brand πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη μαζί της και όσα αποκαλύπτει κάνουν ξεκάθαρο τον λόγο που το brand την επέλεξε.

Ποια είναι η Ólafía Sigurrós Jónsdóttir που έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ για την 66°North



Η Ólafía Sigurrós Jónsdóttir γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Suðureyri, ένα χωριό στο Súgandafjörður. Στην πορεία της ζωής της μετακόμισε Ρέικιαβικ για σπουδές και αργότερα έγινε δασκάλα προσχολικής ηλικίας. «Μετακόμισα στο Ρέικιαβικ και άρχισα να εργάζομαι σε ένα ορφανοτροφείο. Στη συνέχεια, παρακολούθησα εκπαίδευση δασκάλων προσχολικής ηλικίας και εργάστηκα ως δασκάλα για 40 χρόνια. Ήταν μια τεράστια αλλαγή να μετακομίσω από ένα μικρό ψαροχώρι στο Ρέικιαβικ».

Instagram/@ 66°North

«Ήταν διασκεδαστικό να μεγαλώνω σε ένα μικρό ψαροχώρι. Υπήρχαν τόσα πολλά παιδιά, όλοι έκαναν παρέα και μας επιτρεπόταν να είμαστε έξω μέχρι αργά το βράδυ. Ήταν μια πολύ απλή ζωή αλλά και απομονωμένη. Μπορούσες να φτάσεις στις κοντινότερες πόλεις Ísafjörður και Flateyri μόνο μέσω θαλάσσης. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η δύσκολη μετακίνηση».

Στη συνέντευξή της στο brand μίλησε με αγάπη για τα πρώτα της χρόνια ενώ αναφέρθηκε και στον πατέρας της ο οποίος ήταν καπετάνιος του σκάφους Χερσίρ.

66°North

«Ο μπαμπάς ήταν πάντα ο πρώτος που έβγαινε στη θάλασσα και ήταν πολύ καλός στην πρόβλεψη του καιρού. Ήταν πάντα ο πρώτος που έβγαινε. Φορούσε πάντα το παλτό του ψαρά, ένα μάλλινο πουλόβερ και γάντια όταν ήταν στη θάλασσα» λέει.

Ιδιαίτερα πρόσχαρη και πάντα χαμογελαστή, η Ólafía δεν χάνει ποτέ τον ενθουσιασμό και τη χαρά της. Λίγο πριν κλείσει τα 100 παραμένει δραστήρια και θετική και αποκαλύπτει ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας.

66°North

«Πάω για περίπατο κάθε μέρα και κάνουμε πρωινή άσκηση. Είναι καλή άσκηση. Είναι απλώς απαραίτητο για να παραμένω δραστήρια, γι' αυτό και έχω γεράσει τόσο πολύ. Είναι τόσο σημαντικό να είσαι θετικός, σημαίνει πολλά. Αν είσαι αρνητικός, πάντα νιώθεις άσχημα. Είναι εύκολο να θυμώσεις και να ξεκινήσεις προβλήματα».

«Μου αρέσει να βγαίνω στη φύση και νομίζω ότι είναι σημαντικό να παραμένω θετική. Βγαίνω έξω κάθε μέρα για να αναπνεύσω λίγο καθαρό αέρα».