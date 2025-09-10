Η Lady Gaga αναδημιούργησε μια από τις πιο iconic στιγμές της – Η φωτογραφία με τις πανύψηλες πουέντ πλατφόρμες που είχε φορέσει το 2011

Είτε είσαι φαν της Lady Gaga είτε όχι, ένα είναι το σίγουρο: όλοι γνωρίζουμε πως φημίζεται για τις εκκεντρικές της εμφανίσεις

Από τα εμβληματικά looks της για χάρη των γυρισμάτων των μουσικών της βίντεο έως και τις iconic εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί, θυμήσου την πρόσφατη στα VMAs με το γοτθικό φόρεμα του σχεδιαστή Marc Jacobs, η Lady Gaga είναι γνωστή εκτός των άλλων και για τις στιλιστικές της επιλογές.

Αυτή τη φορά οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν όχι μονάχα με το νέο της εγχείρημα, το Haus Labs μια εταιρία καλλυντικών, αλλά και για μια στιλιστική επιλογή που έφερε νοσταλγικά vibes στο σήμερα.

Συγκεκριμένα, το pop idol φόρεσε τις «Lady Pointe» του καλλιτέχνη Noritaka Tatehana, τις δερμάτινες πουέντ 18 ιντσών, εμπνευσμένες από το μπαλέτο, με πλατφόρμα και μεταξωτές κορδέλες που είχε φορέσει για τις ανάγκες του music video «Marry the Night» το 2011 και φωτογραφήθηκε με ένα ολόλευκο φόρεμα και ένα λευκό περιστέρι στον ώμο της.

Η Lady Gaga φόρεσε ξανά τις εμβληματικές πουέντ πλατφόρμες της από το 2011

«New Visions: The Art of Beauty. Sep 12.» έγραφε στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσιεύθηκε μετά τη μεγάλη νίκη της καλλιτέχνιδας ως Καλλιτέχνης της Χρονιάς στα βραβεία MTV VMA. Φυσικά οι fans της στα σχόλια έδειξαν τον ενθουσιασμό τους, με κάποιους να γράφουν χαρακτηριστικά «Welcome back ARTPOP era» αναφερόμενοι στο album εκείνης του 2013.

Όσον αφορά την απόφαση της Lady Gaga να λανσάρει τη δική της σειρά καλλυντικών, στο παρελθόν έχει μιλήσει για το πώς η μόδα αλλά και η ομορφιά την ενδυναμώνουν. «Ποτέ δεν ένιωσα όμορφη και εξακολουθώ να έχω μέρες που δεν νιώθω όμορφη», είχε δηλώσει στο παρελθόν στο Allure.

«Όλες οι ανασφάλειες που αντιμετώπιζα σε όλη μου τη ζωή από το bullying που δεχόμουν όταν ήμουν νεότερη, επανέρχονται και διογκώνονται. Μετά βάζω μακιγιάζ και πριν το καταλάβω νιώθω αυτόν τον υπερήρωα μέσα μου. Μου δίνει αυτά τα φτερά για να πετάξω».

«Δεν με ενδιαφέρει η μόδα να είναι λειτουργική για την καθημερινή ζωή», είχε δηλώσει σε συνέντευξη της το 2021 στη Vogue. «Πρόκειται για το να είσαι λειτουργική για την τέχνη. Μου αρέσει να γίνομαι τέχνη».

