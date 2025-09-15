Τα κοσμήματα που υπόσχονται να μεταμορφώσουν κάθε outfit – Από τα μίνιμαλ στα ιδιόρρυθμα αριστουργήματα

Θα τα προσθέσεις στη συλλογή σου;

Από τα μαργαριτάρια που επανερμηνεύονται μέχρι τα bracelet και τα cord necklaces, τα κοσμήματα του φθινοπώρου έχουν από τη μία νοσταλγικά vibes και από την άλλη μίνιμαλ σύγχρονη αισθητική.

Ποια κοσμήματα όμως θα βλέπουμε παντού από τώρα μέχρι και τον χειμώνα; Με μια κλεφτή ματιά σε ό,τι επιλέγουν οι γυναίκες της μόδας αυτή τη στιγμή ανακαλύψαμε τις μεγαλύτερες τάσεις που αξίζει να γνωρίζεις και να προσθέσεις στη συλλογή σου.



Τα κοσμήματα που θα τρεντάρουν και είναι ικανά να μεταμορφώσουν κάθε outfit

Μαργαριτάρια

Αντλώντας έμπνευση από την κοσμική μόδα, τα μαργαριτάρια ήταν μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στις φθινοπωρινές πασαρέλες , με πλούσια πανωφόρια, φορέματα και καλλιτεχνικές ραφές να βρίσκονται στο επίκεντρο. Τα μοντέρνα μαργαριτάρια επαναπροσδιορίζονται και έρχονται σε καλλιτεχνικές παραλλαγές των κλασικών που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση.

Bracelet

O μαξιμαλισμός της δεκαετίας του '80 και το layering συνδυάζονται αυτό το φθινόπωρο και θα δούμε βραχιόλια-χειροπέδες και ογκώδη bracelet με ή χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες να κυριαρχούν.

Καρφίτσες

Οι καρφίτσες έχουν επιστρέψει τις τελευταίες σεζόν και αυτό το φθινόπωρο βρίσκονται στην πιο εκκεντρική και πολύχρωμη εποχή τους. Από τις τεράστιες στις πιο μίνιμαλ, στις χρυσές και γεμάτες πληροφορία, σε εκείνες με τις χάντρες, οι καρφίτσες αυτό το φθινόπωρο δίνουν σε κάθε εμφάνιση μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Cord Necklaces

Τα κολιέ με κορδόνι έχουν επιστρέψει δυναμικά τις τελευταίες σεζόν και είναι ο ιδανικός τρόπος για να προσθέσετε μια '90s πινελιά στα φθινοπωρινά σας σύνολα.

Charms

Παράλληλα με το φαινόμενο των charms με τις τσάντες, τα charmed κοσμήματα κάθε είδους βρίσκονται σε άνοδο φέτος. Για το φθινόπωρο, τα κομμάτια εμπνέονται από την boho αισθητική μέσω νοσταλγικών, αβίαστα αναβαθμισμένων λεπτομερειών.

Πολύτιμοι λίθοι

Οι πολύτιμοι λίθοι και τα κρύσταλλα σε βαθιές, μελαγχολικές αποχρώσεις κυριαρχούν. Προσθέτουν χρώμα και προσωπικότητα σε κάθε εμφάνιση ενώ παράλληλα δεν περνάνε απαρατήρητα.