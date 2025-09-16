Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης: Ο οίκος Coach παρουσίασε τη νέα Kisslock Barrel bag και έχει γίνει ήδη sold out

Η τσάντα που έγινε viral

O οίκος Coach παρουσίασε την συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 με το sow του να πραγματοποιείται στην προβλήτα 36 της Νέας Υόρκης με θέα τον ποταμό East River.

Σαν μια εξερεύνηση του αμερικανικού στιλ, κάτι στο οποίο μας έχει συνηθίσει άλλωστε ο οίκος Coach, η συλλογή του Stuart Vevers αναδεικνύει τα καθαρά φινιρίσματα, τις καθαρές φόρμες και μια στοχαστική αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο η σημερινή γενιά επαναπροσδιορίζει το προσωπικό στιλ.

«Αυτή τη σεζόν, σκέφτηκα μια λεπτή ισορροπία στιλπνότητας και λάμψης με την τόλμη, έναν συνδυασμό που θεωρώ πολύ Νεοϋορκέζικο. Και με την τόλμη, εννοώ την ανθεκτικότητα και την ομορφιά του πώς η πόλη ξαναζωντανεύει κάθε πρωί. Η αίγλη του χάλυβα και του γυαλιού που γίνεται πιο όμορφη από το ξεθωριασμένο φως του ήλιου, την πατίνα του χρόνου και τη λάμψη της ζωής στην κοινή μας πόλη» δήλωσε ο σχεδιαστής.

Εμπνευσμένη από την ενέργεια και τη ζωντάνια των δρόμων της Νέας Υόρκης, η συλλογή παρουσιάζει μια ποικιλία, από επεξεργασμένα δέρματα σε σουέτ και νάπα, μερικά με απαλό και άλλα με φθαρμένα εφέ και στοιχεία από αλουμινόχαρτο που κόβονται, που πλαισιώνονται από oversized παντελόνια από ανακυκλωμένο τζιν καθώς και tailored παντελόνια και φούστες.

Η παλέτα αυτή τη σεζόν έχει κυρίαρχα χρώματα το λευκό, το μελί καφέ και το μπεζ μαζί με ξεθωριασμένα μαύρα με μια αντίθεση να έρχεται με απαλά παστέλ μπλε, κίτρινα, πράσινα και μεταλλικές πινελιές.

«Βρήκα έμπνευση στα αντικείμενα της Νέα Υόρκη - μια τράπουλα, πούλιες σε μια υδρορροή, ένα τυχαίο αυτοκόλλητο σε έναν στύλο, παράξενα αναμνηστικά των ιστοριών που διαδραματίζονται εδώ στην πόλη. Η άυλη υπόσχεση που μεταφέρουν για το τι μπορεί και έχει συμβεί αντικατοπτρίζεται στη σιλουέτα μας, η οποία ξεκινά πολύ ραμμένη και εφαρμοστή στην κορυφή και καταλήγει σε κάτι μακρύ, ρευστό και αιθέριο» γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσης του οίκου.

Ο οίκος Coach παρουσίασε τη νέα Kisslock Barrel bag και έχει γίνει ήδη sold out

Όσο για το highlight της συλλογής; η τσάντα Kisslock Barrel.

Η τσάντα Kisslock Barrel Bag, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο του show Άνοιξης/ Καλοκαίρι 2026, κυκλοφόρησε στο Coach.com αμέσως μετά την επίδειξη, κυκλοφόρησαν μόνο 300 αντίτυπα και, εξαντλήθηκαν αμέσως.

Coach/ Getty Images

Η τσάντα ανήκει στην «οικογένεια» The Coach Originals και τιμά τα αρχειακά σχέδια και την κληρονομιά της Νέας Υόρκης. Η επιμήκης, κυλινδρική σιλουέτα της, βασισμένη σε ένα στιλ του οίκου από το μακρινό 1973, έρχεται πλήρως ανανεωμένη και ενημερωμένη, και σίγουρα θα είναι το must have των επόμενων σεζόν.