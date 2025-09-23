Ο οίκος Burberry «έκλεισε» την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου με μια συλλογή - ωδή στη μόδα και τη μουσική
JTeam
23 Σεπτεμβρίου 2025
Στη νέα του συλλογή ο Lee δήλωσε ότι ήθελε να γιορτάσει «τον έρωτα της μόδας με τη μουσική» και αντλώντας έμπνευση από τα βρετανικά καλοκαιρινά μουσικά φεστιβάλ η επίδειξή του στο Perks Field, έμοιαζε σαν να ήταν κάτω από τον γαλάζιο ουρανό, με ρυθμούς δυναμικής μουσικής.
«Οι μουσικοί είχαν πάντα απίστευτο στιλ και μαζί με τη μόδα σχηματίζουν μια πραγματικά ισχυρή κουλτούρα», είπε ο Lee, ο οποίος ανέθεσε στον Benji B να βρει τραγούδια από το αρχείο των Black Sabbath, για το show του.
Ο οίκος Burberry «έκλεισε» την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου με μια συλλογή - ωδή στη μόδα και τη μουσική
Στην επίδειξη της συλλογής του, η οποία «έκλεισε» την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, είδαμε ό,τι αποτυπώνει την ουσία του οίκου Burberry. Καρό trench coats, βραδινά ρούχα, unisex κοστούμια και αποχρώσεις από φωτεινό πράσινο, κίτρινο μέχρι σκούρο μπλε τζιν και γαλαζοπράσινο, έφεραν την απαραίτητη Burberry αισθητική ενώ τα μοντέλα φορούσαν μακριά κασκόλ, μπότες Chelsea και είχαν ατημέλητα μαλλιά, όπως ακριβώς θα ήταν σε ένα φεστιβάλ μουσικής.
Όσο για το front row, στην επίδειξη τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν και στους διάσημους καλεσμένους, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» και τίμησαν την κληρονομιά του οίκου με τον πιο κομψό τρόπο.
Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι Βανέσα Γουίλιαμς, Αλέξα Τσανκ, Άιρις Λο, ο Έλτον Τζον και η Ναόμι Κάμπελ, η οποία «άνοιξε» το περσινό show του οίκου, και επέλεξε ένα εμβληματικό σχέδιο του οίκου, τη γόβα Dame σε καφέ καρό με ένα πράσινο βελούδινο κοστούμι.
Η μόδα αλλάζει — και το JennyGr είναι πάντα μπροστά. Ακολούθησέ μας στο Google News για daily fashion inspo.