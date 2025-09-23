Το show του οίκου Burberry είναι ίσως το πιο αναμενόμενο show στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, με τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 του Daniel Lee να μοιάζει με φεστιβάλ μουσικής

Στη νέα του συλλογή ο Lee δήλωσε ότι ήθελε να γιορτάσει «τον έρωτα της μόδας με τη μουσική» και αντλώντας έμπνευση από τα βρετανικά καλοκαιρινά μουσικά φεστιβάλ η επίδειξή του στο Perks Field, έμοιαζε σαν να ήταν κάτω από τον γαλάζιο ουρανό, με ρυθμούς δυναμικής μουσικής.

«Οι μουσικοί είχαν πάντα απίστευτο στιλ και μαζί με τη μόδα σχηματίζουν μια πραγματικά ισχυρή κουλτούρα», είπε ο Lee, ο οποίος ανέθεσε στον Benji B να βρει τραγούδια από το αρχείο των Black Sabbath, για το show του.

Ο οίκος Burberry «έκλεισε» την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου με μια συλλογή - ωδή στη μόδα και τη μουσική

Στην επίδειξη της συλλογής του, η οποία «έκλεισε» την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, είδαμε ό,τι αποτυπώνει την ουσία του οίκου Burberry. Καρό trench coats, βραδινά ρούχα, unisex κοστούμια και αποχρώσεις από φωτεινό πράσινο, κίτρινο μέχρι σκούρο μπλε τζιν και γαλαζοπράσινο, έφεραν την απαραίτητη Burberry αισθητική ενώ τα μοντέλα φορούσαν μακριά κασκόλ, μπότες Chelsea και είχαν ατημέλητα μαλλιά, όπως ακριβώς θα ήταν σε ένα φεστιβάλ μουσικής.

@Photo credits: Burberry SS26/ Getty Images @Photo credits: Burberry SS26/Getty Images @Photo credits: Burberry SS26/Getty Images @Photo credits: Burberry SS26/Getty Images @Photo credits: Burberry SS26/Getty Images @Photo credits: Burberry SS26/Getty Images @Photo credits: Burberry SS26/Getty Images @Photo credits: Burberry SS26/Getty Images @Photo credits: Burberry SS26/Getty Images @Photo credits: Burberry SS26/Getty Images

Όσο για το front row, στην επίδειξη τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν και στους διάσημους καλεσμένους, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» και τίμησαν την κληρονομιά του οίκου με τον πιο κομψό τρόπο.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι Βανέσα Γουίλιαμς, Αλέξα Τσανκ, Άιρις Λο, ο Έλτον Τζον και η Ναόμι Κάμπελ, η οποία «άνοιξε» το περσινό show του οίκου, και επέλεξε ένα εμβληματικό σχέδιο του οίκου, τη γόβα Dame σε καφέ καρό με ένα πράσινο βελούδινο κοστούμι.